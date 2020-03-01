Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
Итоги дня 29 февраля: заседание ООН по Идлибу, Javelin для Украины и повестка дня внеочередного заседания Рады
Итоги дня 29 февраля: заседание ООН по Идлибу, Javelin для Украины и повестка дня внеочередного заседания Рады
Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде
Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде
"Закройте пасти, твари": муж украинской легкоатлетки бурно отреагировал на ее дисквалификацию из-за допинга (Фото)
"Закройте пасти, твари": муж украинской легкоатлетки бурно отреагировал на ее дисквалификацию из-за допинга (Фото)
Рецепт дня: Мясные "вафли" из фарша
Рецепт дня: Мясные "вафли" из фарша

Гороскоп на сегодня 1 марта: Козерогам повезет в любом деле, а Рыбам следует отвлечься от забот

Гороскоп на сегодня 1 марта: Козерогам повезет в любом деле, а Рыбам следует отвлечься от забот
07:37 Сегодня Телеграф

Сегодня, 1 марта 2020 года, сочувствие и внимательность будут приносить хорошие результаты.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 1 марта 2020 для Овнов 

    У вас может появиться потребность срочно выплеснуть свои эмоции на окружающих, чего делать не следует. В будущем постарайтесь не повторять собственных ошибок и решать все конфликтные ситуации по мере их образования. Звезды категорически не рекомендуют вам копить в себе негативные эмоции, — это может привести к серьезным последствиям.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 1 марта 2020 для Тельцов 

    Ваша жизнь казалась вам скучной и однообразной? Готовьтесь, вас ждут перемены! Но приятными они будут только в том случае, если вы хорошенько потрудитесь. Звезды советуют вам разобраться в прошлом и избавиться от всего, что тянет вас ко дну. Жить станет проще!

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 1 марта 2020 для Близнецов 

    Вам будет довольно легко находить контакт с любым человеком из своего окружения, что поспособствует успеху. Вот только не стоит пытаться оказывать слишком сильное давление на чужое мнение. Все попытки повлиять на чужие принципы и мировоззрение потерпят неудачу, так что не стоит тратить зря свое время и силы.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 1 марта 2020 для Раков

    Вам придется пережить несколько неприятных моментов. Будьте готовы к ним, чтобы не растеряться. Сегодня вас ждут новые интересные проекты и предложения. Прежде чем за них браться, подготовьте почву. В первую очередь найдите себе хороших помощников.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 1 марта 2020 для Львов   

    Отличный день для того, чтобы все силы направить на реализацию собственных идей и планов. Вот только не нужно пытаться втянуть в подобные мероприятия окружающих, поскольку как бы вы не старались объяснить им суть задумки, полного взаимопонимания достичь не удастся. Рассчитывайте только на свои средства и возможности.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 1 марта 2020 для Дев  

    В этот период вам захочется изменить себя в лучшую сторону. Попробуйте поэкспериментировать с внешностью или приобрести новые навыки. Если сейчас вас будут приглашать в незнакомые компании, то соглашайтесь. Там вы точно встретите интересного для вас человека.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 1 марта 2020 для Весов 

    Звезды предупреждают о том, чтобы вы избегали любых конфликтов и двусмысленных ситуаций. Будет очень легко усложнить собственную жизнь, так что сохраняйте внимательность и осторожность. Не стоит доверять незнакомым людям , которые могут проявить к вам участие и дружелюбие. Вечер посвятите отдыху и релаксации.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 1 марта 2020 для Скорпионов 

    Для некоторых Скорпионов пришло время разорвать отношения, которые вас давно не устраивают. Сейчас подходящий момент для этого. Старайтесь больше времени проводить на улице - это полезно для здоровья. С таблетками будьте аккуратнее: не принимайте их без указаний врача.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 1 марта 2020 для Стрельцов 

    В этот день не стоит надеяться лишь на собственную удачу. Под лежачий камень вода сама по себе не затечет, поэтому для того, чтобы получить мало-мальски приемлемые результаты, вам придется приложить к любому занятию очень много усилий. Постарайтесь четко распланировать время с самого утра. Так будет легче справиться с любой работой.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 1 марта 2020 для Козерогов

    Целеустремленные и волевые Козероги будут вознаграждены – в этот день вы станете баловнями судьбы, и многие ваши мечты осуществятся. Сегодня Козероги обзаведутся полезными связями, не исключено, что ваши новые знакомые окажутся весьма известными и влиятельными личностями. Финансовая сфера будет стабильной, и вы сможете позволить себе маленький отдых – потратьте "лишние" капиталы на туристическую поездку.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 1 марта 2020 для Водолеев

    В течение всего этого дня вам придется обратить всю свою активность и энергию на помощь близким людям. Речь не будет идти о чем-то глобальном и затратном, так что не стоит раздражаться от многочисленных телефонных звонков, на которые вам придется ответить. Все это обязательно вам вернется.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 1 марта 2020 для Рыб

    Самодисциплина это здорово, но в этот день звезды советуют отвлечься от забот, и как следует поразвлечься. Это время желательно посвятить общению с близкими людьми – на вас возложена обязанность по организации совместного шопинга и семейного путешествия.

Финансовый гороскоп на неделю (24.02. - 01.03.2020): все знаки зодиака

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (24.02.- 01.03.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (24.02. - 01.03.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, 1 марта, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 1 марта, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США
02 Первая леди Украины отказалась от натурального меха
03 Штаб ООС: сколько боевиков было ликвидировано в феврале
04 Гончаренко зарегистрировал в Раде законопроект, который "позволит уволить директора НАБУ"
05 Глава УГКЦ сделал необычный подарок Папе Римскому (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессе возник сильный пожар в жилом доме: есть пострадавшая (Фото)
В Одессе возник сильный пожар в жилом доме
Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
Боевики продолжают эскалацию на Донбассе
Боевики продолжают эскалацию на Донбассе
Для худеющих: какие каши полезны при диете
Для худеющих: какие каши полезны при диете
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь