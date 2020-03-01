Гороскоп на сегодня 1 марта: Козерогам повезет в любом деле, а Рыбам следует отвлечься от забот

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 1 марта 2020 для Овнов У вас может появиться потребность срочно выплеснуть свои эмоции на окружающих, чего делать не следует. В будущем постарайтесь не повторять собственных ошибок и решать все конфликтные ситуации по мере их образования. Звезды категорически не рекомендуют вам копить в себе негативные эмоции, — это может привести к серьезным последствиям.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 1 марта 2020 для Тельцов Ваша жизнь казалась вам скучной и однообразной? Готовьтесь, вас ждут перемены! Но приятными они будут только в том случае, если вы хорошенько потрудитесь. Звезды советуют вам разобраться в прошлом и избавиться от всего, что тянет вас ко дну. Жить станет проще!

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 1 марта 2020 для Близнецов Вам будет довольно легко находить контакт с любым человеком из своего окружения, что поспособствует успеху. Вот только не стоит пытаться оказывать слишком сильное давление на чужое мнение. Все попытки повлиять на чужие принципы и мировоззрение потерпят неудачу, так что не стоит тратить зря свое время и силы.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 1 марта 2020 для Раков Вам придется пережить несколько неприятных моментов. Будьте готовы к ним, чтобы не растеряться. Сегодня вас ждут новые интересные проекты и предложения. Прежде чем за них браться, подготовьте почву. В первую очередь найдите себе хороших помощников.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 1 марта 2020 для Львов Отличный день для того, чтобы все силы направить на реализацию собственных идей и планов. Вот только не нужно пытаться втянуть в подобные мероприятия окружающих, поскольку как бы вы не старались объяснить им суть задумки, полного взаимопонимания достичь не удастся. Рассчитывайте только на свои средства и возможности.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 1 марта 2020 для Дев В этот период вам захочется изменить себя в лучшую сторону. Попробуйте поэкспериментировать с внешностью или приобрести новые навыки. Если сейчас вас будут приглашать в незнакомые компании, то соглашайтесь. Там вы точно встретите интересного для вас человека.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 1 марта 2020 для Весов Звезды предупреждают о том, чтобы вы избегали любых конфликтов и двусмысленных ситуаций. Будет очень легко усложнить собственную жизнь, так что сохраняйте внимательность и осторожность. Не стоит доверять незнакомым людям , которые могут проявить к вам участие и дружелюбие. Вечер посвятите отдыху и релаксации.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 1 марта 2020 для Скорпионов Для некоторых Скорпионов пришло время разорвать отношения, которые вас давно не устраивают. Сейчас подходящий момент для этого. Старайтесь больше времени проводить на улице - это полезно для здоровья. С таблетками будьте аккуратнее: не принимайте их без указаний врача.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 1 марта 2020 для Стрельцов В этот день не стоит надеяться лишь на собственную удачу. Под лежачий камень вода сама по себе не затечет, поэтому для того, чтобы получить мало-мальски приемлемые результаты, вам придется приложить к любому занятию очень много усилий. Постарайтесь четко распланировать время с самого утра. Так будет легче справиться с любой работой.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 1 марта 2020 для Козерогов Целеустремленные и волевые Козероги будут вознаграждены – в этот день вы станете баловнями судьбы, и многие ваши мечты осуществятся. Сегодня Козероги обзаведутся полезными связями, не исключено, что ваши новые знакомые окажутся весьма известными и влиятельными личностями. Финансовая сфера будет стабильной, и вы сможете позволить себе маленький отдых – потратьте "лишние" капиталы на туристическую поездку.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 1 марта 2020 для Водолеев В течение всего этого дня вам придется обратить всю свою активность и энергию на помощь близким людям. Речь не будет идти о чем-то глобальном и затратном, так что не стоит раздражаться от многочисленных телефонных звонков, на которые вам придется ответить. Все это обязательно вам вернется.