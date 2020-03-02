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Гороскоп на завтра 3 марта: Близнецам не стоит рисковать, а Овнам желательно обратить внимание на здоровье

Гороскоп на завтра 3 марта: Близнецам не стоит рисковать, а Овнам желательно обратить внимание на здоровье
19:01 Сегодня Телеграф

В этот день может быть сложно сосредоточиться на конкретных делах, даже самых простых.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 3 марта 2020 для Овнов 

    Ситуация несет в себе серьезную опасность для здоровья. К тому же в деловых вопросах вас ожидают трудности: ваши честолюбивые планы претерпят изменения. Если возможно, заранее поберегите себя, ограничьте активность, не злоупотребляйте вмешательством в чужие дела. 

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 3 марта 2020 для Тельцов 

    Возможно, что возникнут крайне болезненные ситуации для гордого и свободолюбивого Тельца. Некоторые представители этого знака немедленно впадут в панику, начнут судорожно искать причины напряжения. Многие будут стремиться во всем винить самих себя: порой - за дело, а иногда - совершенно безосновательно. Независимо от того, что на самом деле послужило причиной затруднений, в такие периоды вам следует не паниковать, а попросту взять тайм-аут и переждать, когда тучи разойдутся. 

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 3 марта 2020 для Близнецов 

    Финансовые проекты большинства Близнецов будут реализовываться медленнее, чем планировалось ранее, и хотя денежная прибыль будет иметь место, но особенно резкого взлета в сфере материального благополучия не предвидится. По гороскопу 3 марта 2020 Вы должны быть очень внимательными с деньгами, вам не стоит слишком рисковать, пускаться в авантюры и выделяться среди окружения. 

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 3 марта 2020 для Раков

    Раки сегодня могут быть, как никогда, легки на подъем. Отлично пройдет служебная командировка, надолго запомнится заграничная тур поездка. Если вы не будете долго сомневаться в полезности своих действий, то успеете в тысячу мест и решите массу проблем.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 3 марта 2020 для Львов   

    Не исключено, что у Львов сегодня появятся новые, необычные источники доходов. 3 марта 2020 постарайтесь избежать глупого, неоправданного риска, а также крупных займов или кредитов. Обязательно выделите время для того, чтобы заняться наведением порядка в семейном бюджете и документации. 

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 3 марта 2020 для Дев  

    Девы умеют обращаться с капиталом и знают счет деньгам. Поэтому денежные проблемы могут разрешиться вполне удачно. По гороскопу 3 марта 2020 у вас появится источник постоянного притока финансовых средств. Благоприятны для инвестиций все те сферы жизни, которые связаны с недвижимостью. 

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 3 марта 2020 для Весов 

    Поскольку ваш интеллект находится в плену эмоций, вам вряд ли удастся четко излагать свои мысли. Зато будет удаваться все, что связано с проявлением воображения. Не планируйте интеллектуальные занятия и учебу. 

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 3 марта 2020 для Скорпионов 

    Вероятен конфликт финансовых интересов. 3 марта 2020 Скорпионам будет трудно без существенной поддержки, как моральной, так и финансовой. Лучше обсудить все острые вопросы, нежели отмалчиваться. 

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 3 марта 2020 для Стрельцов 

    Состояние душевного покоя принесет уравновешенность во внешних событиях, дела пойдут на поправку. Используйте новые знания и личный опыт, и вы будете уважать себя как успешного человека и всесторонне развитую личность. 

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 3 марта 2020 для Козерогов

    Настроение омрачит ухудшение самочувствия у людей со слабой психикой и пожилых. У них будет отмечаться явное замедление органических функций, быстрое одряхление и старение. Такие люди могут быть подозрительными, болезненными, испытывать острое ощущение одиночества. В тяжелых случаях потребуется помощь врача-психиатра. 

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 3 марта 2020 для Водолеев

    Сегодня Водолеев могут обескураживать возникающие трудности. Даже единомышленники станут противодействовать их планам и задумкам. Не бойтесь трудностей, так как подобное положение вещей окажет стимулирующее воздействие на вас и сможет подвигнуть вас на "подвиги". 

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 3 марта 2020 для Рыб

    Противостояние планет предвещает несчастные случаи в пути. Возможно психологическое и физическое переутомление. Перенесите путешествия на более поздний срок. Студентам и аспирантам надо взять небольшой тайм-аут и передохнуть от учебы. 3 марта 2020 необходимо избегать любых рискованных финансовых операций. Отложите дружеские посиделки. 

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