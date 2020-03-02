Гороскоп на завтра 3 марта: Близнецам не стоит рисковать, а Овнам желательно обратить внимание на здоровье

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 3 марта 2020 для Овнов Ситуация несет в себе серьезную опасность для здоровья. К тому же в деловых вопросах вас ожидают трудности: ваши честолюбивые планы претерпят изменения. Если возможно, заранее поберегите себя, ограничьте активность, не злоупотребляйте вмешательством в чужие дела.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 3 марта 2020 для Тельцов Возможно, что возникнут крайне болезненные ситуации для гордого и свободолюбивого Тельца. Некоторые представители этого знака немедленно впадут в панику, начнут судорожно искать причины напряжения. Многие будут стремиться во всем винить самих себя: порой - за дело, а иногда - совершенно безосновательно. Независимо от того, что на самом деле послужило причиной затруднений, в такие периоды вам следует не паниковать, а попросту взять тайм-аут и переждать, когда тучи разойдутся.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 3 марта 2020 для Близнецов Финансовые проекты большинства Близнецов будут реализовываться медленнее, чем планировалось ранее, и хотя денежная прибыль будет иметь место, но особенно резкого взлета в сфере материального благополучия не предвидится. По гороскопу 3 марта 2020 Вы должны быть очень внимательными с деньгами, вам не стоит слишком рисковать, пускаться в авантюры и выделяться среди окружения.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 3 марта 2020 для Раков Раки сегодня могут быть, как никогда, легки на подъем. Отлично пройдет служебная командировка, надолго запомнится заграничная тур поездка. Если вы не будете долго сомневаться в полезности своих действий, то успеете в тысячу мест и решите массу проблем.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 3 марта 2020 для Львов Не исключено, что у Львов сегодня появятся новые, необычные источники доходов. 3 марта 2020 постарайтесь избежать глупого, неоправданного риска, а также крупных займов или кредитов. Обязательно выделите время для того, чтобы заняться наведением порядка в семейном бюджете и документации.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 3 марта 2020 для Дев Девы умеют обращаться с капиталом и знают счет деньгам. Поэтому денежные проблемы могут разрешиться вполне удачно. По гороскопу 3 марта 2020 у вас появится источник постоянного притока финансовых средств. Благоприятны для инвестиций все те сферы жизни, которые связаны с недвижимостью.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 3 марта 2020 для Весов Поскольку ваш интеллект находится в плену эмоций, вам вряд ли удастся четко излагать свои мысли. Зато будет удаваться все, что связано с проявлением воображения. Не планируйте интеллектуальные занятия и учебу.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 3 марта 2020 для Скорпионов Вероятен конфликт финансовых интересов. 3 марта 2020 Скорпионам будет трудно без существенной поддержки, как моральной, так и финансовой. Лучше обсудить все острые вопросы, нежели отмалчиваться.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 3 марта 2020 для Стрельцов Состояние душевного покоя принесет уравновешенность во внешних событиях, дела пойдут на поправку. Используйте новые знания и личный опыт, и вы будете уважать себя как успешного человека и всесторонне развитую личность.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 3 марта 2020 для Козерогов Настроение омрачит ухудшение самочувствия у людей со слабой психикой и пожилых. У них будет отмечаться явное замедление органических функций, быстрое одряхление и старение. Такие люди могут быть подозрительными, болезненными, испытывать острое ощущение одиночества. В тяжелых случаях потребуется помощь врача-психиатра.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 3 марта 2020 для Водолеев Сегодня Водолеев могут обескураживать возникающие трудности. Даже единомышленники станут противодействовать их планам и задумкам. Не бойтесь трудностей, так как подобное положение вещей окажет стимулирующее воздействие на вас и сможет подвигнуть вас на "подвиги".