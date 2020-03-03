Гороскоп на сегодня 3 марта: Близнецы получат важную информацию, Рыбам не стоит торопиться

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 3 марта 2020 для Овнов Отличный день с деловой точки зрения. Не исключено, что вам предложат нечто необычное или помогут осуществить то, что было давно задумано. Будет возможность укрепить старые деловые связи и найти новых союзников. Легко найти общий язык с окружающими, вас охотно поддерживают и старые, и новые знакомые. Не исключено начало романтической истории, которая может сыграть важную роль в вашей жизни. Во всем, что касается личных отношений, стоит полагаться на интуицию. Она обязательно подскажет, когда лучше проявить инициативу, сделать важный шаг.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 3 марта 2020 для Тельцов Не торопитесь и не горячитесь. Это один из тех дней, когда особенно важно сохранять самообладание. Старайтесь не говорить лишнего, не поддаваться на провокации. Люди, которые сегодня пытаются вывести вас из равновесия, делают это не просто так: скорее всего, у них есть какие-то конкретные цели. Разборчивость нужна и в деловых, и в личных контактах. Не всем, кто старается вам понравиться, стоит доверять. Кто-то может попытаться воспользоваться вашей добротой, вовлечь вас в какие-то сомнительные истории.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 3 марта 2020 для Близнецов День полезных советов. Порой их дают даже люди, которые лишь приблизительно представляют, чем вы заняты и к чему стремитесь. Вероятно и получение какой-то важной информации из неожиданного источника. Деловые предложения, от которых не захочется отказываться, тоже не исключены. Вы обращаете внимание на мелочи, и правильно делаете: именно это позволяет избежать ошибок, принять верные решения там, где ошиблись другие. Не исключены удачные поездки. Они могут быть связаны как с работой, так и с личными делами; в любом случае вы останетесь довольны.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 3 марта 2020 для Раков Начало дня благоприятно. Именно это время подходит для того, чтобы решать важные вопросы, заниматься серьезными делами. Во многом помогают старые знакомые. На людей, с которыми вы уже прежде плодотворно сотрудничали, можно положиться во всем. Они не подведут в сложные моменты, дадут толковые советы. Вторая половина дня отличается напряженным эмоциональным фоном. Вы часто переживаете по пустякам, можете нервничать без всякой причины. Постарайтесь настроиться на более позитивный и оптимистический лад. Как только вам это удастся, жизнь начнет меняться к лучшему.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 3 марта 2020 для Львов Неоднозначный день, насыщенный и противоречивый. Не все идет по плану, но в ваших силах взять ситуацию под контроль, решить старые проблемы и не допустить появления новых. Вы решительны и серьезны, стараетесь безупречно справляться со всем, за что беретесь - и у вас это получается. Но порой возникают сомнения в своих силах, вы теряете уверенность, которая сейчас необходима. Хорошо, если рядом будет человек, готовый поддержать вас. Вторая половина дня - благоприятное время для творчества и любых дел, которые требуют фантазии, изобретательности, нестандартного взгляда на вещи.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 3 марта 2020 для Дев В начале дня возможны какие-то неприятный моменты, досадные происшествия. Но они не испортят вам настроения, не заставят отложить дела или отказаться от своих планов. Возможны необычные предложения, которые вас интересуют. Если они исходят от давних знакомых, можно ответить согласием без долгих раздумий. В остальных случаях стоит собрать побольше информации. Вторая половина дня благоприятна для общения, встреч в неформальной обстановке. Не исключены приятные встречи. Будет возможность помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 3 марта 2020 для Весов Благоприятным и насыщенным будет начало дня. Это подходящее время для важных дел. Любая работа спорится, у вас отлично получается даже то, что не удалось другим. Возможны необычные встречи, которые произведут на вас сильное впечатление, заставят иначе посмотреть на многие вещи. Вторая половина дня будет более спокойной. Она подходит для отдыха, а также для каких-то неутомительных домашних дел. Лучше отложить изнурительные спортивные тренировки, не заниматься тяжелой физической работой. Перегрузки могут плохо сказаться на самочувствии.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 3 марта 2020 для Скорпионов Первая половина дня благоприятна. Именно это время стоит использовать для самых важных дел: вы наверняка быстро справитесь с ними. Приложенные усилия помогают достичь нужных результатов, а иногда вам просто везет, и все само собой складывается именно так, как надо. Вторую половину дня лучше посвятить отдыху или каким-то спокойным, неутомительным занятиям. Можно принимать гостей, но лучше не устраивать шумных вечеринок. Не исключены неожиданные визиты дальних родственников или знакомых, живущих в других городах.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 3 марта 2020 для Стрельцов Возможны неприятные моменты в начале дня. Чаще обычного вспыхивают ссоры, вы очень остро реагируете на любые замечания в свой адрес, иногда говорите близким вещи, которые могут показаться обидными. Серьезных конфликтов все же удается избежать, но это не ваша заслуга: просто окружающие стараются сглаживать острые углы, поскольку знают, что ссориться с вами опасно. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Настроение улучшается, появляются новые поводы для радости. Не исключены хорошие новости, касающиеся кого-то из близких.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 3 марта 2020 для Козерогов Благоприятный день. Особенно хороша его первая половина: она подходит и для начала новых дел, и для того, чтобы завершить старые. Возможны необычные встречи, некоторые Козероги познакомятся с людьми, которые вскоре начнут играть важную роль в жизни представителей знака. Вечер порадует какими-то приятными сюрпризами, удачными совпадениями. Не исключены и денежные поступления. Вы не торопитесь тратить полученное, и правильно делаете. Вскоре деньги могут потребоваться для какого-то важного и полезного дела, тогда-то полученная сумма и окажется кстати.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 3 марта 2020 для Водолеев Кое-какие трудности могут возникнуть, но они не испортят вам настроения и не заставят отказаться от задуманного. Планы, скорее всего, придется изменить, однако вы не будете сожалеть об этом и даже увидите какие-то плюсы в том, что все сложилось именно так. Возможны перемены в лучшему в финансовой сфере, удачные покупки и выгодные сделки. Не исключены и дорогие подарки. Вторая половина дня дает возможность исправить какие-то старые ошибки, наладить отношения с людьми, которые в последнее время часто критиковали вас, были недовольны вашими поступками.