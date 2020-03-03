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Гороскоп на завтра 4 марта: удачный день для публичности у Раков, и яркий - у Весов

Гороскоп на завтра 4 марта: удачный день для публичности у Раков, и яркий - у Весов
19:12 Сегодня Телеграф

В первой половине дня будут преобладать негативные чувства, поэтому постарайтесь сдержаться.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Овнов 

    Гороскоп на 4 марта 2020 говорит Овнам, что в этот день вам нужно отказать себе в желании сверхурочно работать, так как сегодня у вас будет наблюдаться утечка жизненной энергии. Активность будет не слишком высокой, а потому просто не заставляйте себя.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Тельцов 

    Тельцам сегодня нужно основное внимание уделить налаживанию контактов, общению с полезными людьми, социальному взаимодействию. В карьере на первый план выходит именно это. Трудолюбие сейчас не играет решающей роли, а вот коммуникация — да.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Близнецов 

    Гороскоп на 4 марта 2020 говорит, что сегодня Близнецам желательно вывести для себя на первое место сферу любви. Уделите внимание своему браку, поговорите с партнером. Если были ссоры, их лучше замять сейчас. Одиноким Близнецам может повезти с интересной встречей.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Раков

    Звезды говорят, что Ракам в этот день придется стать самыми авторитетными только в том случае, если вы не будете прятаться по норам от внимания, а смело выйдете представлять презентацию или выступать с речью. Очень удачный день для публичности.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Львов   

    Львам в среду нужно организовать свой день так, чтобы вас ничего не отрывало от вашего нахождения в собственном внутреннем мире. Это важно, так как внутри вас сейчас происходят важные жизнеутверждающие процессы, которые отразятся на вашем будущем.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Дев  

    Гороскоп на сегодня 4 марта 2020 говорит, что Девам сегодня нужно ожидать события, которые полностью перевернут ваше мировоззрение и даже течение жизни. Все, что вы ранее планировали, может быть поставлено под сомнение. Не удивляйтесь, если вы даже курс своей жизни измените.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Весов 

    Весам сегодня нужно обязательно направлять свою энергию в созидательное русло. Отправляйтесь в поездку, сходите на свидание или устройте шопинг. Романтические отношения обещают обострение чувств и яркость эмоций.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Скорпионов 

    Звезды говорят Скорпионам, что 4 марта вам нужно начать учиться во всем относится к людям, как к равным. И не важно, выше вас этот человек по статусу или ниже. Равенство и партнерство изменят вас и вашу жизнь. Вы привлечете могущественного покровителя.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Стрельцов 

    Гороскоп на 4 марта 2020 говорит, что сегодня Стрельцам придется проявить свое умение убеждать. Именно через убеждение вы сможете улучшить свою жизнь, продвинуться на работе, получить покровительство в любви. Однако нет никаких сомнений в том, что вы действительно умеете убеждать.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Козерогов

    Козерогам 4 марта звезды пророчат, что сегодня в вашей жизни и судьбе может произойти все, что угодно. Вы можете встретить любовь, можете найти работу мечты, можете купить автомобиль или спонтанно отправиться в поездку на другой край света.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Водолеев

    Гороскоп на 4 марта 2020 говорит, что Водолеям сегодня можно все. День очень благоприятный. Ваше здоровье крепкое и сильное, вы вытянете любые нагрузки, сможете успешно выполнить любую работу. Это прекрасная возможность для решающего броска.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Рыб

    Гороскоп на 4 марта говорит, что сегодня Рыбам нужно прислушаться к внутреннему голосу. Он подскажет идею, которая превратится в настоящую концепцию нового дела. Смело пользуйтесь своими умственными ресурсами и воплощайте мечту в реальность.

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