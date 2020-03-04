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Гороскоп на завтра 5 марта: Ракам стоит экономить, а Стрельцов ждет сюрприз от родных

Гороскоп на завтра 5 марта: Ракам стоит экономить, а Стрельцов ждет сюрприз от родных
19:14 Сегодня Телеграф

Возможны мелкие недоразумения дома и на работе, но в ваших силах избежать серьезного конфликта.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Овнов 

    Гороскоп на 5 марта 2020 говорит Овнам, что в этот день вам нужно делать все дела вовремя, по мере их возникновения и не откладывать их на потом. У вас на вечер возникнут очень занимательные планы, а гора незаконченных дел заставит пожалеть об упущенной возможности.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Тельцов 

    Тельцам сегодня будет везти на небольшие приятности, которые будут с вами происходить в течение дня. Вам захочется полностью окунуться в любовь и романтику. И все бы ничего, но за таким помутнением вы рискуете упустить важные рабочие задачи.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Близнецов 

    Гороскоп на 5 марта 2020 говорит, что сегодня Близнецам кто-то может признаться в своих искренних чувствах. Этот человек вам пока может быть не слишком симпатичным, но не стоит сразу давать ему от ворот поворот. Совсем скоро вы можете изменить свои взгляды.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Раков

    Звезды говорят, что Ракам в этот день желательно не транжирить деньги направо и налево. Экономия должна выйти на первый план. Это поможет вам справиться с трудностями. Также ждите выгодное предложение, которое поступит из неожиданного источника.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Львов   

    Львам в четверг будет лучше всего удаваться решение жилищных вопросов. Поэтому если вы думали покупать недвижимость или делать ремонт, то не откладывайте это. Если же вы влюблены, то ждите, что вас что-то разочарует. Но не делайте поспешные выводы.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Дев  

    Гороскоп на сегодня 5 марта 2020 говорит, что Девам сегодня повезет провести очень интересное время. Если вы будете слушать свою интуицию и пойдете даже хоть просто гулять по городу, следуя зову внутреннего голоса, то окажетесь в гуще ярких впечатлений.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Весов 

    Весам сегодня нужно спланировать вечер в одиночестве. Вы сами этого захотите, так как на работе будет очень нелегко из-за того, что сотрудники будут к вам придираться. Возникнет недопонимание и конфликты, а раздражение станет главной чертой этого дня.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Скорпионов 

    Звезды говорят Скорпионам, что 5 марта вам не стоит доверять всем, кто предложит вам куда-то вложить деньги. Вообще отложите на другое время любые финансовые операции. Сегодня есть большой риск попасть на деньги. Но и унывать не стоит.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Стрельцов 

    Гороскоп на 5 марта 2020 говорит, что сегодня Стрельцам придется отправиться в поездку или путешествие, которые займут много времени. Но зато вы развеетесь и сможете заработать дополнительные средства. А дома вас будет ждать сюрприз от родных.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Козерогов

    Козерогам 5 марта звезды советуют отмечать те идеи, которые пронесутся в вашей талантливой голове. Запишите их, а потом обдумайте на досуге. Одна из них может оказаться настолько стоящей, что позволит вам улучшить свои дела в два или три раза.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Водолеев

    Гороскоп на 5 марта 2020 говорит, что Водолеям сегодня придется ощутить, что значит чувствовать себя опустошенным. Так получится, что вы встретите человека, который высосет у вас все силы. Но не будьте ведомыми и не позволяйте ему воспользоваться вашей добротой.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Рыб

    Гороскоп на 5 марта говорит, что сегодня Рыбам не стоит спешить с принятием каких-либо решений. Нужно все хорошенько обдумать, а то плата за ошибку будет слишком высокой. Также постарайтесь ни с кем не ссориться. Будьте спокойными и воспринимайте все философски.

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