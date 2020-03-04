Гороскоп на завтра 5 марта: Ракам стоит экономить, а Стрельцов ждет сюрприз от родных

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 5 марта 2020 для Овнов Гороскоп на 5 марта 2020 говорит Овнам, что в этот день вам нужно делать все дела вовремя, по мере их возникновения и не откладывать их на потом. У вас на вечер возникнут очень занимательные планы, а гора незаконченных дел заставит пожалеть об упущенной возможности.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 5 марта 2020 для Тельцов Тельцам сегодня будет везти на небольшие приятности, которые будут с вами происходить в течение дня. Вам захочется полностью окунуться в любовь и романтику. И все бы ничего, но за таким помутнением вы рискуете упустить важные рабочие задачи.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 5 марта 2020 для Близнецов Гороскоп на 5 марта 2020 говорит, что сегодня Близнецам кто-то может признаться в своих искренних чувствах. Этот человек вам пока может быть не слишком симпатичным, но не стоит сразу давать ему от ворот поворот. Совсем скоро вы можете изменить свои взгляды.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 5 марта 2020 для Раков Звезды говорят, что Ракам в этот день желательно не транжирить деньги направо и налево. Экономия должна выйти на первый план. Это поможет вам справиться с трудностями. Также ждите выгодное предложение, которое поступит из неожиданного источника.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 5 марта 2020 для Львов Львам в четверг будет лучше всего удаваться решение жилищных вопросов. Поэтому если вы думали покупать недвижимость или делать ремонт, то не откладывайте это. Если же вы влюблены, то ждите, что вас что-то разочарует. Но не делайте поспешные выводы.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 5 марта 2020 для Дев Гороскоп на сегодня 5 марта 2020 говорит, что Девам сегодня повезет провести очень интересное время. Если вы будете слушать свою интуицию и пойдете даже хоть просто гулять по городу, следуя зову внутреннего голоса, то окажетесь в гуще ярких впечатлений.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 5 марта 2020 для Весов Весам сегодня нужно спланировать вечер в одиночестве. Вы сами этого захотите, так как на работе будет очень нелегко из-за того, что сотрудники будут к вам придираться. Возникнет недопонимание и конфликты, а раздражение станет главной чертой этого дня.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 5 марта 2020 для Скорпионов Звезды говорят Скорпионам, что 5 марта вам не стоит доверять всем, кто предложит вам куда-то вложить деньги. Вообще отложите на другое время любые финансовые операции. Сегодня есть большой риск попасть на деньги. Но и унывать не стоит.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 5 марта 2020 для Стрельцов Гороскоп на 5 марта 2020 говорит, что сегодня Стрельцам придется отправиться в поездку или путешествие, которые займут много времени. Но зато вы развеетесь и сможете заработать дополнительные средства. А дома вас будет ждать сюрприз от родных.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 5 марта 2020 для Козерогов Козерогам 5 марта звезды советуют отмечать те идеи, которые пронесутся в вашей талантливой голове. Запишите их, а потом обдумайте на досуге. Одна из них может оказаться настолько стоящей, что позволит вам улучшить свои дела в два или три раза.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 5 марта 2020 для Водолеев Гороскоп на 5 марта 2020 говорит, что Водолеям сегодня придется ощутить, что значит чувствовать себя опустошенным. Так получится, что вы встретите человека, который высосет у вас все силы. Но не будьте ведомыми и не позволяйте ему воспользоваться вашей добротой.