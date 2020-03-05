Гороскоп на сегодня 5 марта: Тельцов ожидает череда радостей, а Девам будут удаваться любые кулинарные изыски

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 5 марта 2020 для Овнов Чем больше нерешенных дел у вас останется к концу этого дня, тем хуже. Так что пора браться за дело! Окружающие в некоторые моменты могут вызывать у вас раздражение, но не стоит этого показывать, чтобы не испортить отношения. Споров сегодня и вовсе лучше избегать.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 5 марта 2020 для Тельцов В данный период вас ждет череда радостей - мелких, но все же приятных. Вы погрузитесь в заботы о семье и доме. Из-за этого рискуете слегка отстать в рабочих вопросах. Влюбленных Тельцов ждет всплеск романтических чувств. Главное - чтобы голова оставалась на плечах!

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 5 марта 2020 для Близнецов В некоторых вопросах у вас возникнет неопределенность. Чтобы принять решение, придется посоветоваться со знающими людьми. В этот день вы услышите признание в любви. Если будете к нему не готовы, не обижайте человека. Вскоре вы посмотрите на него другими глазами.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 5 марта 2020 для Раков Используйте каждую возможность, предоставленную вам в этот период. Особенно не пропустите предложение, которое поступит сегодня! В денежных вопросах возможны затруднения. Главное - не паниковать и не брать крупные суммы в долг. Сократите свои траты.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 5 марта 2020 для Львов Это время идеально для решения любых организационных вопросов. Удачно совершать переезд или начать крупный ремонт. А вот с переговорами лучше подождать: найти общий язык с собеседниками вам будет трудно. Глубокие чувства у Львов переживут кризис, переждите это время.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 5 марта 2020 для Дев Вы увидите много интересного в этот день. Наслаждайтесь этим временем! Сейчас важно следовать зову сердца, а не разума, даже если окружающие считают вас сумасшедшей. Вам будут удаваться любые кулинарные изыски, поэтому обязательно пробуйте что-то новое!

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 4 марта 2020 для Весов Трудности ожидают вас на работе. Вы не сможете достигнуть взаимопонимания с коллегами, из-за чего обстановка в целом накалится. Дома не будет никакой дисциплины. Отдохнуть среди близких не удастся. Остается только научиться абстрагироваться и побыть в одиночестве.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 5 марта 2020 для Скорпионов Много трудностей ожидает вас. Близкие, конечно, окажут вам помощь и поддержку, но сделают это небескорыстно. С осторожностью отнеситесь к любым финансовым операциям, которые вам предложат совершить сейчас. Лучше проконсультируйтесь со специалистами перед решением.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 5 марта 2020 для Стрельцов От утомительных поездок вам никуда не деться. Пусть вас радует мысль о том, что по возвращении домой вас будет ждать любящая семья. Вряд ли будет радовать самочувствие. Наоборот, обострятся заболевания, о которых вы давно забыли. Не откладывайте визит к врачу!

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 5 марта 2020 для Козерогов Если у вас возникнет хорошая идея, срочно начинайте воплощать ее в жизнь. Сейчас у вас будут время и энергия для этого. Период хорош для восстановления любых отношений, которые были разорваны или испорчены. А вот планирование важных дел лучше отложить на потом.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 5 марта 2020 для Водолеев Вашей добротой в этот день воспользуются нечестные люди. Старайтесь быть менее услужливыми. Любые проблемы, которые возникнут сейчас, будут пустяковыми, но отнимут много энергии. Для ее восстановления отправляйтесь на природу.