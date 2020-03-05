Скачать
Четверг, 05.03.2020
Итоги дня 4 марта: Зеленский в Раде, новый Кабмин и коронавирус в Украине
Итоги дня 4 марта: Зеленский в Раде, новый Кабмин и коронавирус в Украине
Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 94 тысяч человек
Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 94 тысяч человек
Кейн может сменить команду в АПЛ
Кейн может сменить команду в АПЛ
5 марта - приметы и обряды в День епископа Льва
5 марта - приметы и обряды в День епископа Льва

Гороскоп на сегодня 5 марта: Тельцов ожидает череда радостей, а Девам будут удаваться любые кулинарные изыски

Гороскоп на сегодня 5 марта: Тельцов ожидает череда радостей, а Девам будут удаваться любые кулинарные изыски
07:18 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2020 года, предусматривает удачный день для урегулирования вопросов с финансами.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Овнов 

    Чем больше нерешенных дел у вас останется к концу этого дня, тем хуже. Так что пора браться за дело! Окружающие в некоторые моменты могут вызывать у вас раздражение, но не стоит этого показывать, чтобы не испортить отношения. Споров сегодня и вовсе лучше избегать.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Тельцов 

    В данный период вас ждет череда радостей - мелких, но все же приятных. Вы погрузитесь в заботы о семье и доме. Из-за этого рискуете слегка отстать в рабочих вопросах. Влюбленных Тельцов ждет всплеск романтических чувств. Главное - чтобы голова оставалась на плечах!

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Близнецов 

    В некоторых вопросах у вас возникнет неопределенность. Чтобы принять решение, придется посоветоваться со знающими людьми. В этот день вы услышите признание в любви. Если будете к нему не готовы, не обижайте человека. Вскоре вы посмотрите на него другими глазами.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Раков

    Используйте каждую возможность, предоставленную вам в этот период. Особенно не пропустите предложение, которое поступит сегодня! В денежных вопросах возможны затруднения. Главное - не паниковать и не брать крупные суммы в долг. Сократите свои траты.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Львов   

    Это время идеально для решения любых организационных вопросов. Удачно совершать переезд или начать крупный ремонт. А вот с переговорами лучше подождать: найти общий язык с собеседниками вам будет трудно. Глубокие чувства у Львов переживут кризис, переждите это время.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Дев  

    Вы увидите много интересного в этот день. Наслаждайтесь этим временем! Сейчас важно следовать зову сердца, а не разума, даже если окружающие считают вас сумасшедшей. Вам будут удаваться любые кулинарные изыски, поэтому обязательно пробуйте что-то новое!

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Весов 

    Трудности ожидают вас на работе. Вы не сможете достигнуть взаимопонимания с коллегами, из-за чего обстановка в целом накалится. Дома не будет никакой дисциплины. Отдохнуть среди близких не удастся. Остается только научиться абстрагироваться и побыть в одиночестве.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Скорпионов 

    Много трудностей ожидает вас. Близкие, конечно, окажут вам помощь и поддержку, но сделают это небескорыстно. С осторожностью отнеситесь к любым финансовым операциям, которые вам предложат совершить сейчас. Лучше проконсультируйтесь со специалистами перед решением.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Стрельцов 

    От утомительных поездок вам никуда не деться. Пусть вас радует мысль о том, что по возвращении домой вас будет ждать любящая семья. Вряд ли будет радовать самочувствие. Наоборот, обострятся заболевания, о которых вы давно забыли. Не откладывайте визит к врачу!

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Козерогов

    Если у вас возникнет хорошая идея, срочно начинайте воплощать ее в жизнь. Сейчас у вас будут время и энергия для этого. Период хорош для восстановления любых отношений, которые были разорваны или испорчены. А вот планирование важных дел лучше отложить на потом.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Водолеев

    Вашей добротой в этот день воспользуются нечестные люди. Старайтесь быть менее услужливыми. Любые проблемы, которые возникнут сейчас, будут пустяковыми, но отнимут много энергии. Для ее восстановления отправляйтесь на природу.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 5 марта 2020 для Рыб

    Ответы на важные вопросы, которые вас терзали, найдутся сейчас. Но скоропалительных решений принимать не стоит. В решении любых вопросов применяйте нестандартные методы. На работе вы только выиграете, если будете настроены миролюбиво по отношению к коллегам.

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (02.03. - 08.03.2020)

Финансовый гороскоп на неделю (02.03. - 08.03.2020): все знаки зодиака

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (02.03.- 08.03.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 5 марта, 5 марта, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
02 Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
03 Вятрович о ротациях в Кабмине: Это только имитация изменений, изменений не происходит
04 Всеукраинский референдум: законопроект вынесли на общественное обсуждение
05 Главой Минобороны назначен Андрей Таран: биография новоиспеченного министра
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе четверо украинских бойцов получили ранения
На Донбассе четверо украинских бойцов получили ранения
10 килограмм чистого золота: в Канаде выпустили самую большую монету (Фото)
В Канаде выпустили самую большую монету (Фото)
Популярная туристическая страна вводит визы
Популярная туристическая страна вводит визы
Рецепт дня: Заварные блины из творожного теста
Рецепт дня: Заварные блины из творожного теста
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь