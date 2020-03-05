Гороскоп на завтра 6 марта: Овнам не стоит отвлекаться на пустяки, а Стрельцам - быть осторожнее с деньгами

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 6 марта 2020 для Овнов Начало дня хорошо подходит для встреч и переговоров. Вы легко находите общий язык с самыми разными людьми, на многих производите хорошее впечатление. Можно обсудить какие-то рабочие проекты. Будет шанс договориться с кем-то о совместной деятельности или получить поддержку, которой в последнее время не хватало. Позже удастся сосредоточиться на сложных делах. Сейчас вам удастся справиться с ними быстро. Важно не отвлекаться на пустяки и не терять уверенности в своих силах, если не все сразу получается хорошо.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 6 марта 2020 для Тельцов

3 Удачный благоприятный день. Многие решения, которые вы принимаете сегодня, окажутся верными. Стоит внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции, а вот на советы не всегда нужно обращать внимание: порой они на удивление бестолковы и только сбивают с толку. Возможны денежные поступления. День подходит для того, чтобы начинать учебу или приступать к делам, которые требуют изучения и анализа разнообразной информации. Вы внимательны и серьезны, ни одной мелочи не упускаете из виду, не допускаете ошибок. Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 6 марта 2020 для Близнецов Никуда не спешите. Это непростой день, и для того, чтобы справиться с испытаниями, которые он приносит, нужно сохранять самообладание и обдумывать каждый шаг. Многим Близнецам пригодится опыт, полученный раньше. Не исключено, что кто-то из близких обратится к вам за советами. Не давайте никаких рекомендаций, пока не изучите ситуацию досконально. Вероятны разногласия с близкими. Даже те, кто вам особенно дорог, не всегда понимают вас, могут неправильно оценивать ваши слова и поступки. Старайтесь не терять равновесия. Если вы будете тактичны и терпеливы, конфликтов не возникнет.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 6 марта 2020 для Раков Первая половина дня отличается напряженным эмоциональным фоном. Она может быть сложной для чувствительных и впечатлительных представителей знака. Такие Раки теряют уверенность, сомневаются в своих силах, могут принимать какие-то неудачные решения. Не помешает поддержка понимающего человека, подумайте, к кому вы могли бы обратиться за ней. Вторая половина дня откроет новые возможности, даст шанс заняться интересными делами и достичь в них успеха. Не исключено, что вы поймете, как улучшить свое финансовое положение.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 6 марта 2020 для Львов Ваше настроение меняется гораздо чаще, чем обычно, и иногда эмоции мешают принимать правильные решения. Но даже если вы порой совершаете ошибки, шанс достичь успеха остается. Главное - не топтаться на месте и не бросать начатое. Многим Девам пригодятся знания, полученные раньше. В первой половине дня возможны разногласия с близкими. Постарайтесь избежать серьезных конфликтов. Иногда для этого достаточно пойти на небольшие уступки. Вторая половина дня будет очень плодотворной. Вы добиваетесь успехов практически во всем, за что беретесь.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 6 марта 2020 для Дев Начало дня будет непростым. В это время вы склонны выдавать желаемое за действительное и доверять людям, которые этого совсем не заслуживают. Лучше не принимать важных решений, особенно если они касаются не только вас, но и ваших близких. Вы порой неправильно понимаете слова и поступки окружающих. Во второй половине дня усилится влияние позитивных тенденций, наступит благоприятное время для начала новых дел, а также для решения вопросов, которые прежде не давали покоя. Некоторые Весы поймут, какие ошибки допустили недавно, и найдут способ их исправить.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 6 марта 2020 для Весов Начало дня будет непростым. В это время вы склонны выдавать желаемое за действительное и доверять людям, которые этого совсем не заслуживают. Лучше не принимать важных решений, особенно если они касаются не только вас, но и ваших близких. Вы порой неправильно понимаете слова и поступки окружающих. Во второй половине дня усилится влияние позитивных тенденций, наступит благоприятное время для начала новых дел, а также для решения вопросов, которые прежде не давали покоя. Некоторые Весы поймут, какие ошибки допустили недавно, и найдут способ их исправить.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 6 марта 2020 для Скорпионов Утро может быть напряженным и довольно неудачным. В это время лучше не начинать новых дел: едва ли удастся хорошо справиться с ними, быстро получить нужный результат. Но с каждым часом влияние позитивных тенденций усиливается, вторая половина дня проходит очень интересно и плодотворно. Можно начинать учебу. Вы быстро запоминаете все, что пригодится, многое схватываете на лету. Не исключены денежные поступления, которые окажутся очень своевременными. Вечер подходит для того, чтобы обсудить с близкими планы на будущее, договориться о совместных действиях.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 6 марта 2020 для Стрельцов Старайтесь относиться ко всем событиям этого беспокойного дня философски, это многое упростит. Вероятны успехи в привычных, хорошо знакомых делах. Там, где речь идет о чем-то совершенно новом, вы порой теряетесь и сомневаетесь в себе. Подсказки более опытных знакомых не будут лишними. Некоторые Стрельцы принимают неверные решения, связанные с деньгами. Подумайте, кто может дать вам хороший совет, касающийся финансов. С крупными покупками лучше не торопиться, а вот небольшие приобретения могут оказаться удачными.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 6 марта 2020 для Козерогов Благоприятный день. Влияние позитивных тенденций сильно, многое само собой складывается удачно и беспокоиться вам особенно не о чем. Если возникают какие-то затруднения, вам охотно помогают старые и новые знакомые. Давние союзники подскажут, как стоит действовать, чтобы быстрее достичь цели. Интуиция очень остра. Вы быстро ориентируетесь в ситуации, часто принимаете верные решения там, где другие пребывают в замешательстве. Возможны денежные поступления, а также сделки, которые вскоре принесут прибыль.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 6 марта 2020 для Водолеев Неплохой день, хоть и не самый плодотворный. Едва ли вы сможете одержать какие-то выдающиеся победы, но хорошо справитесь с текущими делами, решите вопросы, которые требуют внимания. Помните, что рассчитывать лучше на себя; вряд ли кто-то вовремя придет вам на помощь. Будет возможность научиться чему-то полезному или получить опыт, который вам вскоре пригодится. Присмотритесь к окружающим: рядом наверняка есть люди, о которых стоит узнать побольше. Не исключено, что сегодня у вас появятся новые друзья.