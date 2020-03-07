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Суббота, 07.03.2020
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Гороскоп на завтра 8 марта: Девам нужно дать волю потенциалу, а Весам - позаботиться о здоровье

Гороскоп на завтра 8 марта: Девам нужно дать волю потенциалу, а Весам - позаботиться о здоровье
18:51 Сегодня Телеграф

В начале дня уточненная оппозиция Луны к Меркурию поможет восстановить давний контакт или найти пищу для раздумий. Может появиться повод прогуляться по забытым местам, вернуться к знакомой теме, обратиться к старому тексту, программному приложению или средству коммуникаций.

  • 1

    Овен (28 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 8 марта 2020 для Овнов 

    Гороскоп на завтра советует посвятить свободное время любимому занятию или хобби. Самое плодотворное время - до обеда. Нежелательно уезжать далеко от дома. Откажитесь от праздных разговоров и посещения светских мероприятий. Авантюры категорически противопоказаны - тщательно продумывайте каждый свой шаг. Берегите желудок - не ешьте жирную пищу.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 8 марта 2020 для Тельцов 

    Возможно, в этот день вам удастся несколько разнообразить собственное общение, что обязательно отразится на положении дел в личной жизни. Постарайтесь лишний раз не травмировать психику своего партнера и не пытайтесь вызвать у него ревность. Любой конфликт может привести к необратимым последствиям.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 8 марта 2020 для Близнецов 

    В этот день Близнецам нежелательно начинать новые дела и вообще заниматься какими-то важными вопросами. Избегайте стрессовых ситуаций. Помните, что ваше настроение зависит только от вас. Не соблазняйтесь на участие в авантюрах - рискуете сильно пожалеть об этом. Не перенагружайте организм, соблюдайте умеренность во всем.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 8 марта 2020 для Раков

    Ваша интуиция в этот день будет обострена, так что самое время прислушаться к ее голосу. Попробуйте довериться своему сердцу и вы почувствуете, как жизнь начинает неотвратимо меняться. Звезды к вам благосклонны, так что не теряйте время впустую и не упустите прекрасную возможность повлиять на обстоятельства.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 8 марта 2020 для Львов   

    Вас ждет приятный сюрприз - существенное пополнение бюджета. Пришло время исполнения желаний! Настроение в этот период будет не рабочее, поэтому даже не пытайтесь браться за серьезные задания. Проведите время с пользой для себя: займитесь любимым делом, общайтесь с друзьями.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 8 марта 2020 для Дев  

    Не бойтесь дать волю собственному творческому потенциалу. В этот день будет очень важно проявить некоторую креативность мышления, поскольку перед вами откроется отличная перспектива привлечь внимание сильных мира сего к своей деятельности. Не бойтесь показаться эгоцентричным и в некотором роде экстравагантным.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 8 марта 2020 для Весов 

    Ждите накала страстей во взаимоотношениях с родственниками. Пик непримиримых разногласий придется на этот период, потом можно будет говорить о перемирии. Рекомендуется внимательнее отнестись к своему здоровью. Завтра можно подхватить простуду, так что будьте начеку!

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 8 марта 2020 для Скорпионов 

    Если в настоящий момент времени вы чем-то в своей жизни недовольны, то не стоит бояться все изменить. От вашей деятельности будет зависеть собственное будущее. Не стоит идти на неоправданные риск. Возможно, вам будет достаточно просто взглянуть на привычные вещи под несколько иным углом.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 8 марта 2020 для Стрельцов 

    Завтра хорошо начинать диету. У Стрельцов велика опасность поддаться наваждению и обману, поэтому отложите все важные дела, какими бы значимыми они вам ни казались. Посвятите этот день заботе о собственном здоровье и здоровье членов вашей семьи: отправьтесь на природу, займитесь спортом, больше ходите пешком.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 8 марта 2020 для Козерогов

    Любимые и близкие люди могут поставить вас в этот день перед выбором. Уйти от неприятной ситуации не удастся, так что постарайтесь правильно и рассудительно принимать решения. Возможно, от чего-то сейчас лучше отказаться, чтобы в будущем обрести двойную выгоду. Во второй половине дня не планируйте никакой активности.

  • 11

    Водолей (20 января - 19 февраля)

    Гороскоп на 8 марта 2020 для Водолеев

    Не давайте обещаний, если не уверены, что сможете их выполнить. Избегайте хаотичности в поступках, не позволяйте эмоциям управлять вами. Все, что вы сделаете завтра, должно быть значительно и весомо. Вечером уделите время медитации. Проведите анализ прошлого и постарайтесь извлечь из него уроки.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 8 марта 2020 для Рыб

    Не бойтесь проявлять свои чувства в отношениях с близкими людьми. Не нужно придавать слишком большого значения тому, что скажут и подумают окружающие относительно ваших поступков. В первую очередь, вам стоит руководствоваться собственными соображениями. Во второй половине дня Звезды рекомендуют вам навесить родственников или друзей.

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