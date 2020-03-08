Гороскоп на сегодня 8 марта: Львов и Весов ожидает интересный разговор

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 8 марта 2020 для Овнов Начало дня Овнам стоит использовать для отслеживания новостей, для разговоров с детьми, друзьями, любимыми. Вторая половина дня предложит вам стать чуть практичнее, поможет найти применение новинке, добиться сочетания красоты, оригинальности, новизны и пользы. В это время хорошо заниматься прикладным творчеством, приготовлением необычных блюд и украшением праздничного стола, оформлением подарков.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 8 марта 2020 для Тельцов

3 Этот день поддерживает творческий тонус Тельцов и их креативные порывы. Также, он подпитывает их любовные и дружеские симпатии. Утро может ознаменоваться беседой на уже знакомую тему с домочадцами, друзьями, родителями или детьми. Исполнению ваших желаний и реализации личных талантов поспособствует вторая половина дня, именно на это время лучше назначать романтические и любые другие мероприятия. Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 8 марта 2020 для Близнецов Близнецам стоит поддерживать нужные связи утром. Чем раньше вы откроете мессенджер или включите телефон, тем больше интересного узнаете от близких и дальних знакомых, а также из новостей. Родителям стоит поговорить с детьми. Вторая половина дня сделает вас хозяйственнее и может немного ограничить вашу свободу. Вам будет чем заняться, если вы любите готовить, обустраивать дом, обновлять интерьер.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 8 марта 2020 для Раков В первой половине дня Ракам лучше ограничиться разговорами. Звезды советуют поддерживать беседу, отвечать на шутки и выслушивать поступающие предложения, но не спешить с ответом и тем более действием (особенно, если речь идет о материальном: вещах, деньгах). Все важные практические инициативы лучше перенести на вторую половину суток. Это время подъема сил, удачи в делах и гармонии в отношениях.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 8 марта 2020 для Львов Львам не помешает с самого утра быть в вербальном тонусе: возможен разговор или встреча. В начале дня вы притягиваете к себе информацию, а также людей, желающих дружески пообщаться. Не стоит удивляться, если вас разыщет старый знакомый, рядом появится случайный собеседник или непрошеный попутчик. Возможно, к вам обратится с повторной просьбой партнер. Вторая половина дня подходит для покупок.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 8 марта 2020 для Дев Девам стоит перенести любые важные мероприятия на вторую половину дня. В это время начнется прилив сил, можно надеяться на гладкий ход событий, неожиданные находки и бонусы. Вы будете удачливы и в романтическом, и в деловом плане. Утром, напротив, вы в невыигрышном положении. Начало дня можно посвятить уединенным размышлениям, приватным беседам, редактуре текстов и изображений, поиску информации.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 8 марта 2020 для Весов Для Весов день может начаться с интересного разговора, при этом тема или собеседник наверняка будут знакомы. Появится повод вернуться к нереализованной идее или к заброшенному хобби. Возможны вести от забытых друзей или возлюбленных. На события второй половины дня вам желательно взглянуть с практических, а не романтических позиций: без прагматизма не будет понимания ситуации, а значит, и удачи.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 8 марта 2020 для Скорпионов В первой половине дня звезды советуют Скорпионам поддерживать любые контакты, но не высказываться по важным темам. Это не лучший момент для совещания, собеседования. Не стоит давать обещания, подписывать документы. Вторая половина дня идеальна для любых мероприятий, если от вас требуются красивые поступки, а не красивые слова. В это время вы сможете отлично проявить себя перед нужными людьми.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 8 марта 2020 для Стрельцов До полудня Стрельцам важно успеть поддержать разговор на актуальную тему и связи с нужными людьми. Это подходящее время для удаленной переписки, литературной деятельности. Можно найти неиспользованный потенциал в старых контактах и забытых направлениях. Внимание привлечет жизнь духа, творчество или развлечения. Вторая половина дня подчеркнет важность материального: заработка, платежеспособности.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 8 марта 2020 для Козерогов

11 Козерогам лучше не работать в эти сутки с важной информацией, не отправляться в поездки по незнакомым местам. Не стоит планировать ничего важного на начало дня. Полоса удачи наступит во второй половине суток: это прекрасное время для активности, при условии, что вы не нуждаетесь в общении, советах и постоянной плотной связи. Гарантией делового и личного успеха будет молчаливая уверенность в себе. Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 8 марта 2020 для Водолеев Первую половину дня Водолеям лучше использовать для общения. Она подходит для возобновления диалога, переписки. Важно следить за балансом интересов, считаться с настроем собеседника, аудитории. Не стоит разбрасываться суждениями и обещаниями: вы еще можете поменять мнение. Слова, в которых вы уверены, во второй половине дня не мешает подкрепить конкретным поступком, чтобы придать им больше веса.