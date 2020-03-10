Скачать
Вторник, 10.03.2020
Инфляция продолжает замедляться: Госстат обнародовал данные за февраль
Инфляция продолжает замедляться: Госстат обнародовал данные за февраль
День в ООС: двое украинских военнослужащих погибли, еще девять ранены
День в ООС: двое украинских военнослужащих погибли, еще девять ранены
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера
Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера

Гороскоп на завтра 11 марта: Скорпионам нужен выходной, а Тельцам стоит избегать ссор

Гороскоп на завтра 11 марта: Скорпионам нужен выходной, а Тельцам стоит избегать ссор
19:12 Сегодня Телеграф

Доверяйте своей интуиции: сегодня ее подсказки будут удивительно своевременны и точны.

  • 1

    Овен (10 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Овнов 

    Гороскоп на 11 марта 2020 говорит Овнам, что в этот день вам удастся положить начало реализации многих своих желаний. Сегодня нужно быть внимательными к своим мыслям, так как они будут осуществляться в реальности. Не стоит желать кому-то зла или лгать.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Тельцов 

    Тельцам сегодня нужно подумать о своих глобальных целях и определиться с путями их достижения. Ссор и конфликтов лучше избегать, так как их последствия вы будете ощущать еще очень долго. Наберитесь терпения и постарайтесь сглаживать острые углы.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Близнецов 

    Гороскоп на 11 марта 2020 говорит, что сегодня Близнецам удастся закончить дела, которые долгое время висели открытыми. Вас начнут еще больше ценить на работе. Не исключено повышение зарплаты. Если есть долги, лучше их вернуть сейчас, и больше не влезать в новые.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Раков

    Звезды говорят, что Ракам в этот день не стоит тратить деньги на ненужные, хотя и приятные вещи. Сейчас нужно быть максимально рациональными. На работе могут быть мелкие неприятности, потребуется ваша собранность. Также пришла пора устраивать личную жизнь и знакомиться с противоположным полом.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Львов   

    Львам в среду предстоит несколько приятных встреч со старыми знакомыми, с которыми вы давно не говорили. Есть шанс, что вас отправят в командировку. Сейчас отличное время для отпуска и путешествия. Вы склонны к пагубным привычкам, поэтому придется держать себя в руках.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Дев  

    Гороскоп на сегодня 11 марта 2020 говорит, что Девам сегодня повезет успешно завершить важное задание на работе, которое станет причиной для вашего повышения. Однако за своим успехом вы совсем забудете о личной жизни. Ваш избранник может затаить обиду. Исправьте это, пока не поздно.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Весов 

    Весам сегодня придется услышать в свой адрес не самые сладкие речи. Вас и вашу деятельность могут критиковать. Но не спешите прятаться в бункер и отмахиваться от критики. То, что вам скажут, резонно. Прислушайтесь, исправьтесь, и у вас будет больше успеха.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Скорпионов 

    Звезды говорят Скорпионам, что 11 марта вам совсем не будет хотеться работать. Все ваши мысли будут заняты размышлениями о личных проблемах. Если вы не соберетесь, то допустите ошибку в работе. Возьмите выходной или станьте примером самоконтроля, чтобы со всем справиться.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Стрельцов 

    Гороскоп на 11 марта 2020 говорит, что сегодня Стрельцам можно и нужно встречаться с друзьями, принимая их в гости у себя дома. Такое общение позволит вам переключиться и отдохнуть. Но не стоит сразу же выдавать свои тайны. Друзья случайно проговорятся. Говорите лишь то, что можно знать всем.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Козерогов

    Козерогам 11 марта звезды обещают, что в вашем окружении появится человек, с которым может возникнуть свежий, бодрящий и головокружительный роман. Нужно быть осторожными Козерогам, которые в браке, так как соблазн нырнуть в омут с головой будет слишком велик.

  • 11

    Водолей (20 января - 19 февраля)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Водолеев

    Гороскоп на 11 марта 2020 говорит, что Водолеям сегодня предстоит прожить один из лучших моментов в жизни. Близкий человек преподнесет вам новость, которая дорогого стоит, и которая станет для вас отдушиной на многие годы вперед. Окружающие будут вас радовать своим вниманием.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Рыб

    Гороскоп на 11 марта говорит, что сегодня Рыбам не стоит спешить в делах, даже если кажется, что сроки поджимают. Дурак спешит дважды. Лучше делать медленнее, но с первого раза, чем все переделывать. Будьте ленивыми, и потому сделайте все хорошо с первого раза.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (09.03.- 15.03.2020)

Финансовый гороскоп на неделю (09.03. - 15.03.2020): все знаки зодиака

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.03. - 15.03.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, 11 марта, Гороскоп на завтра, Гороскоп на 11 марта, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое исследование: В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
02 Продукт для профилактики инфаркта и инсульта
03 Назван орех, который защищает от вирусных инфекций
04 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
05 Врачи назвали продукты, очищающие сосуды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Заместительница Бородянского временно возглавит Минкульт
Заместительница Бородянского временно возглавит Минкульт
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Чем больше народа, тем меньше газа: города с высокой плотностью населения не столь вредны
Чем больше народа, тем меньше газа: города с высокой плотностью населения не столь вредны
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь