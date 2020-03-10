Гороскоп на завтра 11 марта: Скорпионам нужен выходной, а Тельцам стоит избегать ссор

1 Овен (10 марта – 19 апреля) Гороскоп на 11 марта 2020 для Овнов Гороскоп на 11 марта 2020 говорит Овнам, что в этот день вам удастся положить начало реализации многих своих желаний. Сегодня нужно быть внимательными к своим мыслям, так как они будут осуществляться в реальности. Не стоит желать кому-то зла или лгать.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 11 марта 2020 для Тельцов Тельцам сегодня нужно подумать о своих глобальных целях и определиться с путями их достижения. Ссор и конфликтов лучше избегать, так как их последствия вы будете ощущать еще очень долго. Наберитесь терпения и постарайтесь сглаживать острые углы.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 11 марта 2020 для Близнецов Гороскоп на 11 марта 2020 говорит, что сегодня Близнецам удастся закончить дела, которые долгое время висели открытыми. Вас начнут еще больше ценить на работе. Не исключено повышение зарплаты. Если есть долги, лучше их вернуть сейчас, и больше не влезать в новые.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 11 марта 2020 для Раков Звезды говорят, что Ракам в этот день не стоит тратить деньги на ненужные, хотя и приятные вещи. Сейчас нужно быть максимально рациональными. На работе могут быть мелкие неприятности, потребуется ваша собранность. Также пришла пора устраивать личную жизнь и знакомиться с противоположным полом.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 11 марта 2020 для Львов Львам в среду предстоит несколько приятных встреч со старыми знакомыми, с которыми вы давно не говорили. Есть шанс, что вас отправят в командировку. Сейчас отличное время для отпуска и путешествия. Вы склонны к пагубным привычкам, поэтому придется держать себя в руках.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 11 марта 2020 для Дев Гороскоп на сегодня 11 марта 2020 говорит, что Девам сегодня повезет успешно завершить важное задание на работе, которое станет причиной для вашего повышения. Однако за своим успехом вы совсем забудете о личной жизни. Ваш избранник может затаить обиду. Исправьте это, пока не поздно.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 11 марта 2020 для Весов Весам сегодня придется услышать в свой адрес не самые сладкие речи. Вас и вашу деятельность могут критиковать. Но не спешите прятаться в бункер и отмахиваться от критики. То, что вам скажут, резонно. Прислушайтесь, исправьтесь, и у вас будет больше успеха.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 11 марта 2020 для Скорпионов Звезды говорят Скорпионам, что 11 марта вам совсем не будет хотеться работать. Все ваши мысли будут заняты размышлениями о личных проблемах. Если вы не соберетесь, то допустите ошибку в работе. Возьмите выходной или станьте примером самоконтроля, чтобы со всем справиться.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 11 марта 2020 для Стрельцов Гороскоп на 11 марта 2020 говорит, что сегодня Стрельцам можно и нужно встречаться с друзьями, принимая их в гости у себя дома. Такое общение позволит вам переключиться и отдохнуть. Но не стоит сразу же выдавать свои тайны. Друзья случайно проговорятся. Говорите лишь то, что можно знать всем.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 11 марта 2020 для Козерогов Козерогам 11 марта звезды обещают, что в вашем окружении появится человек, с которым может возникнуть свежий, бодрящий и головокружительный роман. Нужно быть осторожными Козерогам, которые в браке, так как соблазн нырнуть в омут с головой будет слишком велик.

11 Водолей (20 января - 19 февраля) Гороскоп на 11 марта 2020 для Водолеев Гороскоп на 11 марта 2020 говорит, что Водолеям сегодня предстоит прожить один из лучших моментов в жизни. Близкий человек преподнесет вам новость, которая дорогого стоит, и которая станет для вас отдушиной на многие годы вперед. Окружающие будут вас радовать своим вниманием.