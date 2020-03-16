Гороскоп на сегодня 16 марта: Близнецам нужно постараться воздержаться от покупок, а Львам предстоит спокойный и размеренный день

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 16 марта 2020 для Овнов Для Овнов начало недели будет беспокойным. Вам придется оперативно решать неожиданно возникшую проблему. Она может быть как из области личных отношений, так и по работе. В любом случае будет хлопотно.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 16 марта 2020 для Тельцов Тельцы, сегодня ваша светлая полоса везения даст брешь. У вас ожидается довольно-таки мрачное настроение, которое может возникнуть буквально на ровном месте. Не поддавайтесь такому настрою, а то недолго и в депрессию впасть.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 16 марта 2020 для Близнецов Близнецам сегодня нужно постараться воздержаться от покупок, потому что их может ожидать неудача в финансовой сфере. Да и любовные отношения тоже будут не на высшем уровне. В общем, нужно этот день переждать.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 16 марта 2020 для Раков Раков, на фоне сумбурной недели, которая им предстоит, сегодня ожидает неплохой день. Вы зададите сами себе очень хороший темп на работе. Да и дома все будет складываться хорошо. Старайтесь удержаться та этих позициях.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 16 марта 2020 для Львов Львам предстоит спокойный и размеренный день. Возможно, вам удастся даже создать неплохой задел на всю начавшуюся неделю. Ничего грандиозного вас не ожидает, но и никто не потревожит вашей внутренней гармонии, что уже хорошо.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 16 марта 2020 для Дев У Дев начало недели может получиться неплохим. Особенно в сфере личных отношений. Постарайтесь из этого дня выжать все, что удастся, потому что неделя вас ожидает не самая благоприятная.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 16 марта 2020 для Весов У Весов сегодня будет не самый лучший день на этой неделе. Но вас должно радовать, что остальные будут лучше, чем сегодняшний. А сегодняшний вечер лучше переждать дома, в обществе близких людей. Могут получиться неплохие семейные посиделки.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 16 марта 2020 для Скорпионов Скорпионам нужно быть сегодня предельно острожными. Звезды советуют этому знаку Зодиака не иметь дело с электрооборудованием и режущим инструментом, а также не работать на высоте. У вас велика опасность травматизма.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 16 марта 2020 для Стрельцов Стрельцы могут сегодня завести новое знакомство. Не исключено, что оно окажется перспективным в плане личных отношений. Это не обязательно могут быть амурные дела. Вы просто можете встретить надежного друга, который всегда подставит плечо.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 16 марта 2020 для Козерогов Козероги будут сегодня энергичны, игривы и настроены на общение. Это не пройдёт мимо внимательного взгляда того (той), о ком вы часто думаете в последнее время. Этот день имеет все шансы стать началом ваших счастливых отношений.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 16 марта 2020 для Водолеев У Водолеев начало дня будет довольно сумбурным. Сразу навалится ворох дел. И все они окажутся срочными. Однако уже к обеду вам удастся все систематизировать и окажется, что все не так уж страшно и вполне выполнимо.