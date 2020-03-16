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Гороскоп на завтра 17 марта: Водолеев ждут выгодные покупки, а Ракам вернут долги

Гороскоп на завтра 17 марта: Водолеев ждут выгодные покупки, а Ракам вернут долги
19:09 Сегодня Телеграф

Звезды гороскопа 17 марта 2020 года неожиданно могут напомнить вам о старых обидах или неприятных моментах.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 17 марта 2020 для Овнов 

    Вы способны решить сложные задачи, справиться с проблемами, которые поставили других в тупик, и дать отпор любым недругам. Вы не тратите времени зря и стараетесь действовать максимально эффективно, вероятны значительные профессиональные успехи, прогресс в делах. Не расстраивайтесь, если не получите награды за свои труды немедленно: она непременно найдет вас. Не всегда легко найти общий язык с близкими. Им порой непонятны ваши эмоциональные порывы, а некоторые поступки кажутся необдуманными. Чуть позже удастся восстановить взаимопонимание.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 17 марта 2020 для Тельцов 

    Не волнуйтесь по пустякам. Этот день не так сложен, как может показаться. Хорошо, если рядом будут люди, которые могут поддержать и вдохновить вас, дать какие-то полезные советы. Не стесняйтесь поделиться своими переживаниями с тем, кому доверяете. Первая половина дня подходит для решения финансовых вопросов. Тут вы ничего не упустите из виду, все сделаете правильно. Позже наступит благоприятное время для творчества. Хорош вечер и для учебы. Вы быстро запоминаете все, что может пригодиться, перенимаете полезный опыт.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 17 марта 2020 для Близнецов 

    Отличный день. При желании можно одержать важные победы, добиться успехов в делах, решить сложные задачи. Появляются новые союзники, в том числе сильные и влиятельные. Не исключено, что вас поддержат люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Возможны романтические увлечения, новые знакомства, которые будут иметь самое приятное продолжение. И в деловой сфере, и в личных отношениях полезно проявлять инициативу. Интуиция безошибочно подсказывает, когда и как это лучше сделать. Прислушайтесь к ней - и вы обязательно окажетесь в нужное время в нужном месте.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 17 марта 2020 для Раков

    Потребуются настойчивость и самодисциплина, чтобы добиться поставленных целей. Справиться с делами будет несколько сложнее, чем вы ожидали. С решением финансовых вопросов лучше не торопиться, потому что сегодня вам трудно правильно оценить ситуацию. Во многом помогают близкие. Благодаря их поддержке вы чувствуете себя гораздо спокойнее, не теряете уверенности в себе, если что-то идет не так. Не исключены неожиданные подарки, денежные поступления. Некоторым Ракам вернут старые долги, что окажется очень кстати.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 17 марта 2020 для Львов   

    Сегодня вам очень пригодятся настойчивость и целеустремленность. Какие бы испытания ни выпадали на вашу долю, можно не сомневаться, что вы их благополучно преодолеете. Постарайтесь окружить себя союзниками и единомышленниками – их поддержка будет вдохновлять вас. Отправляясь в поездки, имейте в виду: они могут занимать больше времени, чем планировалось. Кроме того, в пути возможны какие-то недоразумения, которые могут обернуться финансовыми потерями. В конце дня не исключены приятные сюрпризы, неожиданные подарки.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 17 марта 2020 для Дев  

    Преобладает влияние позитивных тенденций, вам многое удается. Не возникает проблем в общении: даже тех, кого видите впервые, вы понимаете с полуслова. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем принять романтический или дружеский характер, если вы не будете против. Это подходящий день для начала работы над новыми проектами, особенно - творческими, требующими нестандартного подхода. Во второй половине дня вероятны недоразумения и задержки в делах, но они не помешают вам достичь целей.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 17 марта 2020 для Весов 

    Благоприятный плодотворный день. Он отлично подходит для того, чтобы воплотить в жизнь какие-то необычные, смелые решения. Вам охотно помогают старые и новые знакомые. Совместная работа может положить начало долгой дружбе или красивой романтической истории, если вы захотите проявить инициативу, сделать первые шаги навстречу понравившемуся человеку. Вы отлично ладите с близкими, понимаете их с полуслова, стараетесь помочь в исполнении давних желаний. Заметно меняются семейные отношения, многие разногласия остаются в прошлом.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 17 марта 2020 для Скорпионов 

    Это благоприятный день для общения. Хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Вам удается понравиться самым разным людям, произвести впечатление даже на тех, кто обычно очень требователен к окружающим и у каждого находит недостатки. Удачными будут публичные выступления, вы легко заинтересуете слушателей. Не исключены какие-то неожиданные, но очень заманчивые предложения. Вы не пожалеете, если примете их без долгих раздумий. Некоторые Скорпионы найдут неожиданное применение своим талантам, другие приятно удивят окружающих эрудицией.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 17 марта 2020 для Стрельцов 

    День требует настойчивости и целеустремленности. Именно благодаря этим качествам вы добьетесь больших успехов. Не исключено, что вас поддержат люди, которые прежде занимались только собственными делами, были совершенно равнодушны даже к лучшим чужим идеям. Удачными будут и деловые, и личные встречи. День подходит для учебы, причем можно как начинать освоение новых дисциплин, так и возвращаться к каким-то курсам, которые прежде не удалось пройти до конца. Сейчас вы не отступите перед трудностями, обязательно найдете способ преодолеть их.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 17 марта 2020 для Козерогов

    День открывает массу интересных возможностей. Для того, чтобы воспользоваться ими, нужны решительность и уверенность в себе. Отбросьте сомнения и действуйте: звезды на вашей стороне, все получится хорошо. Возможны интересные предложения о сотрудничестве. Некоторые Козероги поймут, чем на самом деле хотели бы заниматься, и сделают первые шаги в выбранном направлении. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Вы чувствуете поддержку звезд и проявляете инициативу именно тогда, когда это уместно.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 17 марта 2020 для Водолеев

    Благоприятный плодотворный день. Вы отлично справляетесь со многими делами, в том числе самыми сложными. Часто помогают и дают хорошие советы люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Более того: недавние соперники встанут на вашу сторону, а со временем могут стать и друзьями. Профессиональные связи, которые появятся у вас сегодня, вскоре окажутся полезными. Вероятны денежные поступления, выгодные покупки и сделки. В финансовых делах вы можете полагаться на интуицию. Она не подводит даже тех Водолеев, которые прежде не отличались острым деловым чутьем.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 17 марта 2020 для Рыб

    Подходящий день для того, чтобы поговорить о важных делах, посоветоваться с людьми, которым вы доверяете. Не исключены какие-то интересные предложения. У некоторых Рыб будет шанс принять участие в работе над очень перспективным и многообещающим проектом. Возможно получение прибыли от ранее заключенных сделок или награды за работу, которую вы выполнили прежде. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из близких людей, и приятные события дома. Вторая половина дня - отличное время для общения с друзьями. Найдется масса интересных тем для разговоров.

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