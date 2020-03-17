Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 марта 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 17 марта 2020 для Овнов Начинать новые дела, подписывать деловые бумаги пока не рекомендуется. Постарайтесь быть более приветливыми по отношению к окружающим. Сейчас вы можете уйти в себя и создать впечатление замкнутого человека. Из-за этого возникнут обиды и недомолвки.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 17 марта 2020 для Тельцов Интересный период в плане сердечных дел. Не исключены новые встречи и знакомства, которые могут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь. Сейчас нельзя расслабляться и плыть по течению, дабы не упустить удачу. Это время хорошо бы использовать для начала оздоровительных мероприятий.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 17 марта 2020 для Близнецов Сейчас вы можете чувствовать себя разбитыми, и желания трудиться у вас не будет. Не насилуйте себя, сделайте передышку, после которой удастся легко наверстать упущенное. Многие встречи, которых вы ждете, могут срываться по причинам, не зависящим от вас. Но не расстраивайтесь: возможно, это не те встречи, о которых стоило мечтать.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 17 марта 2020 для Раков Будьте осторожны во многих отношениях. Сейчас у вас есть опасность получить бытовую или производственную травму. В любовном плане - никаких перемен! Сейчас вы склонны к преувеличениям и не сможете объективно оценить ситуацию, что неизбежно приведет к конфликтам.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 17 марта 2020 для Львов Постарайтесь не обращать внимания на маленькие недоразумения, которые могут возникнуть. Вам на многое просто не хватит времени. Не исключено, что виновником такой нехватки окажется любимый человек либо новый знакомый, который претендует на эту роль.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 17 марта 2020 для Дев Смело планируйте самые трудновыполнимые дела, назначайте важные встречи. Любимый человек готов окружить вас заботой. Кое-кого ждет судьбоносное знакомство, которое может перерасти в большую любовь.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 17 марта 2020 для Весов Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так как в спорах вам везти не будет. На данном этапе больше подойдет выжидательная тактика. Если попытаетесь чего-то требовать от родных и близких людей, в ответ получите лишь раздражение и непонимание.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 17 марта 2020 для Скорпионов Данный день вполне годится для раскрытия вашего творческого потенциала. Постарайтесь больше времени уделять любимому делу или тому, что просто необходимо выполнить. Удачными окажутся походы по магазинам. Вы сможете совершить выгодные покупки и получить от этого удовольствие.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 17 марта 2020 для Стрельцов Сейчас вам не только разрешается, но даже рекомендуется идти на поводу у своих желаний. Внутренний голос будет направлять по нужному пути, и если вы почувствуете, что не хотите с кем-то встречаться или выполнять какие-либо обязанности, можете с чистой совестью не делать этого.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 17 марта 2020 для Козерогов День хорош для общения, переговоров, подписания деловых бумаг. Сейчас легко удастся лавировать в решении спорных вопросов. Обратите внимание на состояние финансовых дел. Избегайте рискованных сделок, старайтесь не иметь дел с малознакомыми или непроверенными людьми, так как велик риск стать жертвой мошенничества.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 17 марта 2020 для Водолеев Принимая решения, не сомневайтесь в своей правоте. С осторожностью отнеситесь к советам людей, которые могут лукавить с вами ради собственной выгоды. Данный период благоприятен для любых начинаний. Также можно заняться обустройством своего дома.