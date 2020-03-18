Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 марта 2020 года

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 18 марта 2020 для Овнов
Если на работе не все будет идти так, как бы этого хотелось, не расстраивайтесь, все компенсируется в чем-то другом. Серьезных неприятностей не ожидается. В отношениях с близкими людьми хитрить не стоит - необходима полная искренность.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 18 марта 2020 для Тельцов
Наступает время, довольно насыщенное общением и новыми знакомствами. Постарайтесь исключить всякую корысть из ваших взаимоотношений с людьми. На этот день можете планировать деловые встречи, переговоры, подписание бумаг.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Гороскоп на 18 марта 2020 для Близнецов
Ваше волнение, которое может быть связано с профессиональной деятельностью, постарайтесь компенсировать чем-то приятным. Сейчас вам просто необходима эмоциональная поддержка близких людей. И воздержитесь от разного рода преувеличений.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 18 марта 2020 для Раков
У вас достаточно сил и энергии. Постарайтесь выкроить больше времени для занятий, которые действительно доставляют вам удовольствие. Сейчас идет удачный период для того, чтобы заняться спортом и начать цикл упражнений для улучшения физической формы.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 18 марта 2020 для Львов
Не обижайте своих близких невниманием к их проблемам и просьбам. С осторожностью отнеситесь к новым деловым партнерам. Не верьте, когда вам обещают "златые горы". Если в отношениях с любимым человеком что-либо не устраивает, не спешите делать скоропалительные выводы.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 18 марта 2020 для Дев
Сейчас вам предстоит совершить немало дел и принятие ответственных решений. Только избегайте участия в конфликтах. Удачными будут походы по магазинам, так что стоит побаловать себя и своих близких покупками. В долг постарайтесь не давать и не брать.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 18 марта 2020 для Весов
Сейчас подходящее время для проявления активности. То, что раньше представляло определенную сложность, на данный момент окажется по плечу. Главное - не лениться. В личном плане никаких разочарований возникнуть не должно. Возможно, вы встретите свою любовь, или старые отношения вспыхнут с новой силой.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 18 марта 2020 для Скорпионов
Не стоит ограничивать себя в своих желаниях и стремлениях. Любимый человек полностью поддержит вас в любых начинаниях. В данное время вас ожидают встречи со старыми друзьями, которые принесут приятные перемены. В профессиональной области никаких серьезных перемен - все пойдет своим чередом.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 18 марта 2020 для Стрельцов
Не будьте легкомысленными по отношению к близким людям. Вы можете своим поведением или словом обидеть их, даже не осознав этого. Неплохие перспективы возникнут на профессиональном поприще, но не хватайтесь за несколько дел одновременно.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 18 марта 2020 для Козерогов
День обещает сложиться удачно. Появилась великолепная возможность открыть для себя что-то новое в отношениях с любимым человеком. Но для этого не скрывайте своих желаний. Не пожалейте денег и приобретите обновку, о которой давно мечтали.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 18 марта 2020 для Водолеев
На работе не стоит форсировать события. Нужно упорно и терпеливо продолжать начатые дела, наводить в них порядок. При любой возможности используйте время для отдыха. Физические нагрузки оптимальны на природе, на даче, в меньшей мере - в спортзале. Не помешает контроль над расходами.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 18 марта 2020 для Рыб
Ваша доброжелательность на всех подействует обезоруживающе. Благодаря доброму слову и улыбке вы сможете расположить к себе собеседника и получить от него то, что хотите. Но как только в вашем голосе появится требовательность, можете поставить крест на делах, которые собираетесь уладить.