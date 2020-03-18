Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 марта 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 18 марта 2020 для Овнов Если на работе не все будет идти так, как бы этого хотелось, не расстраивайтесь, все компенсируется в чем-то другом. Серьезных неприятностей не ожидается. В отношениях с близкими людьми хитрить не стоит - необходима полная искренность.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 18 марта 2020 для Тельцов Наступает время, довольно насыщенное общением и новыми знакомствами. Постарайтесь исключить всякую корысть из ваших взаимоотношений с людьми. На этот день можете планировать деловые встречи, переговоры, подписание бумаг.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 18 марта 2020 для Близнецов Ваше волнение, которое может быть связано с профессиональной деятельностью, постарайтесь компенсировать чем-то приятным. Сейчас вам просто необходима эмоциональная поддержка близких людей. И воздержитесь от разного рода преувеличений.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 18 марта 2020 для Раков У вас достаточно сил и энергии. Постарайтесь выкроить больше времени для занятий, которые действительно доставляют вам удовольствие. Сейчас идет удачный период для того, чтобы заняться спортом и начать цикл упражнений для улучшения физической формы.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 18 марта 2020 для Львов Не обижайте своих близких невниманием к их проблемам и просьбам. С осторожностью отнеситесь к новым деловым партнерам. Не верьте, когда вам обещают "златые горы". Если в отношениях с любимым человеком что-либо не устраивает, не спешите делать скоропалительные выводы.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 18 марта 2020 для Дев Сейчас вам предстоит совершить немало дел и принятие ответственных решений. Только избегайте участия в конфликтах. Удачными будут походы по магазинам, так что стоит побаловать себя и своих близких покупками. В долг постарайтесь не давать и не брать.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 18 марта 2020 для Весов Сейчас подходящее время для проявления активности. То, что раньше представляло определенную сложность, на данный момент окажется по плечу. Главное - не лениться. В личном плане никаких разочарований возникнуть не должно. Возможно, вы встретите свою любовь, или старые отношения вспыхнут с новой силой.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 18 марта 2020 для Скорпионов Не стоит ограничивать себя в своих желаниях и стремлениях. Любимый человек полностью поддержит вас в любых начинаниях. В данное время вас ожидают встречи со старыми друзьями, которые принесут приятные перемены. В профессиональной области никаких серьезных перемен - все пойдет своим чередом.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 18 марта 2020 для Стрельцов Не будьте легкомысленными по отношению к близким людям. Вы можете своим поведением или словом обидеть их, даже не осознав этого. Неплохие перспективы возникнут на профессиональном поприще, но не хватайтесь за несколько дел одновременно.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 18 марта 2020 для Козерогов День обещает сложиться удачно. Появилась великолепная возможность открыть для себя что-то новое в отношениях с любимым человеком. Но для этого не скрывайте своих желаний. Не пожалейте денег и приобретите обновку, о которой давно мечтали.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 18 марта 2020 для Водолеев На работе не стоит форсировать события. Нужно упорно и терпеливо продолжать начатые дела, наводить в них порядок. При любой возможности используйте время для отдыха. Физические нагрузки оптимальны на природе, на даче, в меньшей мере - в спортзале. Не помешает контроль над расходами.