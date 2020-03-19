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Гороскоп на сегодня 19 марта: у Тельцов благоприятный день для деловых встреч, а Весам нужно быть сдержанней

Гороскоп на сегодня 19 марта: у Тельцов благоприятный день для деловых встреч, а Весам нужно быть сдержанней
07:10 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2020 года, предусматривает сутки, в которых будет сильным желание броситься в необдуманный спор.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 19 марта 2020 для Овнов 

    Придется покрутиться, но затраченные время и силы полностью себя окупят. Плоды ваших усилий смогут заметно повысить настроение и укрепить веру в себя. На любовном фронте дела будут обстоять замечательно, если не станете слишком требовательны к своему партнеру.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 19 марта 2020 для Тельцов 

    День благоприятен для деловых встреч, переговоров, подписания документов. Но ваши мысли могут быть далеки от профессиональных интересов. Приятные новости личного характера выйдут на первое место, и вам будет трудно сосредоточиться на работе.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 19 марта 2020 для Близнецов 

    Чем меньше вы сейчас будете проявлять инициативу, тем лучше. В общении с родными или в деловых разговорах вы можете оказаться необъективными. Поэтому сначала думайте, а уж потом говорите. Зато в любовных отношениях вполне можете продемонстрировать свое красноречие.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 19 марта 2020 для Раков

    Много забот ляжет на ваши плечи, разобраться с ними удастся не скоро. Любым способом избегайте конфликтов и выяснения отношений. Лучше промолчать, чем вступить в спор. Не следует заниматься делами, в которых есть хоть доля риска.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 19 марта 2020 для Львов   

    Сейчас идет время, когда вы в любой области можете быть на коне. Наметьте наиболее важные дела, переговоры и встречи. У вас все получится как нельзя лучше. В любовной сфере - никаких разочарований, даже наоборот, судьба может порадовать приятными сюрпризами.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 19 марта 2020 для Дев  

    День может подготовить ловушку, в которую вы легко угодите, если не будете внимательны и не станете прислушиваться к словам близких людей. Зато энергии у вас будет - хоть отбавляй, так что заранее продумайте, на какие полезные дела ее направить. Не отказывайте себе и в развлечениях - вы их заслужили.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 19 марта 2020 для Весов 

    В данный период не гонитесь за профессиональной выгодой, вы за это можете заплатить двойную цену. В финансах будьте сдержанней, постарайтесь не вкладывать деньги в сомнительные мероприятия или не слишком нужные вещи. Избегайте критики в адрес любимых людей - это может привести к крупным ссорам.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 19 марта 2020 для Скорпионов 

    В этот день не следует слишком усердствовать на работе, так как многое из достижений окажется просто незамеченным либо воспринято как должное. В дальние деловые поездки пока отправляться не стоит. Они могут принести разочарования и убытки. Постарайтесь не давать в долг.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 19 марта 2020 для Стрельцов 

    Успех будет сопутствовать практически во всех делах. Сейчас стоит вспомнить о старых связях, они могут оказаться очень полезными для профессиональной карьеры. Но напоминать о себе нужно тактично, чтобы это не выглядело навязчивым. Для новых знакомств и увлечений время вполне подходящее.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 19 марта 2020 для Козерогов

    День, скорей всего, будет весьма спокойным. Постарайтесь из всего происходящего извлечь максимум выгоды и удовольствия. Устройте генеральную уборку, займитесь решением бытовых вопросов, работами на дачном участке. Полезно начать приводить себя в форму, заняться физкультурой, больше гулять на свежем воздухе.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 19 марта 2020 для Водолеев

    Если не хотите потерпеть фиаско на профессиональном поприще, не совершайте необдуманных шагов. Данный день не располагает к активным действиям, а также к новым делам, поэтому не стройте грандиозных планов. Доставит радость общение с друзьями и близкими по духу людьми.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 19 марта 2020 для Рыб

    Пока придется чужие интересы поставить выше своих. Особого оптимизма это не добавит, но нужно смотреть в будущее. Очень скоро положение изменится, и вам все вернется сторицей. Это касается и любовных дел. В этой области также придется проявить немало заботы и внимания.

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