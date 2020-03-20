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Гороскоп на сегодня 20 марта: Львам нужно быть осторожнее, а Дев ожидают приятные встречи

Гороскоп на сегодня 20 марта: Львам нужно быть осторожнее, а Дев ожидают приятные встречи
07:11 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года, предусматривает время, когда могут случиться неожиданные события.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 20 марта 2020 для Овнов 

    В этот день нужно проявлять активность. Перспективными будут переговоры. Не пренебрегайте полученной информацией. Возможны неожиданные встречи, возобновление прерванных отношений. Не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами и брать деньги в долг. Следует позаботиться о здоровье.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 20 марта 2020 для Тельцов 

    Вы многое успеете сделать, если не будете ставить перед собой чересчур сложных задач. Только постарайтесь не вступать в серьезные споры и конфликты с руководством. Для новых романтических увлечений время подходящее. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 20 марта 2020 для Близнецов 

    Внимательно относитесь ко всем идеям и предложениям. От вас могут потребоваться быстрые и оригинальные решения. Не зацикливайтесь на второстепенных делах. В отношении близких людей нужно проявить тактичность и терпимость.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 20 марта 2020 для Раков

    День пролетит, и вы даже не успеете этого заметить. Дела, не приносящие удовлетворения, лучше на некоторое время отложить. Поступающую информацию проверяйте самостоятельно и не верьте на слово. В отношениях с любимым человеком возьмите на себя организацию совместного досуга.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 20 марта 2020 для Львов   

    В свою профессиональную деятельность попробуйте внести элементы творчества. Однако знайте меру и не давайте воображению разыгрываться. Проявите осторожность в отношении новых деловых предложений. Сейчас нельзя принимать участие в авантюрных мероприятиях. Проявляйте заботу о своих родных.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 20 марта 2020 для Дев  

    Профессиональные вопросы потребуют вашего активного участия. Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы. Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями или просто хорошими знакомыми. Могут завязаться новые романтические отношения.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 20 марта 2020 для Весов 

    В данный период вы наделены достаточной силой. Важно решить, в какое русло ее направить. Не огорчайтесь, если заметите, что позиция родственников, коллег, руководства или любимого человека будет отличаться от вашей. Доставляйте себе и своим близким больше приятных эмоций, и они ответят вам тем же.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 20 марта 2020 для Скорпионов 

    Стоит заняться наведением порядка в своих бумагах. При правильном распределении времени вы справитесь с большим количеством дел в короткие сроки. Могут возникнуть острые ситуации, обиды, но нужно держать себя в руках. Старайтесь больше времени проводить на природе.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 20 марта 2020 для Стрельцов 

    В этот день любую работу нужно выполнять не спеша и качественно. Если у вас возникнут претензии к сотрудникам или руководству, не торопитесь «бросать перчатку в лицо». Общение с новыми знакомыми окажется приятным и продуктивным.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 20 марта 2020 для Козерогов

    Все вопросы старайтесь решать мирным путем. Вы сможете убедить в своей правоте нужных людей, если подготовитесь к предстоящему разговору. Занимайтесь оформлением документов и приводите дела в порядок. Если захотите изменить свою личную жизнь в лучшую сторону, сможете в этом преуспеть.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 20 марта 2020 для Водолеев

    Идет благоприятный период для профессиональной деятельности. Вы будете ставить перед собой конкретные задачи и постепенно их решать. Если накопились дела, до которых долгое время не доходили руки, то настал подходящий момент с ними разделаться.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 20 марта 2020 для Рыб

    Особых перемен ждать не стоит. Сейчас лучше заняться составлением планов на будущее. Возможно, стоит попробовать себя в новом деле. Отношения с любимым человеком будут носить спокойный характер. Новых романтических знакомств не предвидится.

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