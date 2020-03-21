Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 марта 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 21 марта 2020 для Овнов Экспериментируйте. Едва ли вы сегодня сможете добиться успеха, если будете идти проторенным путем и следовать чужому примеру. Вы с энтузиазмом беретесь за сложные дела, не отступаете, если на пути возникают преграды. Многим Овнам пригодится то, чему они научились раньше. Представители знака, которым не хватает собственного опыта, быстро учатся у других. Не исключены значительные денежные поступления, которые окажутся очень кстати: будет возможность сделать какие-то выгодные покупки. Вечер радует интересными предложениями.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 21 марта 2020 для Тельцов Насыщенный и беспокойный день. Трудно расставить приоритеты, потому что постоянно появляются новые дела и задачи, к тому же окружающие чаще обычного обращаются к вам за помощью. Сохранять самообладание нелегко, но вам это удается, поэтому и серьезных проблем не возникает. Вторая половина дня порадует денежными поступлениями. Они могут оказаться больше, чем вы предполагали. Не торопитесь тратить полученное; чуть позже деньги могут пригодиться для чего-то важного. У многих Тельцов появятся отличные идеи, касающиеся будущего, нет сомнений, что представители знака смогут реализовать их.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 21 марта 2020 для Близнецов Плодотворный день. Сейчас не так важно, предпочитаете ли самостоятельные действия или какие-то совместные проекты; в любом случае шансы достичь успеха высоки. Вероятен прогресс в деле, которому в последнее время приходилось отдавать много сил. Вы настойчивы и не отступаете, если что-то идет не так. Вторая половина дня благоприятна для неформального общения. Будет возможность поговорить с друзьями и единомышленниками о том, что важно для всех. Не исключено, что вместе вы найдете решение проблемы, которая долго не давала всем покоя.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 21 марта 2020 для Раков Старайтесь сохранять спокойствие. Сегодня это особенно важно, потому что необдуманные поступки могут иметь неприятные последствия. Вы больше, чем обычно, поддаетесь влиянию со стороны, можете последовать дурному примеру. Помните, что у вас больше шансов найти собственный путь к цели, чем достичь ее, идя за кем-то следом. Нежелательно принимать решения, касающиеся денег и имущества. Сегодня вы склонны к легкомыслию и расточительности, часто не задумываетесь о последствиях своих поступков. Благоприятное время для крупных покупок наступит позже.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 21 марта 2020 для Львов Первая половина дня полна неожиданностей. Лучше не планировать на это время ничего особенного, потому что обстоятельства наверняка будут складываться совсем не так, как вы предполагали, и все равно придется импровизировать. Со временем ситуация становится более предсказуемой. К тому же вы проявляете все больше настойчивости, так что шансов достичь цели становится больше. Во второй половине дня уже можно будет отвлечься от новых задач и вернуться к тому, что было задумано раньше. Это время подходит и для того, чтобы постараться исправить допущенные прежде ошибки.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 21 марта 2020 для Дев В начале дня трудно будет избежать разногласий и споров. Окружающие возлагают на вас большие надежды, вы стараетесь никого не разочаровать, даже если это нелегко. Но иногда слова или поступки других людей так возмущают вас, что сдержаться просто невозможно. Вы хотите сказать все, что думаете, и не беспокоитесь о последствиях. Вторая половина дня проходит спокойно и плодотворно, подходит для разных дел, в том числе совершенно новых для вас. Вы быстро учитесь всему, что может пригодиться. Некоторые представители знака с большим удовольствием вспомнят о давних увлечениях.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 21 марта 2020 для Весов Это день хорошо подходит для общения. Вы хорошо понимаете окружающих, часто можете догадаться, о чем они думают и чего хотят на самом деле. Иногда достаточно обменяться парой слов с новым знакомым, чтобы составить о нем верное впечатление. Интуиция безошибочно подсказывает, кому можно доверять. Некоторым Весам удается почти случайно раскрыть какие-то важные секреты. Не исключены денежные поступления. Они будут небольшими, но окажутся кстати: позволят сделать какие-то очень приятные покупки, порадовать близких.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 21 марта 2020 для Скорпионов Сохраняйте спокойствие, даже если будет нелегко. Этот день не так плох, как может показаться, но для того, чтобы добиться успеха, нужны терпение и настойчивость. Не исключены какие-то мелкие недоразумения, досадные потери. Некоторым Скорпионам придется иметь дело с людьми, от которых представители знака предпочли бы держаться как можно дальше. Вечером вероятны денежные поступления. В это же время можно получить новости, которые поднимут настроения. Напомнят о себе люди, по которым вы в последнее время скучали.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 21 марта 2020 для Стрельцов Этот день хорошо подходит для самых разных дел. Вы не хотите терять время напрасно, с энтузиазмом беретесь за новые дела, стараетесь как можно скорее довести их до конца. Не исключены хорошие идеи, часто они появляются совершенно неожиданно и заставляют изменить планы. Начинайте действовать самостоятельно, союзники и помощники подтянутся чуть позже. Вероятны поездки. Они подарят много ярких впечатлений и наверняка запомнятся надолго. Будет возможность раньше других получить какую-то важную информацию, благодаря которой вы примете верные решения, не допустите ошибок.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 21 марта 2020 для Козерогов День хорошо подходит для работы и учебы. Вы внимательны и наблюдательны, настроены серьезно, ничего не упускаете из виду и не торопитесь с выводами. Общаться с вами очень интересно и приятно, неудивительно, что желающих узнать вас получше будет много. Не исключено начало дружеских или романтических отношений. Вечер порадует приятными сюрпризами. В это время возможны какие-то неожиданные новости или необычные предложения, о которых вы всерьез задумаетесь. Имейте в виду, что спешить с ответом не обязательно; вы успеете во всем разобраться.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 21 марта 2020 для Водолеев В первой половине дня не стоит заниматься чем-то особенно важным и утомительным. Встречи, назначенные на этот период, вряд ли оправдают ожидания, а вот разочаровать могут не на шутку. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается. Середина дня радует возможностью пообщаться со старыми друзьями. Позже появляется шанс получить ответы на вопросы, которые тревожили вас в последнее время. Старайтесь придерживаться своих планов или, по крайней мере, не менять их кардинально. Это позволить избежать напрасных переживаний, бессмысленной суеты.