Гороскоп на завтра 22 марта: Ракам нужно отложить свои планы, а Львам - прислушаться к советам близких

1 Овен (22 марта – 19 апреля) Гороскоп на 22 марта 2020 для Овнов Не планируйте дел, которые требуют больших физических или эмоциональных усилий. День подходит для новых знакомств, романтических увлечений и активного отдыха. Если хотите что-то поменять в своей личной жизни, не теряйте времени - сейчас для этого очень удачное время. И не отказывайте в помощи родным.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 22 марта 2020 для Тельцов Завтра предстоит считаться с заданными лимитами и условиями, чужим временем и принципами. Не исключены интриги, скрытность, тайные игры, причем даже со стороны близкого человека. Опасно ввязываться в противостояние: лучше на какое-то время взять выжидательную паузу, чтобы потом нанести сокрушительный удар.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 22 марта 2020 для Близнецов День будет загружен различными делами и встречами до отказа. Представится возможность проявить себя и доказать всем, что вы способны на многое. Только все возникающие вопросы нужно решать мирным путем. Все, что вы сделаете сейчас хорошего, в ближайшем будущем вернется сполна.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 22 марта 2020 для Раков Завтра не стоит брать штурмом те цели, которые никак не получается достичь. Вода не всегда точит камень. В этот день стоит проявить изобретательность и найти нетипичные подходы для насущных проблем. В условиях цейтнота лучше отложить важный необратимый шаг и присмотреться к обстановке.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 22 марта 2020 для Львов Направьте свои силы в нужное русло. Сейчас вы можете столкнуться с некоторыми трудностями в любовной сфере. Будет сложно найти общий язык с близким человеком, и из-за любой мелочи вы окажетесь способны затеять ссору. Не стоит оказывать давление на близких, сейчас лучше прислушаться к их советам.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 22 марта 2020 для Дев События дня напомнят о том, что невозможно убежать от дел, обязательств и насущных проблем. Стоит конкретизировать свои цели и довести начатое до конца, иначе призраки прошлого будут долго напоминать о себе. Полезно проявить больше ответственности, хозяйственности, заняться семьей или заработком.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 22 марта 2020 для Весов Можно заняться планированием новых серьезных дел. Только не придавайте большого значения случайным недоразумениям. В кругу семьи никаких негативных событий произойти не должно. На состояние здоровья и настроение хорошо повлияют физические нагрузки в разумных пределах.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 22 марта 2020 для Скорпионов В событиях дня читаются знаки назревающих перемен к лучшему — кого-то они заставят поволноваться, у кого-то могут вызвать опасения. Чтобы справиться с беспокойством, стоит довериться своей интуиции. Но самое главное — никому не раскрывать собственных планов, тогда они осуществятся предсказуемо и без помех.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 22 марта 2020 для Стрельцов Не берите на себя повышенных обязательств. Если что-то у вас не получается или просто душа не лежит к какому-либо делу, отложите его. Постарайтесь не терять спокойствия. Это не слишком благоприятное время для романтических встреч и новых знакомств.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 22 марта 2020 для Козерогов Небесная ситуация подсказывает, что близкий сердцу человек завтра будет нуждаться в заботе и опеке. Астрологи советуют уделить этому должное внимание и совершить доброе дело. Такие чувства, как нежность или душевность, сейчас преобладают над материальными аспектами.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 22 марта 2020 для Водолеев Вы будете обладать зарядом невероятной бодрости и сможете справиться с любыми поставленными перед вами задачами. Не стоит проводить время впустую. Основное внимание должно быть направлено на дом и семью. Не спорьте с людьми, которых любите. Своим упрямством вы ничего не добьетесь, а только оттолкнете близких от себя.