Гороскоп на завтра 22 марта: Ракам нужно отложить свои планы, а Львам - прислушаться к советам близких

Овен (22 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 22 марта 2020 для Овнов
Не планируйте дел, которые требуют больших физических или эмоциональных усилий. День подходит для новых знакомств, романтических увлечений и активного отдыха. Если хотите что-то поменять в своей личной жизни, не теряйте времени - сейчас для этого очень удачное время. И не отказывайте в помощи родным.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 22 марта 2020 для Тельцов
Завтра предстоит считаться с заданными лимитами и условиями, чужим временем и принципами. Не исключены интриги, скрытность, тайные игры, причем даже со стороны близкого человека. Опасно ввязываться в противостояние: лучше на какое-то время взять выжидательную паузу, чтобы потом нанести сокрушительный удар.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Гороскоп на 22 марта 2020 для Близнецов
День будет загружен различными делами и встречами до отказа. Представится возможность проявить себя и доказать всем, что вы способны на многое. Только все возникающие вопросы нужно решать мирным путем. Все, что вы сделаете сейчас хорошего, в ближайшем будущем вернется сполна.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 22 марта 2020 для Раков
Завтра не стоит брать штурмом те цели, которые никак не получается достичь. Вода не всегда точит камень. В этот день стоит проявить изобретательность и найти нетипичные подходы для насущных проблем. В условиях цейтнота лучше отложить важный необратимый шаг и присмотреться к обстановке.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 22 марта 2020 для Львов
Направьте свои силы в нужное русло. Сейчас вы можете столкнуться с некоторыми трудностями в любовной сфере. Будет сложно найти общий язык с близким человеком, и из-за любой мелочи вы окажетесь способны затеять ссору. Не стоит оказывать давление на близких, сейчас лучше прислушаться к их советам.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 22 марта 2020 для Дев
События дня напомнят о том, что невозможно убежать от дел, обязательств и насущных проблем. Стоит конкретизировать свои цели и довести начатое до конца, иначе призраки прошлого будут долго напоминать о себе. Полезно проявить больше ответственности, хозяйственности, заняться семьей или заработком.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 22 марта 2020 для Весов
Можно заняться планированием новых серьезных дел. Только не придавайте большого значения случайным недоразумениям. В кругу семьи никаких негативных событий произойти не должно. На состояние здоровья и настроение хорошо повлияют физические нагрузки в разумных пределах.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 22 марта 2020 для Скорпионов
В событиях дня читаются знаки назревающих перемен к лучшему — кого-то они заставят поволноваться, у кого-то могут вызвать опасения. Чтобы справиться с беспокойством, стоит довериться своей интуиции. Но самое главное — никому не раскрывать собственных планов, тогда они осуществятся предсказуемо и без помех.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 22 марта 2020 для Стрельцов
Не берите на себя повышенных обязательств. Если что-то у вас не получается или просто душа не лежит к какому-либо делу, отложите его. Постарайтесь не терять спокойствия. Это не слишком благоприятное время для романтических встреч и новых знакомств.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 22 марта 2020 для Козерогов
Небесная ситуация подсказывает, что близкий сердцу человек завтра будет нуждаться в заботе и опеке. Астрологи советуют уделить этому должное внимание и совершить доброе дело. Такие чувства, как нежность или душевность, сейчас преобладают над материальными аспектами.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 22 марта 2020 для Водолеев
Вы будете обладать зарядом невероятной бодрости и сможете справиться с любыми поставленными перед вами задачами. Не стоит проводить время впустую. Основное внимание должно быть направлено на дом и семью. Не спорьте с людьми, которых любите. Своим упрямством вы ничего не добьетесь, а только оттолкнете близких от себя.
Рыбы (19 февраля – 22 марта)
Гороскоп на 22 марта 2020 для Рыб
День не слишком располагает к работе. Его будет куда полезнее потратить на завершение дел и восстановление сил. Астрологи советуют поставить перед собой реалистичные цели и спокойно определить ситуации, на которые пока невозможно повлиять — это снизит тревожность и напряжение.