Скачать
Суббота, 21.03.2020
Коронавирус: КПВВ на линии разграничения прекращают пропуск людей
Коронавирус: КПВВ на линии разграничения прекращают пропуск людей
Украинские респираторы в Испании: Нефедов объяснил ситуацию
Украинские респираторы в Испании: Нефедов объяснил ситуацию
Шовковскому предлагали должность в министерстве
Шовковскому предлагали должность в министерстве
Скончался Кенни Роджерс - культовый создатель кантри-музыки
На 82 году жизни умер Кенни Роджерс

Гороскоп на завтра 22 марта: Ракам нужно отложить свои планы, а Львам - прислушаться к советам близких

Гороскоп на завтра 22 марта: Ракам нужно отложить свои планы, а Львам - прислушаться к советам близких
19:04 Сегодня Телеграф

Велико искушение погрузиться целиком в мир любовных переживаний, творчества, тайных приключений, воспоминаний, виртуальных путешествий, музыки, искусства, мыслеобразов. Не стоит забывать и про обязательные дела: настроившись на подходящую волну и создав медитативное настроение, в этот день можно завершить важный проект, выполнить профессиональный долг, отдать моральный долг или сбросить с души еще один груз.

  • 1

    Овен (22 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Овнов 

    Не планируйте дел, которые требуют больших физических или эмоциональных усилий. День подходит для новых знакомств, романтических увлечений и активного отдыха. Если хотите что-то поменять в своей личной жизни, не теряйте времени - сейчас для этого очень удачное время. И не отказывайте в помощи родным.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Тельцов 

    Завтра предстоит считаться с заданными лимитами и условиями, чужим временем и принципами. Не исключены интриги, скрытность, тайные игры, причем даже со стороны близкого человека. Опасно ввязываться в противостояние: лучше на какое-то время взять выжидательную паузу, чтобы потом нанести сокрушительный удар.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Близнецов 

    День будет загружен различными делами и встречами до отказа. Представится возможность проявить себя и доказать всем, что вы способны на многое. Только все возникающие вопросы нужно решать мирным путем. Все, что вы сделаете сейчас хорошего, в ближайшем будущем вернется сполна.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Раков

    Завтра не стоит брать штурмом те цели, которые никак не получается достичь. Вода не всегда точит камень. В этот день стоит проявить изобретательность и найти нетипичные подходы для насущных проблем. В условиях цейтнота лучше отложить важный необратимый шаг и присмотреться к обстановке.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Львов   

    Направьте свои силы в нужное русло. Сейчас вы можете столкнуться с некоторыми трудностями в любовной сфере. Будет сложно найти общий язык с близким человеком, и из-за любой мелочи вы окажетесь способны затеять ссору. Не стоит оказывать давление на близких, сейчас лучше прислушаться к их советам.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Дев  

    События дня напомнят о том, что невозможно убежать от дел, обязательств и насущных проблем. Стоит конкретизировать свои цели и довести начатое до конца, иначе призраки прошлого будут долго напоминать о себе. Полезно проявить больше ответственности, хозяйственности, заняться семьей или заработком.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Весов 

    Можно заняться планированием новых серьезных дел. Только не придавайте большого значения случайным недоразумениям. В кругу семьи никаких негативных событий произойти не должно. На состояние здоровья и настроение хорошо повлияют физические нагрузки в разумных пределах.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Скорпионов 

    В событиях дня читаются знаки назревающих перемен к лучшему — кого-то они заставят поволноваться, у кого-то могут вызвать опасения. Чтобы справиться с беспокойством, стоит довериться своей интуиции. Но самое главное — никому не раскрывать собственных планов, тогда они осуществятся предсказуемо и без помех.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Стрельцов 

    Не берите на себя повышенных обязательств. Если что-то у вас не получается или просто душа не лежит к какому-либо делу, отложите его. Постарайтесь не терять спокойствия. Это не слишком благоприятное время для романтических встреч и новых знакомств.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Козерогов

    Небесная ситуация подсказывает, что близкий сердцу человек завтра будет нуждаться в заботе и опеке. Астрологи советуют уделить этому должное внимание и совершить доброе дело. Такие чувства, как нежность или душевность, сейчас преобладают над материальными аспектами.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Водолеев

    Вы будете обладать зарядом невероятной бодрости и сможете справиться с любыми поставленными перед вами задачами. Не стоит проводить время впустую. Основное внимание должно быть направлено на дом и семью. Не спорьте с людьми, которых любите. Своим упрямством вы ничего не добьетесь, а только оттолкнете близких от себя.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 22 марта)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Рыб

    День не слишком располагает к работе. Его будет куда полезнее потратить на завершение дел и восстановление сил. Астрологи советуют поставить перед собой реалистичные цели и спокойно определить ситуации, на которые пока невозможно повлиять — это снизит тревожность и напряжение.

Бизнес-гороскоп на неделю (16.03. - 22.03.2020): все знаки зодиака

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.03. - 22.03.2020)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (16.03.- 22.03.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на завтра, Гороскоп на 22 марта, 22 марта, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите замочек, который раскроет тайны Вашего характера
02 Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 21 марта
03 "Тотальный полный карантин в Украине": Аваков озвучил свои предложения
04 ТОП вещей, которые помогут защититься от коронавируса
05 Итоги дня 20 марта: Коронавирус в Украине, режим ЧС и работа Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Харьковской области вводят режим чрезвычайной ситуации
В Харьковской области вводят режим чрезвычайной ситуации
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 21 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 21 марта
СМИ: у Зеленского рассматривают возможность введения чрезвычайного положения
ОПУ может созвать экстренное заседание СНБО 22 марта
Заслуживает уважения: Netflix выделил $100 млн для помощи своему персоналу на время пандемии
Заслуживает уважения: Netflix выделил $100 млн для помощи своему персоналу на время пандемии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь