Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 марта 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 22 марта 2020 для Овнов Не планируйте дел, которые требуют больших физических или эмоциональных усилий. День подходит для новых знакомств, романтических увлечений и активного отдыха. Если хотите что-то поменять в своей личной жизни, не теряйте времени - сейчас для этого очень удачное время. И не отказывайте в помощи родным.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 22 марта 2020 для Тельцов В этот день вы будете подвержены частым переменам настроения. Если захочется на ком-то сорваться, сначала подумайте, чем это может обернуться. Будьте предельно честными с людьми, которые вам небезразличны. Любой обман не останется незамеченным.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 22 марта 2020 для Близнецов День будет загружен различными делами и встречами до отказа. Представится возможность проявить себя и доказать всем, что вы способны на многое. Только все возникающие вопросы нужно решать мирным путем. Все, что вы сделаете сейчас хорошего, в ближайшем будущем вернется сполна.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 22 марта 2020 для Раков Нужно брать инициативу в свои руки и добиваться того, чего хотите. В личной жизни могут произойти перемены к лучшему. Поменьше находитесь в одиночестве, больше времени проводите на свежем воздухе. Не отказывайте тем, кто нуждается в вашей помощи.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 22 марта 2020 для Львов Направьте свои силы в нужное русло. Сейчас вы можете столкнуться с некоторыми трудностями в любовной сфере. Будет сложно найти общий язык с близким человеком, и из-за любой мелочи вы окажетесь способны затеять ссору. Не стоит оказывать давление на близких, сейчас лучше прислушаться к их советам.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 22 марта 2020 для Дев На данное время не стоит ничего загадывать. Этот день больше подходит для подготовительных работ. Но то, что удастся сделать сейчас, порадует и вас, и ваше окружение. Больше времени проводите на свежем воздухе, а также в компании любимого человека. Любыми способами избегайте конфликтов.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 22 марта 2020 для Весов Можно заняться планированием новых серьезных дел. Только не придавайте большого значения случайным недоразумениям. В кругу семьи никаких негативных событий произойти не должно. На состояние здоровья и настроение хорошо повлияют физические нагрузки в разумных пределах.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 22 марта 2020 для Скорпионов Не проводите время впустую. Постарайтесь наполнить день положительными эмоциями. Это удачный период для общения, встреч, получения новых знаний. Желательно больше внимания уделять близким. Удачное время, чтобы приобретать все для дома и хозяйства, заниматься работами на приусадебном участке, ездить на пикники.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 22 марта 2020 для Стрельцов Не берите на себя повышенных обязательств. Если что-то у вас не получается или просто душа не лежит к какому-либо делу, отложите его. Постарайтесь не терять спокойствия. Это не слишком благоприятное время для романтических встреч и новых знакомств.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 22 марта 2020 для Козерогов День вполне благоприятный. Правда, вы можете быстро утомляться. Но это не повод для беспокойства. Старайтесь больше отдыхать и не изматывать себя физическими нагрузками. Не отказывайтесь от развлечений.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 22 марта 2020 для Водолеев Вы будете обладать зарядом невероятной бодрости и сможете справиться с любыми поставленными перед вами задачами. Не стоит проводить время впустую. Основное внимание должно быть направлено на дом и семью. Не спорьте с людьми, которых любите. Своим упрямством вы ничего не добьетесь, а только оттолкнете близких от себя.