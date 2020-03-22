Скачать
Воскресенье, 22.03.2020
Итоги дня 21 марта: коронавирус, ужесточение карантина и смерть Бекешкиной
Итоги дня 21 марта: коронавирус, ужесточение карантина и смерть Бекешкиной
Еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации
Еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации
Лопес: Бой с Ломаченко не состоится 30 мая
Лопес: Бой с Ломаченко не состоится 30 мая
День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта
День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 марта 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 марта 2020 года
07:13 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2020 года, предусматривает спокойный день. В эту пору стоит сосредоточиться на себе.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Овнов 

    Не планируйте дел, которые требуют больших физических или эмоциональных усилий. День подходит для новых знакомств, романтических увлечений и активного отдыха. Если хотите что-то поменять в своей личной жизни, не теряйте времени - сейчас для этого очень удачное время. И не отказывайте в помощи родным.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Тельцов 

    В этот день вы будете подвержены частым переменам настроения. Если захочется на ком-то сорваться, сначала подумайте, чем это может обернуться. Будьте предельно честными с людьми, которые вам небезразличны. Любой обман не останется незамеченным.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Близнецов 

    День будет загружен различными делами и встречами до отказа. Представится возможность проявить себя и доказать всем, что вы способны на многое. Только все возникающие вопросы нужно решать мирным путем. Все, что вы сделаете сейчас хорошего, в ближайшем будущем вернется сполна.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Раков

    Нужно брать инициативу в свои руки и добиваться того, чего хотите. В личной жизни могут произойти перемены к лучшему. Поменьше находитесь в одиночестве, больше времени проводите на свежем воздухе. Не отказывайте тем, кто нуждается в вашей помощи.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Львов   

    Направьте свои силы в нужное русло. Сейчас вы можете столкнуться с некоторыми трудностями в любовной сфере. Будет сложно найти общий язык с близким человеком, и из-за любой мелочи вы окажетесь способны затеять ссору. Не стоит оказывать давление на близких, сейчас лучше прислушаться к их советам.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Дев  

    На данное время не стоит ничего загадывать. Этот день больше подходит для подготовительных работ. Но то, что удастся сделать сейчас, порадует и вас, и ваше окружение. Больше времени проводите на свежем воздухе, а также в компании любимого человека. Любыми способами избегайте конфликтов.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Весов 

    Можно заняться планированием новых серьезных дел. Только не придавайте большого значения случайным недоразумениям. В кругу семьи никаких негативных событий произойти не должно. На состояние здоровья и настроение хорошо повлияют физические нагрузки в разумных пределах.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Скорпионов 

    Не проводите время впустую. Постарайтесь наполнить день положительными эмоциями. Это удачный период для общения, встреч, получения новых знаний. Желательно больше внимания уделять близким. Удачное время, чтобы приобретать все для дома и хозяйства, заниматься работами на приусадебном участке, ездить на пикники.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Стрельцов 

    Не берите на себя повышенных обязательств. Если что-то у вас не получается или просто душа не лежит к какому-либо делу, отложите его. Постарайтесь не терять спокойствия. Это не слишком благоприятное время для романтических встреч и новых знакомств.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Козерогов

    День вполне благоприятный. Правда, вы можете быстро утомляться. Но это не повод для беспокойства. Старайтесь больше отдыхать и не изматывать себя физическими нагрузками. Не отказывайтесь от развлечений.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Водолеев

    Вы будете обладать зарядом невероятной бодрости и сможете справиться с любыми поставленными перед вами задачами. Не стоит проводить время впустую. Основное внимание должно быть направлено на дом и семью. Не спорьте с людьми, которых любите. Своим упрямством вы ничего не добьетесь, а только оттолкнете близких от себя.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 22 марта 2020 для Рыб

    Сейчас все будет гореть в ваших руках. Постарайтесь уделять больше внимания любимому человеку. Совместные прогулки, поездки и просто общение доставят немало приятных минут. Одиноких представителей знака может ожидать перспективное знакомство.

Бизнес-гороскоп на неделю (16.03. - 22.03.2020): все знаки зодиака

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.03. - 22.03.2020)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (16.03.- 22.03.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 22 марта, 22 марта, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте самые ярких черты своего характера по тому, как Вы держите чашку
02 Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
03 Прислушайтесь к себе: симптомы, указывающие на проблемы в организме
04 Коронавирус в Украине: Минздрав уточнил данные о количестве заболевших
05 ОП: Заседание СНБО по чрезвычайному положению пока проводить не будут
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики 10 раз нарушили &quot;тишину&quot;, ранен военный
На Донбассе боевики 10 раз нарушили "тишину", ранен военный
Трамп рассказал о своем состоянии
Трамп рассказал о своем состоянии
Число зараженных в Турции продолжает расти
Число зараженных в Турции продолжает расти
Рецепт дня: Творожный десерт без выпечки с бананами
Рецепт дня: Творожный десерт без выпечки с бананами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь