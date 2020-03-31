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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 марта 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 марта 2020 года
07:16 Сегодня Телеграф

Сегодня трудно сделать по-настоящему революционный шаг, даже если к нему толкает судьба. Нестандартная ситуация вынудит что-то предпринять, но это будут скорее компромиссы и полумеры. Это не лучший момент для начинаний. Платой за оригинальный свежий ход может стать разлад с близкими или неудобство в быту.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 31 марта 2020 для Овнов 

    Этот день предполагает контакты, деловое общение, поездки. Нужно все тщательно обдумывать и проверять доступную вам информацию. Следует освобождаться от негативных эмоций. Займитесь расширением кругозора, посещая театры, выставки или концерты. Можно строить планы на будущее.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 31 марта 2020 для Тельцов 

    Этот день обещает быть позитивным и ярким. Потратить его на отдых и развлечения или на работу и дела — решать только вам. Звезды в полной гармонии с планетами, поэтому большой успех ждет всех, кто занимается любимыми делами, а также несет в мир добро.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 31 марта 2020 для Близнецов 

    При воплощении своих планов и идей у вас хватит ума, сил, выдержки и даже везения. А близкий человек поддержит вас во всех начинаниях. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков в компаниях, где есть вероятность возникновения серьезных споров.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 31 марта 2020 для Раков

    Сегодня от неурядиц убежать не получится, но планеты дадут необходимую мотивацию для борьбы с любыми проблемами. Нужно не отступать назад и не давать своим страхам руководить вами. Вечер желательно провести в компании близких или любимого человека.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 31 марта 2020 для Львов   

    Данный период благоприятен для ведения переговоров и встреч, причем как личного, так и делового характера. Если ваше сердце еще не занято, то очень скоро там может поселиться светлое чувство. Сейчас следует избегать любых финансовых рисков.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 31 марта 2020 для Дев  

    День прекрасно подходит для знакомств, романтики и начала новых отношений. Это отличное время также и для перевода уже существующих отношений на новый уровень. В делах и в работе астрологи советуют избегать необдуманных и импульсивных решений.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 31 марта 2020 для Весов 

    Неприятность, с которой вы можете столкнуться в этот день, касается взаимоотношений с любимым человеком. Попробуйте найти компромисс, восстановить мир и покой. Сейчас не берите кредитов и не давайте денег в долг.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 31 марта 2020 для Скорпионов 

    Звезды и планеты в дисгармонии, что будет мешать выполнять привычную работу. Придется искать новые источники вдохновения либо кардинально менять тактику ведения дел. Самое главное — не сидеть без дела, не лениться и не впадать в апатию.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 31 марта 2020 для Стрельцов 

    Сейчас подходящее время для изучения документов и подписания деловых бумаг. Но все решения должны быть тщательно обдуманы. Интеллектуальная работа может сопровождаться неожиданными находками и удачным поиском информации. Нужно стараться избегать чрезмерных нагрузок и волнений.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 31 марта 2020 для Козерогов

    Сегодня лучше придерживаться здравого смысла и спокойно вести дела. Опасно идти против правил, проявляя агрессию, так как на вас могут всем скопом наброситься недоброжелатели. Не покупайте ничего в незнакомых местах и не доверяйте людям, которых вы не знаете.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 31 марта 2020 для Водолеев

    День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенный событиями. Придется затратить много сил на рутинные дела. Для новых знакомств период не слишком удачный. Даже любимый человек может вызывать приступы раздражения. Но нужно держать себя в руках.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 31 марта 2020 для Рыб

    Это благоприятный день для любых новых начинаний, денежных трат. В любовной сфере необходимо довериться внутреннему голосу, тогда как в делах лучше опираться только на личный опыт. Вечером понадобится активный отдых, прогулки, общение с близкими.

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