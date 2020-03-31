Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 марта 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 31 марта 2020 для Овнов Этот день предполагает контакты, деловое общение, поездки. Нужно все тщательно обдумывать и проверять доступную вам информацию. Следует освобождаться от негативных эмоций. Займитесь расширением кругозора, посещая театры, выставки или концерты. Можно строить планы на будущее.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 31 марта 2020 для Тельцов Этот день обещает быть позитивным и ярким. Потратить его на отдых и развлечения или на работу и дела — решать только вам. Звезды в полной гармонии с планетами, поэтому большой успех ждет всех, кто занимается любимыми делами, а также несет в мир добро.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 31 марта 2020 для Близнецов При воплощении своих планов и идей у вас хватит ума, сил, выдержки и даже везения. А близкий человек поддержит вас во всех начинаниях. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков в компаниях, где есть вероятность возникновения серьезных споров.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 31 марта 2020 для Раков Сегодня от неурядиц убежать не получится, но планеты дадут необходимую мотивацию для борьбы с любыми проблемами. Нужно не отступать назад и не давать своим страхам руководить вами. Вечер желательно провести в компании близких или любимого человека.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 31 марта 2020 для Львов Данный период благоприятен для ведения переговоров и встреч, причем как личного, так и делового характера. Если ваше сердце еще не занято, то очень скоро там может поселиться светлое чувство. Сейчас следует избегать любых финансовых рисков.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 31 марта 2020 для Дев День прекрасно подходит для знакомств, романтики и начала новых отношений. Это отличное время также и для перевода уже существующих отношений на новый уровень. В делах и в работе астрологи советуют избегать необдуманных и импульсивных решений.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 31 марта 2020 для Весов Неприятность, с которой вы можете столкнуться в этот день, касается взаимоотношений с любимым человеком. Попробуйте найти компромисс, восстановить мир и покой. Сейчас не берите кредитов и не давайте денег в долг.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 31 марта 2020 для Скорпионов Звезды и планеты в дисгармонии, что будет мешать выполнять привычную работу. Придется искать новые источники вдохновения либо кардинально менять тактику ведения дел. Самое главное — не сидеть без дела, не лениться и не впадать в апатию.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 31 марта 2020 для Стрельцов Сейчас подходящее время для изучения документов и подписания деловых бумаг. Но все решения должны быть тщательно обдуманы. Интеллектуальная работа может сопровождаться неожиданными находками и удачным поиском информации. Нужно стараться избегать чрезмерных нагрузок и волнений.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 31 марта 2020 для Козерогов Сегодня лучше придерживаться здравого смысла и спокойно вести дела. Опасно идти против правил, проявляя агрессию, так как на вас могут всем скопом наброситься недоброжелатели. Не покупайте ничего в незнакомых местах и не доверяйте людям, которых вы не знаете.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 31 марта 2020 для Водолеев День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенный событиями. Придется затратить много сил на рутинные дела. Для новых знакомств период не слишком удачный. Даже любимый человек может вызывать приступы раздражения. Но нужно держать себя в руках.