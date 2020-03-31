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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 апреля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 апреля 2020 года
19:05 Сегодня Телеграф

Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 1 апреля 2020 для Овнов 

    Стоит использовать первую половину дня для обсуждения вопросов, касающихся работы, бизнеса, возможного развития вашей карьеры. Иногда об этом полезно поговорить даже с теми, с кем вас не связывают деловые интересы: вам посоветуют что-то толковое, подарят хорошие идеи. Вторая половина дня - период, когда очень важно заниматься чем-то интересным, по-настоящему увлекательным для вас. Овнов, которые проводят время праздно, одолевают мрачные мысли, и в этом нет ничего хорошего. У самых впечатлительных представителей знака настроение может испортиться надолго.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 1 апреля 2020 для Тельцов 

    Спокойный благоприятный день. Важно не рисковать и правильно оценивать свои возможности, этого будет достаточно, чтобы избежать трудностей, не наделать ошибок, принять верные решения в неоднозначных ситуациях. Вы многим помогаете и даете хорошие советы. Не исключено, что люди, которых вы поддержите сегодня, со временем станут настоящими друзьями. Не исключено получение какой-то важной информации. Возможно, она поможет вам изменить свой взгляд на то, что казалось очевидным и безусловно верным. Будет шанс решить вопросы, которые в последнее время не давали покоя вам и вашим близким.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 1 апреля 2020 для Близнецов 

    День, когда особенно важно никому не верить на слово. К счастью, ситуация такова, что проверить любую поступающую информацию легко. Важно не лениться, обращать внимание на мелкие детали и не выдавать желаемое за действительное. Именно реальная оценка сложившейся ситуации позволяет избежать ошибок. Это неплохой день для работы: она может даваться даже проще, чем обычно. Не исключены знакомства, которые получат приятное продолжение. Некоторые Близнецы сегодня начнут учиться тому, что вскоре им пригодится.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 1 апреля 2020 для Раков

    День прошел бы спокойно и скучно, если бы вы не настроились на творческий лад. Сегодня даже к самым простым рутинным делам вы относитесь не так, как другие, во всем находите что-то необычное и заслуживающее внимания. Это вдохновляет окружающих. Многие радуются любой возможности пообщаться с вами, обсудить собственные дела или общие планы. Наверняка найдутся люди, которые захотят узнать вас получше. Могут меняться планы. Старайтесь относиться к этому спокойно. На смену одним возможностям приходят другие, и их вы не упустите.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 1 апреля 2020 для Львов   

    Благоприятный день для работы и полезных дел. Не приходится прикладывать усилий, чтобы сосредоточиться, вы всегда обращаете внимание на то, что может сыграть важную роль. Появляется определенность в планах на будущее, вы переходите от размышлений к планированию конкретных действий. Будет возможность обсудить планы с союзниками, ваши идеи получают поддержку. Скорее всего, говорить вам сегодня предстоит больше, чем обычно. Но общение будет приятным, поднимающим настроение. Не исключено, что напомнят о себе давние знакомые и вы будете рады возможности поговорить с ними.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 1 апреля 2020 для Дев  

    Несмотря на некоторые трудности, которых вряд ли удастся избежать, день сложится неплохо. У вас будет шанс достичь успеха в каком-то важном деле, решить вопрос, долго не дававший покоя. Целеустремленность позволяет добиться отличных результатов там, где другим ситуация кажется почти безнадежной. Налаживаются отношения с близкими, вы получаете поддержку, которой в последнее время не хватало. Возможны предложения о долгосрочном сотрудничестве, новой работе. Некоторые представители знака найдут способ заметно увеличить доходы.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 1 апреля 2020 для Весов 

    Утром возможны напряженные моменты. Вы чаще обычного сердитесь по пустякам, порой провоцируете конфликты. К счастью, быстро удается настроиться совсем на иной лад. Во второй половине будет возможность восстановить какие-то старые деловые связи, не исключено, что вам предложат работу над каким-то интересным проектом. Вечер подходит для общения с близкими, импровизированных семейных праздников, домашнего отдыха. Можно поговорить о каких-то серьезных вещах, не опасаясь, что дело закончится ссорой или взаимными обидами.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 1 апреля 2020 для Скорпионов 

    Важно реально оценивать сложившуюся ситуацию. Сегодня вы больше, чем обычно, склонны фантазировать, выдавать желаемое за действительное. Некоторые Скорпионы торопятся с выводами, получив новую информацию, в спешке делятся суждениями, о которых позже жалеют. Стоит прислушаться к советам старых знакомых, опыту которых вы доверяете. Возможны приятные события в семье, общение с близкими будет радовать. Вторая половина дня - время важных разговоров. Ведите их без спешки. Вы сами удивитесь тому, как легко достичь компромисса, найти решение, которое устроит всех.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 1 апреля 2020 для Стрельцов 

    День будет противоречивым, беспокойным и насыщенным. Вы знаете, что предстоит сделать многое, но не сомневаетесь, что все успеете. Интуиция не подводит, вы быстро двигаетесь вперед, находите короткий пути к цели. Часто оказываются удачными какие-то смелые, необычные решения, эксперименты, на которые не решились другие. Вы готовы поддержать тех, кто оказался в сложном положении. Окружающим это нравится, они охотно поддерживают многие ваши начинания. Будет возможность познакомиться с людьми, которым близки ваши взгляды на жизнь.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 1 апреля 2020 для Козерогов

    Начало дня благоприятно. Это время подходит и для делового, и для неформального общения. Вы со многими находите общий язык, почти не прикладывая для этого усилий. Будет возможность спокойно поговорить о том, что важно для всех. Не исключено, что решения, принятые в это время, изменят вашу жизнь к лучшему. Вторая половина дня подходит для привычных дел. Вы сможете завершить то, что начали раньше, и почувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее. Не исключены денежные поступления, удачные сделки и покупки.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 1 апреля 2020 для Водолеев

    Неоднозначный день. Вам не всегда удается сохранять равновесие. Юные представители знака сегодня особенно вспыльчивы, легко поддаются на провокации, могут раздражаться по пустякам и злиться на тех, кто ни в чем не виноват. Хорошо, если рядом будет надежный человек, который поддержит и даст хороший совет. Вторая половина дня будет интереснее и благоприятнее первой. Появятся интересные дела, новые задачи, на решении которых вы с удовольствием сосредоточитесь. Некоторые Водолеи именно в это время поймут, чем по-настоящему хотели бы заняться в ближайшем будущем.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 1 апреля 2020 для Рыб

    Благоприятный день для общения. Вы на многих производите хорошее впечатление; люди замечают и высоко оценивают ваши лучшие качества. Будет возможность обсудить важные вопросы с близкими, договориться о совместных действиях. Даже те, кто не во всем согласен с вами, предпочтут не спорить, а пойти на уступки. Удастся завершить дела, которым вы в последнее время уделяли много времени. После этого станет больше свободного времени, и вы с удовольствием посвятите его чему-то интересному. Некоторые Рыбы обнаружат у себя таланты, о которых прежде даже не догадывались.

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