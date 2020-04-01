Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 1 апреля 2020 для Овнов Это время потребуют максимальной концентрации сил и внимания. Хотя возникающие вопросы и не будут жизненно важными, на их решение уйдет много времени и энергии. Зато утешением могут послужить любовные отношения или новое романтическое увлечение, которое может перерасти в серьезную привязанность.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 1 апреля 2020 для Тельцов Можно планировать трудновыполнимые дела. Любые переговоры пройдут на высоком уровне. К новым предложениям следует отнестись со всей серьезностью. Одно из них поможет в реализации вашей цели. Смело обращайтесь за советом к друзьям и родственникам.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 1 апреля 2020 для Близнецов В этот день могут возрасти конкуренция и противоречия внутри коллектива. Сейчас вам сложно будет реагировать на происходящее спокойно. Новости и неожиданные события заставят организоваться и войти в режим быстрого реагирования. Проводите свободное время активно, избегайте одиночества.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 1 апреля 2020 для Раков Не планируйте слишком много, оставьте побольше времени для отдыха. Действия или, наоборот, бездействие деловых партнеров могут вызывать у вас досаду. Но не пытайтесь что-либо выяснять или доказывать. Если нет срочных рабочих вопросов, уделите побольше времени личной жизни.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 1 апреля 2020 для Львов Время лучше посвятить не производственным проблемам, а дому и семье. Если вы еще не встретили спутника жизни, не исключено, что это произойдет именно сейчас. Только нужно присмотреться к окружающим людям и не относиться к ним слишком критично.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 1 апреля 2020 для Дев Сейчас удачное время для различных переговоров. Обстоятельства будут ставить перед вами то одну, то другую задачу, на решение которых уйдет много времени и сил. В любви дела обстоят гораздо лучше. Данный день располагает к гармоничным отношениям с любимым человеком.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 1 апреля 2020 для Весов Любые начинания будут сопровождаться эмоциональным подъемом, добавляя уверенности в собственных силах. Идет благоприятное время для активного проявления чувств. Чем больше вы будете отдавать заботы и тепла, тем больше получите взамен.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 1 апреля 2020 для Скорпионов Отбирайте самые важные дела и осуществляйте их постепенно. Постарайтесь не принимать происходящее близко к сердцу. Возможно неожиданное обострение материальных проблем, возникновение разногласий с любимыми.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 1 апреля 2020 для Стрельцов В этот день вы не имеете права на ошибку. Любые поступки, слова и даже мысли старайтесь оценивать критически. Будьте осторожнее с новыми знакомыми. Стоит отказаться от серьезных нагрузок, больше внимания уделить своему рациону. Это сделает вас более работоспособными и энергичными.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 1 апреля 2020 для Козерогов День благоприятный для новых дел. Не разменивайтесь по мелочам, выберите одно направление и четко следуйте ему. Это удачное время для новых знакомств, любовных приключений. Выступите инициатором встреч с друзьями, родственниками, организуйте совместные развлекательные мероприятия. Больше времени отводите для прогулок, поездок на природу.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 1 апреля 2020 для Водолеев Постарайтесь не расстраиваться, если вас будут критиковать. Данный период будет покровительствовать влюбленным и тем, кто желает пополнить их ряды. Инициативу следует брать в свои руки. Не стесняйтесь открыто говорить о своих чувствах и желаниях.