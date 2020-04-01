Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 апреля 2020 года

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 1 апреля 2020 для Овнов
Это время потребуют максимальной концентрации сил и внимания. Хотя возникающие вопросы и не будут жизненно важными, на их решение уйдет много времени и энергии. Зато утешением могут послужить любовные отношения или новое романтическое увлечение, которое может перерасти в серьезную привязанность.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 1 апреля 2020 для Тельцов
Можно планировать трудновыполнимые дела. Любые переговоры пройдут на высоком уровне. К новым предложениям следует отнестись со всей серьезностью. Одно из них поможет в реализации вашей цели. Смело обращайтесь за советом к друзьям и родственникам.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Гороскоп на 1 апреля 2020 для Близнецов
В этот день могут возрасти конкуренция и противоречия внутри коллектива. Сейчас вам сложно будет реагировать на происходящее спокойно. Новости и неожиданные события заставят организоваться и войти в режим быстрого реагирования. Проводите свободное время активно, избегайте одиночества.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 1 апреля 2020 для Раков
Не планируйте слишком много, оставьте побольше времени для отдыха. Действия или, наоборот, бездействие деловых партнеров могут вызывать у вас досаду. Но не пытайтесь что-либо выяснять или доказывать. Если нет срочных рабочих вопросов, уделите побольше времени личной жизни.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 1 апреля 2020 для Львов
Время лучше посвятить не производственным проблемам, а дому и семье. Если вы еще не встретили спутника жизни, не исключено, что это произойдет именно сейчас. Только нужно присмотреться к окружающим людям и не относиться к ним слишком критично.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 1 апреля 2020 для Дев
Сейчас удачное время для различных переговоров. Обстоятельства будут ставить перед вами то одну, то другую задачу, на решение которых уйдет много времени и сил. В любви дела обстоят гораздо лучше. Данный день располагает к гармоничным отношениям с любимым человеком.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 1 апреля 2020 для Весов
Любые начинания будут сопровождаться эмоциональным подъемом, добавляя уверенности в собственных силах. Идет благоприятное время для активного проявления чувств. Чем больше вы будете отдавать заботы и тепла, тем больше получите взамен.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 1 апреля 2020 для Скорпионов
Отбирайте самые важные дела и осуществляйте их постепенно. Постарайтесь не принимать происходящее близко к сердцу. Возможно неожиданное обострение материальных проблем, возникновение разногласий с любимыми.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 1 апреля 2020 для Стрельцов
В этот день вы не имеете права на ошибку. Любые поступки, слова и даже мысли старайтесь оценивать критически. Будьте осторожнее с новыми знакомыми. Стоит отказаться от серьезных нагрузок, больше внимания уделить своему рациону. Это сделает вас более работоспособными и энергичными.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 1 апреля 2020 для Козерогов
День благоприятный для новых дел. Не разменивайтесь по мелочам, выберите одно направление и четко следуйте ему. Это удачное время для новых знакомств, любовных приключений. Выступите инициатором встреч с друзьями, родственниками, организуйте совместные развлекательные мероприятия. Больше времени отводите для прогулок, поездок на природу.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 1 апреля 2020 для Водолеев
Постарайтесь не расстраиваться, если вас будут критиковать. Данный период будет покровительствовать влюбленным и тем, кто желает пополнить их ряды. Инициативу следует брать в свои руки. Не стесняйтесь открыто говорить о своих чувствах и желаниях.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 апреля 2020 для Рыб
День пройдет в спокойном темпе. Сил и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит. Нужно закончить ранее начатые дела. Если у вас есть желание что-нибудь приобрести, то не откладывайте походы по магазинам. Это поможет поднять настроение, не исключена покупка, которая благоприятно повлияет на вашу дальнейшую жизнь.