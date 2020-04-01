Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Овнов Сейчас нужно во всем соблюдать осторожность. Не исключены отдельные разочарования в людях, на которых вы возлагали большие надежды. Не выступайте в роли инициатора конфликтов. Необходимо постоянно пополнять запасы энергии, так как ваши эмоциональные затраты будут высокими.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Тельцов Звезды разрешают провести день в своем ритме, но при этом не злоупотреблять вредными привычками и держать деловую форму. Вероятно, поступит полезная информация и подсказки, внимания потребует материальная сторона жизни. Несобранность ослабит позиции, увеличив риски пропустить важный нюанс и выгоду.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Близнецов Этот день нужно до отказа заполнить встречами и делами. Только не втягивайте в них близкого человека. Сейчас вы будете особенно чувствительными к критике, поэтому обсуждение любой ситуации способно перерасти в конфликт. Вы можете поступить несправедливо по отношению к тем, кто вам дорог.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Раков День особенно продуктивен для обустройства дома, семейных дел, общения с близкими. Очень хорошо заниматься благотворительностью, бескорыстно помогать окружающим. Те, кто завтра посвятят время близким, могут получить результат, равный плодам многонедельных усилий.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Львов Заключение новых сделок лучше перенести на другое время. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения. Свободный график и творческая работа в этот день уместнее строгого расписания. Постарайтесь получать как можно больше положительных эмоций и общаться только с приятными людьми.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Дев День будет мощным в энергетическом плане. Время изобилия, процветания и успеха — но также момент завершения старых дел, анализа допущенных ранее ошибок, формирования правильных выводов и построения новых планов. Какие бы новости, перемены завтра ни поступали, важно реагировать на все без стресса.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Весов Вряд ли произойдет событие, которое выбьет вас из седла. Этот день отлично подходит для переговоров. Можно подписывать документы и заключать долгосрочные соглашения. Постарайтесь не брать и не давать денег в долг. Обратите внимание на состояние своего здоровья.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Скорпионов Завтра придется лавировать в событиях, как в плотном потоке автомобилей. "Событийный трафик" напряженный, особенно в первой половине дня, но если соблюдать правила, то все пройдет без заторов и лишних нервных затрат. А вот если в списке дел есть важные начинания, их по возможности стоит перенести.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Стрельцов Начинать новые дела не стоит. Возможна конструктивная критика со стороны руководства или коллег. Не следует выяснять отношения с людьми, которых любите. Старайтесь общаться с приятными людьми, побольше отдыхать и не переживать по пустякам.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Козерогов Наступает энергетически активный день, когда сидеть без дела просто противопоказано. Если в планах реализация начинаний, то желательно довести пару дел до завершения или хотя бы зафиксировать промежуточный результат. Развитие благоприятно в любой из сфер, за исключением финансовых операций.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Водолеев День подходит для налаживания связей и общения с нужными людьми. Можно заниматься важными вопросами. Вы добьетесь желаемых результатов. Внимание: будьте внимательны на дороге, не пренебрегайте правилами дорожного движения, даже если являетесь не водителем, а пешеходом. Старайтесь больше времени проводить на природе - сейчас вам нужно сохранять спокойствие, а общение с природой этому способствует.