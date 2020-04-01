Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 апреля 2020 года

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 2 апреля 2020 для Овнов
Сейчас нужно во всем соблюдать осторожность. Не исключены отдельные разочарования в людях, на которых вы возлагали большие надежды. Не выступайте в роли инициатора конфликтов. Необходимо постоянно пополнять запасы энергии, так как ваши эмоциональные затраты будут высокими.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 2 апреля 2020 для Тельцов
Звезды разрешают провести день в своем ритме, но при этом не злоупотреблять вредными привычками и держать деловую форму. Вероятно, поступит полезная информация и подсказки, внимания потребует материальная сторона жизни. Несобранность ослабит позиции, увеличив риски пропустить важный нюанс и выгоду.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Гороскоп на 2 апреля 2020 для Близнецов
Этот день нужно до отказа заполнить встречами и делами. Только не втягивайте в них близкого человека. Сейчас вы будете особенно чувствительными к критике, поэтому обсуждение любой ситуации способно перерасти в конфликт. Вы можете поступить несправедливо по отношению к тем, кто вам дорог.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 2 апреля 2020 для Раков
День особенно продуктивен для обустройства дома, семейных дел, общения с близкими. Очень хорошо заниматься благотворительностью, бескорыстно помогать окружающим. Те, кто завтра посвятят время близким, могут получить результат, равный плодам многонедельных усилий.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 2 апреля 2020 для Львов
Заключение новых сделок лучше перенести на другое время. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения. Свободный график и творческая работа в этот день уместнее строгого расписания. Постарайтесь получать как можно больше положительных эмоций и общаться только с приятными людьми.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 2 апреля 2020 для Дев
День будет мощным в энергетическом плане. Время изобилия, процветания и успеха — но также момент завершения старых дел, анализа допущенных ранее ошибок, формирования правильных выводов и построения новых планов. Какие бы новости, перемены завтра ни поступали, важно реагировать на все без стресса.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 2 апреля 2020 для Весов
Вряд ли произойдет событие, которое выбьет вас из седла. Этот день отлично подходит для переговоров. Можно подписывать документы и заключать долгосрочные соглашения. Постарайтесь не брать и не давать денег в долг. Обратите внимание на состояние своего здоровья.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 2 апреля 2020 для Скорпионов
Завтра придется лавировать в событиях, как в плотном потоке автомобилей. "Событийный трафик" напряженный, особенно в первой половине дня, но если соблюдать правила, то все пройдет без заторов и лишних нервных затрат. А вот если в списке дел есть важные начинания, их по возможности стоит перенести.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 2 апреля 2020 для Стрельцов
Начинать новые дела не стоит. Возможна конструктивная критика со стороны руководства или коллег. Не следует выяснять отношения с людьми, которых любите. Старайтесь общаться с приятными людьми, побольше отдыхать и не переживать по пустякам.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 2 апреля 2020 для Козерогов
Наступает энергетически активный день, когда сидеть без дела просто противопоказано. Если в планах реализация начинаний, то желательно довести пару дел до завершения или хотя бы зафиксировать промежуточный результат. Развитие благоприятно в любой из сфер, за исключением финансовых операций.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 2 апреля 2020 для Водолеев
День подходит для налаживания связей и общения с нужными людьми. Можно заниматься важными вопросами. Вы добьетесь желаемых результатов. Внимание: будьте внимательны на дороге, не пренебрегайте правилами дорожного движения, даже если являетесь не водителем, а пешеходом. Старайтесь больше времени проводить на природе - сейчас вам нужно сохранять спокойствие, а общение с природой этому способствует.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 2 апреля 2020 для Рыб
Астрологи отмечают высокий уровень творческой активности. Завтра удачный день для новых начинаний, презентации идей, запуска проектов или поиска необычной работы. Прекрасно пройдет самообучение, но в остальном стоит внимательно оценивать происходящее: можно попасть в плен иллюзий.