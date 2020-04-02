Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 3 апреля 2020 для Овнов Никаких грандиозных событий и происшествий не ожидается. К новым возможностям заработка отнеситесь осторожно - вы можете стать жертвой аферистов. Выяснять отношения с теми, кто вам дорог, не следует. Обязательно найдите время для общения с друзьями.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 3 апреля 2020 для Тельцов Настало время переходить от слов к действиям. Пришла пора брать всю ответственность на себя и не перекладывать ее на других. Подобное поведение поможет укрепить лидерские позиции и заслужить доверие окружающих. В любви нужна небольшая встряска, смена обстановки. Стоит избегать эгоизма.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 3 апреля 2020 для Близнецов Удача будет сопровождать вас в делах как профессиональных, так и любовных. Не исключены новые многообещающие знакомства. Сейчас придется все время держать себя в руках и не давать воли негативным эмоциям. В противном случае серьезных конфликтов не избежать.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 3 апреля 2020 для Раков Стоит остерегаться дорогостоящих приобретений в этот день, потому что вас могут обвести вокруг пальца. Некоторое давление может проявиться со стороны начальства, коллег и даже близких. На просьбы о помощи, если вы в силах ее оказать, стоит отвечать положительно. Это принесет свои плоды.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 3 апреля 2020 для Львов Сейчас придется работать больше, чем вы рассчитывали. Но волков бояться - в лес не ходить. У вас все должно получиться. Если возникнет необходимость, возьмите себе в помощники людей, которым доверяете. Отношения с близкими, коллегами, детьми или возлюбленными будут складываться гармоничным образом.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 3 апреля 2020 для Дев Астрологи рекомендуют в такие дни не перекладывать ответственность на чужие плечи и быть объективными во всем. Понадобится смелость, чтобы признать неправоту, но в такие дни обрести ее будет проще. К проблемам стоит относиться философски. Вечер лучше провести с близким человеком.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 3 апреля 2020 для Весов День подходит для начала новых дел, переговоров, встреч и построения планов на будущее. В любовном плане могут быть перемены в положительную сторону. В особенности это касается людей, которые еще не обрели свою вторую половинку.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 3 апреля 2020 для Скорпионов Настало время для примирения с недоброжелателями. Астрологи советуют прекратить искать поводы для подогревания ненависти и негатива. Доброта и отзывчивость станут настоящим лекарством от бед, а также помогут производить сильное и положительное впечатление на окружающих.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 3 апреля 2020 для Стрельцов День благоприятный для любых дел. Не оставляйте без внимания новые деловые предложения. Вам необходимо пополнить свой энергетический запас. Для этого поменьше находитесь в закрытых помещениях и не общайтесь с людьми, которые вам неприятны.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 3 апреля 2020 для Козерогов Звезды и планеты будут в сильной дисгармонии завтра. В трудных ситуациях придется проявлять невозмутимость и показывать окружающим силу характера. Астрологи советуют избегать излишеств, не перегружая себя физической и интеллектуальной работой, но при этом оставаясь напористыми.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 3 апреля 2020 для Водолеев Сейчас не слишком подходящий период для перемен в профессиональной деятельности. Ожидаются приятные встречи с друзьями и близкими людьми. День может стать многообещающим для всего, что связано с любовными отношениями.