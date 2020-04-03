Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Овнов Удастся добиться хороших результатов как в профессиональном, так и в личном плане. Не рассеивайте свою энергию, делайте больше полезных дел. Свободное время желательно наполнить дружеским общением. Новые впечатления подарят и любовные свидания.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Тельцов Энергетический фон дня извилистый: могут быть и взлеты, и падения. Эмоции рискуют зашкалить как в позитивном ключе, так и в негативном. Если не нужны конфликты и проблемы, не стоит принимать происходящее близко к сердцу. Выровнять собственное состояние и сохранить работоспособность поможет отказ от кофеина.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Близнецов Не создавайте проблем из мелочей. Берегите отношения с близкими, легко миритесь и идите на компромиссы. Встречи с друзьями обещают приятные впечатления, но избегайте контактов с назойливыми людьми. Это удачное время для отдыха и восстановления сил.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Раков Завтра не стоит совершать "резких движений": лучше всего пойдет корректировка текущих задач, саморазвитие, работа с информацией. Очень удачный день для работы с психологом, ментальных практик, заботы о здоровье. А вечер однозначно стоит посвятить романтическому общению.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Львов Беритесь за решение любых проблем. Поддержкой станет забота со стороны любимого человека. День благоприятный для новых знакомств, встреч со старыми друзьями и общения с коллегами. Уделяйте больше времени занятиям, которые приносят радость.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Дев Завтра полезно и правильно оставаться реалистом. Однако слишком практичный и приземленный подход может сильно затормозить поток удачи. Астрологи советуют трезво оценивать происходящее, но между тем позволить себе мечтать. Следуя такой тактике, легче всего получить удачные идеи и новые начинания.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Весов Вы можете проявить излишнее упрямство и несговорчивость. Но такое поведение понравится не всем, и вы столкнетесь с открытым противодействием. Зато этот день может преподнести приятные сюрпризы на любовном фронте. Можно совершать крупные покупки.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Скорпионов Энергии дня пассивны: может мешать рассеянность, несобранность, недостаток бодрости. Однако внешние обстоятельства то и дело будут побуждать к действию. Пожалуй, в собственных интересах собраться с силами и проявить больше инициативы. Завтра благоприятно начинать новые дела, особенно масштабные.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Стрельцов Займитесь построением планов на будущее. Сейчас нельзя идти на компромисс со своей совестью. Постарайтесь уходить от споров и выяснения отношений. Общение с близкими людьми зарядит вас позитивной энергией. Следует прислушиваться к их советам.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Козерогов Завтра полезно заняться благоустройством жилья, избавиться от лишнего, освободить пространство для свежей энергии. В процессе уборки могут найтись пропавшие вещи. Кроме того, домашние дела - отличный способ восстановить энергетический запас, особенно если приобщить к делам близких людей.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Водолеев День благоприятный для наведения порядка во всех делах, где ощущается напряжение. Не стоит рисковать тем, что представляет для вас ценность. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации. Не злоупотребляйте алкоголем и жирной пищей.