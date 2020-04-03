Скачать
Пятница, 03.04.2020
Кого нужно изолировать в первую очередь: решение Кабмина
Кого нужно изолировать в первую очередь: решение Кабмина
Украинских врачей отправили на подмогу Италии
Украинских врачей отправили на подмогу Италии
Бавария подписала контракт с Фликом
Бавария подписала контракт с Фликом
Голливудский карантин: звезда "Трансформеров" играет с дочерью в салон красоты (Видео)
Марк Уолберг показал, как проводит карантин с детьми

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 апреля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 апреля 2020 года
18:47 Сегодня Телеграф

Можно посвятить день изучению нового хобби: в близкой перспективе оно принесет новых друзей и возможности для самореализации, а при достаточном усердии может стать профессией. Также, это подходящий день для игр и веселья.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 4 апреля 2020 для Овнов 

    Удастся добиться хороших результатов как в профессиональном, так и в личном плане. Не рассеивайте свою энергию, делайте больше полезных дел. Свободное время желательно наполнить дружеским общением. Новые впечатления подарят и любовные свидания.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 4 апреля 2020 для Тельцов 

    Энергетический фон дня извилистый: могут быть и взлеты, и падения. Эмоции рискуют зашкалить как в позитивном ключе, так и в негативном. Если не нужны конфликты и проблемы, не стоит принимать происходящее близко к сердцу. Выровнять собственное состояние и сохранить работоспособность поможет отказ от кофеина.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 4 апреля 2020 для Близнецов 

    Не создавайте проблем из мелочей. Берегите отношения с близкими, легко миритесь и идите на компромиссы. Встречи с друзьями обещают приятные впечатления, но избегайте контактов с назойливыми людьми. Это удачное время для отдыха и восстановления сил.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 4 апреля 2020 для Раков

    Завтра не стоит совершать "резких движений": лучше всего пойдет корректировка текущих задач, саморазвитие, работа с информацией. Очень удачный день для работы с психологом, ментальных практик, заботы о здоровье. А вечер однозначно стоит посвятить романтическому общению.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 4 апреля 2020 для Львов   

    Беритесь за решение любых проблем. Поддержкой станет забота со стороны любимого человека. День благоприятный для новых знакомств, встреч со старыми друзьями и общения с коллегами. Уделяйте больше времени занятиям, которые приносят радость.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 4 апреля 2020 для Дев  

    Завтра полезно и правильно оставаться реалистом. Однако слишком практичный и приземленный подход может сильно затормозить поток удачи. Астрологи советуют трезво оценивать происходящее, но между тем позволить себе мечтать. Следуя такой тактике, легче всего получить удачные идеи и новые начинания.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 4 апреля 2020 для Весов 

    Вы можете проявить излишнее упрямство и несговорчивость. Но такое поведение понравится не всем, и вы столкнетесь с открытым противодействием. Зато этот день может преподнести приятные сюрпризы на любовном фронте. Можно совершать крупные покупки.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 4 апреля 2020 для Скорпионов 

    Энергии дня пассивны: может мешать рассеянность, несобранность, недостаток бодрости. Однако внешние обстоятельства то и дело будут побуждать к действию. Пожалуй, в собственных интересах собраться с силами и проявить больше инициативы. Завтра благоприятно начинать новые дела, особенно масштабные.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 4 апреля 2020 для Стрельцов 

    Займитесь построением планов на будущее. Сейчас нельзя идти на компромисс со своей совестью. Постарайтесь уходить от споров и выяснения отношений. Общение с близкими людьми зарядит вас позитивной энергией. Следует прислушиваться к их советам.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 4 апреля 2020 для Козерогов

    Завтра полезно заняться благоустройством жилья, избавиться от лишнего, освободить пространство для свежей энергии. В процессе уборки могут найтись пропавшие вещи. Кроме того, домашние дела - отличный способ восстановить энергетический запас, особенно если приобщить к делам близких людей.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 4 апреля 2020 для Водолеев

    День благоприятный для наведения порядка во всех делах, где ощущается напряжение. Не стоит рисковать тем, что представляет для вас ценность. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации. Не злоупотребляйте алкоголем и жирной пищей.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 4 апреля 2020 для Рыб

    Очень полезный день, который позволит подвести промежуточные итоги, пересчитать деньги, решить вопросы, связанные с укреплением финансов и развитием отношений. Также благоприятны творческие занятия, духовные практики. Вечер лучше отвести под пассивный отдых и размышления.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (30.03.- 05.04.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (30.03. - 05.04.2020): все знаки зодиака

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (30.03. - 05.04.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на завтра, 4 апреля, Гороскоп на 4 апреля, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чем разница кашля при коронавирусе и простуде
02 Узнайте о своей истинной сущности: психологический тест
03 Ранние признаки заражения коронавирусом
04 Фомин день: приметы и обряды 3 апреля
05 Как приучить себя и свой организм пить больше воды на протяжении дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кому, как и куда можно ездить: уточнение Кабмина
Кому, как и куда можно ездить: уточнение Кабмина
Премьер анонсировал смягчение карантина, но не полную отмену
Премьер анонсировал смягчение карантина
Украинские военные остались без основных отпусков
Украинские военные остались без основных отпусков
Hubble подтвердил распад межзвездной кометы 2I\Borisov (Фото)
Hubble подтвердил распад межзвездной кометы 2I\Borisov (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь