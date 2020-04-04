Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Овнов Удастся добиться хороших результатов как в профессиональном, так и в личном плане. Не рассеивайте свою энергию, делайте больше полезных дел. Свободное время желательно наполнить дружеским общением. Новые впечатления подарят и любовные свидания.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Тельцов Новые дела лучше не начинать. Старайтесь больше отдыхать и не нагружать себя излишними проблемами. Можно заняться переоценкой взаимоотношений с некоторыми людьми. Ваши советы окажутся полезными для тех, кто обратится к вам за помощью. Уделите больше внимания домашним делам.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Близнецов Не создавайте проблем из мелочей. Берегите отношения с близкими, легко миритесь и идите на компромиссы. Встречи с друзьями обещают приятные впечатления, но избегайте контактов с назойливыми людьми. Это удачное время для отдыха и восстановления сил.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Раков Вы можете столкнуться с препятствиями в делах. Конфликты будут происходить на пустом месте. Обращайтесь за помощью к друзьям и коллегам. Занимайтесь делами, которые не требуют серьезных усилий. Проявляйте терпение. Займитесь своим здоровьем.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Львов Беритесь за решение любых проблем. Поддержкой станет забота со стороны любимого человека. День благоприятный для новых знакомств, встреч со старыми друзьями и общения с коллегами. Уделяйте больше времени занятиям, которые приносят радость.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Дев В профессиональной деятельности могут возникнуть сложности. Не поддавайтесь соблазну кого-либо покритиковать. В работе проявляйте терпение и вдумчивость. Возможны проблемы с техникой, связью. Больше внимания уделяйте любимым людям, иначе могут возникнуть обиды и конфликты.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Весов Вы можете проявить излишнее упрямство и несговорчивость. Но такое поведение понравится не всем, и вы столкнетесь с открытым противодействием. Зато этот день может преподнести приятные сюрпризы на любовном фронте. Можно совершать крупные покупки.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Скорпионов День подходит для активных действий и расширения круга деловых знакомств. Вы можете получить интересное предложение. Удастся решить спорные вопросы. Проводите больше времени в общении с друзьями или за своим любимым занятием.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Стрельцов Займитесь построением планов на будущее. Сейчас нельзя идти на компромисс со своей совестью. Постарайтесь уходить от споров и выяснения отношений. Общение с близкими людьми зарядит вас позитивной энергией. Следует прислушиваться к их советам.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Козерогов В деловом отношении период будет результативным. Но не идите на поводу у эмоций и не принимайте поспешных решений. Возможно, кто-то будет нуждаться в вашей помощи. И если есть такая возможность, не откажите в просьбе. Однако общества случайных знакомых лучше избегать.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 4 апреля 2020 для Водолеев День благоприятный для наведения порядка во всех делах, где ощущается напряжение. Не стоит рисковать тем, что представляет для вас ценность. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации. Не злоупотребляйте алкоголем и жирной пищей.