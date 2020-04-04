Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Овнов День вряд ли обойдется без неприятностей, но ни одна из них не собьет вас с толку и не заставит отказаться от задуманного. В трудные моменты вы предпочитаете решать все и действовать самостоятельно, а не звать кого-то на помощь. Такая тактика оказывается эффективной, вы не тратите время на лишние разговоры и переубеждение скептиков. Удается достичь даже лучших результатов, чем можно было предположить. Будет возможность обсудить с близкими важные вопросы, договориться о совместных действиях. К вашему мнению прислушиваются, поводов для споров не возникает.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Тельцов Удачный день, в течение которого вам едва ли придется о чем-то всерьез беспокоиться. Вы хорошо справляетесь и со знакомыми делами, и с совершенно новыми. Не исключено, что идеи, появившиеся сегодня, вскоре помогут вам заметно увеличить доходы. Вероятны заманчивые предложения. Чаще всего их делают старые знакомые, вместе с которыми вы уже не раз занимались чем-то интересным и полезным. В таких случаях можно соглашаться без долгих раздумий. Нет сомнений, что начинания окажутся успешными. Многие Тельцы добьются даже большего, чем ожидали.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Близнецов Важно не переутомляться. Усталость сегодня быстро становится причиной раздражения, вы начинаете сердиться на всех вокруг. Больше других страдают от этого люди, которые хотят позаботиться о вас, предлагают помощь. Старайтесь быть терпеливыми с теми, кто вам дорог. Позаботьтесь о том, чтобы организовать спокойный и приятный отдых себе и своим близким. Вы быстро восстановите силы, а вместе с ними придут новые идеи. Вечером захочется обдумать планы на ближайшее будущее. Это будет очень полезно. Вскоре вы с энтузиазмом возьметесь за реализацию задуманного.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Раков Старайтесь сохранять спокойствие, когда окружающие понимают вас неправильно или пытаются критиковать. Желающих поучить вас жить сегодня может быть больше, чем обычно. Но из того, что говорят эти люди, можно извлечь пользу, так что хотя бы некоторых стоит выслушать. С остальными постарайтесь просто не поссориться. Тут вам наверняка пригодится чувство юмора. Вторая половина дня подходит для деловых переговоров, обсуждения вопросов, касающихся долгосрочного сотрудничества. Вы реально оцениваете сложившуюся ситуацию и перспективы ее развития, не обещаете того, что не сможете выполнить.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Львов Запаситесь терпением, оно вам очень пригодится в первой половине дня. Это время, когда вероятность досадных происшествий весьма высока, да и разногласий с окружающими оказывается сложно избежать. Однако вы стараетесь избежать серьезных обид, сохранить если не идеальные, то хотя бы ровные отношения со всеми. И это у вас получается! Не все дела удается завершить вовремя, часто это заставляет вас нервничать. Вторая половина дня складывается гораздо удачнее и плодотворнее. Она дает шанс решить важные вопросы, тревожившие и вас, и ваших близких.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Дев Далеко не со всеми удается быстро найти общий язык. Имейте в виду, что обсуждение некоторых вопросов можно просто отложить на потом; это гораздо лучше, чем спорить с теми, кто вас сейчас не понимает. Кроме того, это не лучший день для того, чтобы делиться планами на будущее. Скепсис, на который вы рискуете наткнуться, заставляет сомневаться в своих силах. Между тем, ваши новые идеи, касающиеся работы или развития бизнеса, очень хороши. Сейчас реализовать их едва ли удастся, но позже вы обязательно вернетесь к задуманному.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Весов Будьте внимательны: сегодня небрежность может иметь неприятные последствия, и это касается всех сфер жизни. Везет не во всем, но если вы приложите усилия, то во многих делах сможете добиться успеха. Настойчивость не помешает в ситуациях, когда нужно переубедить скептиков, помочь сомневающимся людям найти путь к цели. Могут появиться новые задачи. Для того, чтобы справиться с ними хорошо, придется чему-то учиться прямо на ходу, и вы не станете тратить время напрасно. Не исключены полезные знакомства. Некоторые Весы смогут восстановить старые профессиональные связи.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Скорпионов Благоприятный день для работы. Можно добиться значительных успехов, справиться со сложными делами, исход которых важен не только для вас, но и для окружающих. Очень острой будет деловая интуиция, и благодаря ее подсказкам многие Скорпионы смогут заключить выгодные сделки или начать работу над проектами, которые вскоре начнут приносить прибыль. Вероятны удачные совпадения. Не исключено, что близкие порадуют вас неожиданным подарком или отличной новостью. Вечер подходит для обсуждения важных вопросов - оно проходит очень плодотворно.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Стрельцов Подходящий день для того, чтобы веселиться, развлекаться и думать о пустяках. Сосредоточиться на чем-то серьезном вам может быть труднее, чем обычно. Поэтому нежелательно принимать важные решения: вы рискуете упустить что-то из виду, сделать ошибку. Правда, рядом есть люди, готовые дать совет, подсказать, как лучше действовать. Дело за малым - не пропустить их слова мимо ушей. Приятным будет общение с людьми, которые близким вам по духу. Можно обсуждать идеи и планы или просто вместе мечтать. Все это заметно улучшает настроение, помогает смотреть на жизнь с большим оптимизмом.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Козерогов Подходящий день для обсуждения важных вопросов. Вы способны многих привлечь на свою сторону, заинтересовать идеями, которые прежде никому не приходили в голову. Некоторые представители знака найдут новый источник вдохновения. Другие поймут, чьему примеру хотели бы следовать. Вероятно начало плодотворного сотрудничества. Общие дела могут положить начало дружбе или романтической истории. Вам удается очаровать даже тех, кому обычно вообще никто не нравится. Вероятны денежные поступления, выгодные сделки и удачные покупки.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Водолеев Сегодня вы более чувствительны и ранимы, чем обычно, острее реагируете на любые замечания в свой адрес. Стоит держаться подальше от тех, кто не скупится на критику, с удовольствием указывает окружающим на их несовершенства. Такие люди сейчас влияют на вас особенно плохо. Отвлечься от неприятных мыслей помогают полезные дела. Благодаря им же ваше настроение заметно улучшается. Можно начать учиться чему-то новому, но лучше делать это вместе с единомышленниками. Когда не с кем поделиться впечатлениями, вы быстро теряете интерес к тому, чем занимаетесь.