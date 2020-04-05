Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Овнов Воздержитесь от обсуждения или осуждения людей из своего окружения, так как сказанные слова могут вернуться бумерангом. В данный период вы будете обладать высоким энергетическим потенциалом и можете противостоять любым напастям. Но на помощь можете рассчитывать только в добрых делах.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Тельцов Пришло время заниматься делами, которые больше нет возможности откладывать на потом. Также астрологи советуют раздать долги и оплатить счета. Высока вероятность совершения ошибок при принятии важных решений. Полезными могут оказаться советы близких.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Близнецов Сейчас вас в большей степени будут занимать дела личного характера. Но не спешите делиться информацией, тем более радостными известиями с людьми, которые не разделяют вашего настроения. Не исключено, что в бочку с медом вам могут добавить ложку дегтя.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Раков Большинство важных дел в такие дни идет как по маслу. Достаточно лишь иметь чуточку уверенности и трудолюбия, чтобы стать успешнее и результативнее окружающих. Не стоит торопиться в любви и делах. Лучше двигаться медленно, но верно, чем поспешить и наломать дров.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Львов Постарайтесь все взвешивать и не допускать опрометчивых шагов. Неформальное общение будет приятным. Вы услышите массу комплиментов и добрых слов. Возможно, о себе напомнит человек, с которым вам интересно общаться. Это благоприятный период для романтических знакомств и свиданий.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Дев В этот день вам удастся узнать, кто является другом и товарищем, а кто врагом и недоброжелателем. Многие карты раскроются сами по себе. Важно лишь правильно принять правду и сохранить ценную информацию в секрете. Вечер лучше посвятить любимому хобби.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Весов Не давайте сами никаких обещаний и не верьте на слово окружающим. Не занимайтесь тем, о чем вы имеете смутное представление, а также не посещайте места, где можете угодить в неприятную ситуацию. Если будете соблюдать эти рекомендации, то день сложится благоприятным образом.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Скорпионов Чтобы принятие важных решений было максимально успешным, стоит прислушиваться к советам близких людей. Этот день удачен для творческой и физической работы. Также полезно будет знакомиться с новыми людьми, совершать плановые покупки.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Стрельцов У вас будет возможность реализовать задуманное и шанс преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. День благоприятен для любви. Возможны интересные встречи, многообещающие знакомства. Есть шанс решить какие-то давние семейные проблемы.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Козерогов Этот день прекрасно подходит для поездок, физической активности, упражнений, прогулок. Вечером можно заняться составлением планов на ближайшее будущее. В принятии важных решений стоит больше прислушиваться к интуиции, но не забывать и про здравый смысл.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 5 апреля 2020 для Водолеев В этот день нужно сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше вы начнете размышлять и анализировать, тем дальше будете уходить от правильного пути. Поменьше прислушивайтесь к мнению окружающих - ваша голова окажется более светлой.