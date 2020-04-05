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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 апреля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 апреля 2020 года
07:11 Сегодня Телеграф

Сегодня не раз придется "читать между строк" или гадать, что творится "за кадром". Не стоит вести переговоры, искать попутчиков, переводчиков и посредников. Нежелательна покупка средств передвижения, связи и навигации.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 5 апреля 2020 для Овнов 

    Воздержитесь от обсуждения или осуждения людей из своего окружения, так как сказанные слова могут вернуться бумерангом. В данный период вы будете обладать высоким энергетическим потенциалом и можете противостоять любым напастям. Но на помощь можете рассчитывать только в добрых делах.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 5 апреля 2020 для Тельцов 

    Пришло время заниматься делами, которые больше нет возможности откладывать на потом. Также астрологи советуют раздать долги и оплатить счета. Высока вероятность совершения ошибок при принятии важных решений. Полезными могут оказаться советы близких.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 5 апреля 2020 для Близнецов 

    Сейчас вас в большей степени будут занимать дела личного характера. Но не спешите делиться информацией, тем более радостными известиями с людьми, которые не разделяют вашего настроения. Не исключено, что в бочку с медом вам могут добавить ложку дегтя.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 5 апреля 2020 для Раков

    Большинство важных дел в такие дни идет как по маслу. Достаточно лишь иметь чуточку уверенности и трудолюбия, чтобы стать успешнее и результативнее окружающих. Не стоит торопиться в любви и делах. Лучше двигаться медленно, но верно, чем поспешить и наломать дров.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 5 апреля 2020 для Львов   

    Постарайтесь все взвешивать и не допускать опрометчивых шагов. Неформальное общение будет приятным. Вы услышите массу комплиментов и добрых слов. Возможно, о себе напомнит человек, с которым вам интересно общаться. Это благоприятный период для романтических знакомств и свиданий.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 5 апреля 2020 для Дев  

    В этот день вам удастся узнать, кто является другом и товарищем, а кто врагом и недоброжелателем. Многие карты раскроются сами по себе. Важно лишь правильно принять правду и сохранить ценную информацию в секрете. Вечер лучше посвятить любимому хобби.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 5 апреля 2020 для Весов 

    Не давайте сами никаких обещаний и не верьте на слово окружающим. Не занимайтесь тем, о чем вы имеете смутное представление, а также не посещайте места, где можете угодить в неприятную ситуацию. Если будете соблюдать эти рекомендации, то день сложится благоприятным образом.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 5 апреля 2020 для Скорпионов 

    Чтобы принятие важных решений было максимально успешным, стоит прислушиваться к советам близких людей. Этот день удачен для творческой и физической работы. Также полезно будет знакомиться с новыми людьми, совершать плановые покупки.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 5 апреля 2020 для Стрельцов 

    У вас будет возможность реализовать задуманное и шанс преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. День благоприятен для любви. Возможны интересные встречи, многообещающие знакомства. Есть шанс решить какие-то давние семейные проблемы.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 5 апреля 2020 для Козерогов

    Этот день прекрасно подходит для поездок, физической активности, упражнений, прогулок. Вечером можно заняться составлением планов на ближайшее будущее. В принятии важных решений стоит больше прислушиваться к интуиции, но не забывать и про здравый смысл.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 5 апреля 2020 для Водолеев

    В этот день нужно сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше вы начнете размышлять и анализировать, тем дальше будете уходить от правильного пути. Поменьше прислушивайтесь к мнению окружающих - ваша голова окажется более светлой.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 5 апреля 2020 для Рыб

    Этот день лучше провести в уединении. Можно строить планы на будущее, размышлять о возможных перспективах. Главное - не уходить в себя, не заниматься самоанализом. Пришло время забыть про все плохое и начать жизнь с чистого листа.

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