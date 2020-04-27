Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Овнов Не действуйте спонтанно или необдуманно. Если чувствуете, что обстановка вокруг вас начинает накаляться, постарайтесь не оказаться в эпицентре событий. Это хорошее время для восстановления давних связей, общения. Обсудите с друзьями, не возобновить ли вам какие-то приятные совместные мероприятия.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Тельцов Важное предупреждение: это конфликтный день, и причиной ссор может оказаться нервозность, внутренний кризис или дедлайн на работе. Конфликт чреват разрывом, поэтому в целях безопасности лучше отказаться от расходования слов — это убережет от ошибок.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Близнецов Идет благоприятный период для преодоления внутренних конфликтов. Вы можете увидеть в истинном свете собственные желания и цели, отказаться от давних страхов и заблуждений, мешающих двигаться вперед. Удачно должны пройти деловые переговоры и подписание важных документов.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Раков В напряженной атмосфере этого дня лучше не испытывать судьбу. Звезды советуют отказаться от рисковых начинаний, так как даже самые простые дела могут пойти по наихудшему сценарию. Не стоит воспринимать это так, словно наступил конец света. Посвятить день можно и будничным делам.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Львов В вас вдруг проснется упрямство. Это придется не по вкусу вашему окружению, может вспыхнуть конфликт. Толика уступчивости с вашей стороны в корне изменит ситуацию. Будьте осторожными в общении с лицами противоположного пола.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Дев Завтра нужна бдительность при выборе решения, пути или должности. Любая цель, на которую нацелитесь, окажется с подвохом, порой довольно грубым. Ситуация дня может давить на болевые точки - к примеру, на гордость или зависть.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Весов Это удачное время для учебы, поступления на образовательные курсы или самостоятельных занятий. С любимым человеком нужно быть приветливее и проявить больше фантазии в совместном времяпрепровождении. В финансовой сфере желательно придерживаться принципов разумной экономии.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Скорпионов Завтра может показаться, что крупное везение уже близко, но не все так радужно. На поверхность может выплыть темная сторона ситуации. Пригодится особая разборчивость, особенно в новом деле. Не исключено, что вместо реализации цели жизнь предложит разгрести чужие ошибки.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Стрельцов День может подарить новые интересные перспективы, особенно в профессиональной области. Для этого нужно проявить не только желание, но и хватку. Если будете медлить с принятием решения или попросту расслабитесь, то упустите время.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Козерогов В этот день жизнь предоставит узкий выбор: пойти на риск или остаться в стороне. Астрологи советуют бросаться в бой, если необходимо достичь нечто важное. Если же не нужны лишние проблемы и новые жертвы, лучше отклониться от вызова и проигнорировать провокации.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Водолеев Сейчас вы как натянутая струна и реагируете на все очень остро. Нужно быть особенно осторожными по отношению к новым знакомым. Над вами висит опасность обмана, причем очень искусного. Не доверяйте людям, которые слишком много обещают.