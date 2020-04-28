Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Овнов Не действуйте спонтанно или необдуманно. Если чувствуете, что обстановка вокруг вас начинает накаляться, постарайтесь не оказаться в эпицентре событий. Это хорошее время для восстановления давних связей, общения. Обсудите с друзьями, не возобновить ли вам какие-то приятные совместные мероприятия.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Тельцов Преграды могут появляться там, где вы их не ждете. Отложите выяснение отношений и поиск виноватых. Сосредоточьтесь на решении текущих вопросов. Не забывайте поддерживать близких людей и сами не отказывайтесь от помощи. Старайтесь больше отдыхать и хорошенько высыпаться.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Близнецов Идет благоприятный период для преодоления внутренних конфликтов. Вы можете увидеть в истинном свете собственные желания и цели, отказаться от давних страхов и заблуждений, мешающих двигаться вперед. Удачно должны пройти деловые переговоры и подписание важных документов.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Раков В этот день можно принимать судьбоносные решения. Действуйте смелее и верьте в успех. Это прекрасный период для одиноких людей, которые ищут любовь. Больше времени проводите вне стен собственного дома. В этом случае вероятность повстречать свою вторую половинку значительно возрастет. Особого внимания потребует здоровье. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Львов В вас вдруг проснется упрямство. Это придется не по вкусу вашему окружению, может вспыхнуть конфликт. Толика уступчивости с вашей стороны в корне изменит ситуацию. Будьте осторожными в общении с лицами противоположного пола.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Дев Не беритесь за новые дела, постарайтесь завершить старые. По возможности, не давайте никаких обещаний, не берите повышенных обязательств и не доверяйте тому, что говорят вам. Не стоит затевать важный разговор с родными, особенно со старшими членами семьи.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Весов Это удачное время для учебы, поступления на образовательные курсы или самостоятельных занятий. С любимым человеком нужно быть приветливее и проявить больше фантазии в совместном времяпрепровождении. В финансовой сфере желательно придерживаться принципов разумной экономии.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Скорпионов День будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что вы можете себе позволить, а что нет. Постарайтесь не давать ход своим отрицательным эмоциям. От общения с людьми, которые вызывают дискомфорт, нужно отказаться.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Стрельцов День может подарить новые интересные перспективы, особенно в профессиональной области. Для этого нужно проявить не только желание, но и хватку. Если будете медлить с принятием решения или попросту расслабитесь, то упустите время.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Козерогов Идет удачный период для профессиональной деятельности. Поэтому, если вы рассчитываете на повышение по службе или увеличение зарплаты, смело отправляйтесь к начальству. А если нынешнее положение или место работы вас не устраивает, стоит поискать что-то другое. Не исключено, что поиски увенчаются успехом.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Водолеев Сейчас вы как натянутая струна и реагируете на все очень остро. Нужно быть особенно осторожными по отношению к новым знакомым. Над вами висит опасность обмана, причем очень искусного. Не доверяйте людям, которые слишком много обещают.