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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 апреля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 апреля 2020 года
07:17 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года, предусматривает благоприятный день для рожденных под знаком Стрельцов, Козерогов, Водолеев.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 28 апреля 2020 для Овнов 

    Не действуйте спонтанно или необдуманно. Если чувствуете, что обстановка вокруг вас начинает накаляться, постарайтесь не оказаться в эпицентре событий. Это хорошее время для восстановления давних связей, общения. Обсудите с друзьями, не возобновить ли вам какие-то приятные совместные мероприятия.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 28 апреля 2020 для Тельцов 

    Преграды могут появляться там, где вы их не ждете. Отложите выяснение отношений и поиск виноватых. Сосредоточьтесь на решении текущих вопросов. Не забывайте поддерживать близких людей и сами не отказывайтесь от помощи. Старайтесь больше отдыхать и хорошенько высыпаться.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 28 апреля 2020 для Близнецов 

    Идет благоприятный период для преодоления внутренних конфликтов. Вы можете увидеть в истинном свете собственные желания и цели, отказаться от давних страхов и заблуждений, мешающих двигаться вперед. Удачно должны пройти деловые переговоры и подписание важных документов.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 28 апреля 2020 для Раков

    В этот день можно принимать судьбоносные решения. Действуйте смелее и верьте в успех. Это прекрасный период для одиноких людей, которые ищут любовь. Больше времени проводите вне стен собственного дома. В этом случае вероятность повстречать свою вторую половинку значительно возрастет. Особого внимания потребует здоровье. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 28 апреля 2020 для Львов   

    В вас вдруг проснется упрямство. Это придется не по вкусу вашему окружению, может вспыхнуть конфликт. Толика уступчивости с вашей стороны в корне изменит ситуацию. Будьте осторожными в общении с лицами противоположного пола.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 28 апреля 2020 для Дев  

    Не беритесь за новые дела, постарайтесь завершить старые. По возможности, не давайте никаких обещаний, не берите повышенных обязательств и не доверяйте тому, что говорят вам. Не стоит затевать важный разговор с родными, особенно со старшими членами семьи.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 28 апреля 2020 для Весов 

    Это удачное время для учебы, поступления на образовательные курсы или самостоятельных занятий. С любимым человеком нужно быть приветливее и проявить больше фантазии в совместном времяпрепровождении. В финансовой сфере желательно придерживаться принципов разумной экономии.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 28 апреля 2020 для Скорпионов 

    День будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что вы можете себе позволить, а что нет. Постарайтесь не давать ход своим отрицательным эмоциям. От общения с людьми, которые вызывают дискомфорт, нужно отказаться.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 28 апреля 2020 для Стрельцов 

    День может подарить новые интересные перспективы, особенно в профессиональной области. Для этого нужно проявить не только желание, но и хватку. Если будете медлить с принятием решения или попросту расслабитесь, то упустите время.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 28 апреля 2020 для Козерогов

    Идет удачный период для профессиональной деятельности. Поэтому, если вы рассчитываете на повышение по службе или увеличение зарплаты, смело отправляйтесь к начальству. А если нынешнее положение или место работы вас не устраивает, стоит поискать что-то другое. Не исключено, что поиски увенчаются успехом.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 28 апреля 2020 для Водолеев

    Сейчас вы как натянутая струна и реагируете на все очень остро. Нужно быть особенно осторожными по отношению к новым знакомым. Над вами висит опасность обмана, причем очень искусного. Не доверяйте людям, которые слишком много обещают.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 28 апреля 2020 для Рыб

    Данный период может оказаться напряженным. Но все, что вы задумали, сможете реализовать. В любовной сфере будет царить гармония. Можете рассказать партнеру о своих желаниях и фантазиях, и он постарается воплотить их в жизнь. Одиноких представителей знака может ожидать новое приятное знакомство.

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