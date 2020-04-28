Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Овнов Начало дня благоприятно. Именно это время можно использовать для важных дел: справиться с ними будет легче, чем вы ожидали. На пути порой возникают преграды, но вы сможете преодолеть их и добиться успеха. Найдется достойное применение вашим лидерским качествам, вы легко вдохновите кого-то на подвиги, если это потребуется. Во второй половине дня понадобится сделать паузу. Одним Овнам она будет нужна для того, чтобы отдохнуть, другим - чтобы обдумать сложившуюся ситуацию, принять взвешенное решение.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Тельцов Что бы вы ни планировали, нужно будет действовать быстро и решительно, чтобы добиться успеха. Не тратьте время зря, не откладывайте задуманное. Вероятны новые знакомства. Вскоре они окажутся полезными. Поскольку вы многим нравитесь, вряд ли кто-то ответит отказом на ваши просьбы. Подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу - и в делах, и в личных отношениях. Можно положиться на интуицию, она дает своевременные и точные подсказки. Часто вы и сами не понимаете, почему поступаете так, а не иначе, но все же добиваетесь успеха.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Близнецов Не все дается легко. Но вы не сдаетесь, и правильно делаете. Это день, когда упорство и настойчивость совершенно необходимы, чтобы добиться даже скромных успехов. Часто женщины дают хорошие советы, благодаря которым удается избежать ошибок. Хорошо принимать гостей, устраивать небольшие домашние праздники. Во второй половине дня могут появиться какие-то интересные идеи. Реализовать их удастся не сразу, но это вряд ли вас огорчит: вы умеете ждать. Нежелательно заниматься утомительными делами, чрезмерные нагрузки сейчас плохо сказываются на самочувствии.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Раков Очень беспокойный день. Часто события развиваются совсем не так, как вы ожидали, поэтому приходится менять планы, быстро принимать решения и воплощать их в жизнь. Отношения с окружающими порой складываются очень напряженно, не исключены разногласия даже с самыми близкими. Старайтесь не идти на поводу у эмоций. Если вы сохраните самообладание, серьезных конфликтов не возникнет. Люди чаще обычного обращаются к вам за помощью, и многим вы просто не можете отказать. Часто речь идет о финансовой поддержке, поэтому вам приходится ограничивать себя в расходах.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Львов Этот день лучше подходит для отдыха, чем для каких-то полезных занятий и решительных действий. Будет возможность хорошо провести время, пообщаться с людьми, которые вам симпатичны. Не исключены удачные совпадения. Воспользовавшись ими, вы справитесь с какими-то старыми проблемами, поможете близким, оказавшимся в трудном положении. Поступает много противоречивой информации, всю ее нужно тщательно проверять. Не верьте слухам и сплетням, старайтесь не давать для них поводов. Вообще, чем меньше внимания вы сегодня к себе привлекаете, тем лучше.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Дев Вам предстоит многое обдумать. Делать это лучше спокойно и не спеша. Головокружительных планов лучше не строить, лучше оставить себе время на размышления и планирование. Очень хорошо день подходит для учебы. Вы сможете освоить многие сложные дисциплины. Главное - чтобы они были по-настоящему интересны. День подходит для общения с единомышленниками. Можно пригласить их в гости или организовать встречу в каком-то интересном месте. В непринужденной атмосфере удастся обсудить многие вопросы, важные для всех.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 28 апреля 2020 для Весов Интересный день, насыщенный приятными событиями. Влияние позитивных тенденций сильно, вы почувствуете это с самого утра. Появляются новые идеи, касающиеся работы или бизнеса, благодаря им перед вами вскоре откроется путь к успеху. Полезны разговоры с единомышленниками, людьми, которые могут не только поддержать вас, но и сделать толковые критические замечания. Старайтесь избегать перегрузок: сегодня они могут стать причиной головных болей, бессонницы. Очень полезны поездки и прогулки. Отправляться на них стоит вместе с любимым человеком.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Скорпионов В начале дня трудно будет сохранить спокойствие. Вы впечатлительны и вспыльчивы, можете из-за пустяка разозлиться на всех вокруг. Постарайтесь избежать конфликтов. Если вы поссоритесь с кем-то, помириться окажется очень трудно. Вы честолюбивы, стремитесь всегда быть впереди, обижаетесь, если кто-то не замечает ваших достоинств. Иногда это приводит к серьезным проблемам в общении. Вторая половина дня пройдет приятнее. Будет возможность заняться тем, что вам по-настоящему интересно. Не исключены приглашения и предложения, от которых не захочется отказываться.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Стрельцов Мелкие происшествия, неудачные совпадения заставят поволноваться в начале дня. Вы нервничаете, если что-то складывается не так, как ожидалось, и крайне неохотно меняете планы. Не исключено, что придется отложить запланированные поездки и развлечения, чтобы в чем-то помочь близким, заняться решением семейных проблем. Вторая половина дня в целом будет более приятной и плодотворной. Вы найдете способ и себя порадовать, и близким поднять настроение. Именно на это время стоит планировать любые встречи; они пройдут хорошо.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Козерогов Вряд ли удастся совершенно избежать проблем. Часто не удается довести начатое до конца, приходится откладывать на потом дела, которыми хотелось бы заняться. Вы идете на поводу у окружающих, поддаетесь на уговоры, порой против воли берете на себя какие-то обязательства. Ваша забота о благополучии близких понятна, но нужно помнить и о собственных интересах. Нежелательно заключать сделки, особенно если у вас есть хотя бы малейшие сомнения в их законности. Это не самый благоприятный день для крупных покупок, вряд ли они будут удачными.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Водолеев Начало дня благоприятно. Это время хорошо подходит для общения, вы со многими находите общий язык, можете привлечь на свою сторону недавних соперников. Люди, которые прежде недооценивали вас, изменят свое мнение. Не исключено, что ваши идеи получат поддержку каких-то влиятельных особ и вскоре будут реализованы. Во второй половине дня нелегко будет сохранять душевное равновесие. Эмоциональный фон становится напряженным, вы нервничаете из-за пустяков, часто сердитесь на тех, кто вам дорог. В это время лучше не обсуждать важных вопросов.