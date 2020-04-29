Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Овнов День будет достаточно спокойным. Звезды настроены доброжелательно по отношению к представителям этого знака зодиака. В начале дня лучше не начинать дел, рассчитанных на перспективу. Это время больше подходит не для созидания, а для планирования будущего.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Тельцов Этот период можно охарактеризовать как расцвет ваших сил. Энергии хватит на то, чтобы горы свернуть, главное приложить ее в нужном направлении. Однако помните, что такое состояние не может быть бесконечным. Поберегите себя, ведь даже за механизмами с большим запасом прочности нужно ухаживать, что же говорить о человеческом организме...

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Близнецов В этот день лучше избегать шумных компаний. Пришло время разобраться в себе. Постарайтесь не предъявлять повышенных требований к своим близким. И поменьше критических замечаний. Желая сделать окружающий мир лучше, начать стоит с самого себя.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Раков Постарайтесь избегать необдуманных трат, возможно, вскоре деньги вам понадобятся на по-настоящему важное дело. Сейчас стоит задуматься о том, как укрепить свой авторитет среди коллег. Не исключено, что вскоре кто-то начнет интриговать против вас. Но, как мы знаем, кто предупрежден, тот вооружен.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Львов Не стоит слишком выкладываться на работе. Похоже, вам не удалось как следует отдохнуть и полностью восстановить свои силы. Позвольте себе расслабиться еще на некоторое время. Пользуясь общественным транспортом, держите портмоне в безопасном месте.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Дев В этот день ситуация начнет складываться в вашу пользу. Но в этот день старайтесь не конфликтовать с начальством и коллегами. В случае чего не оправдывайтесь и не выдвигайте обвинений, сейчас лучше отмолчаться. Скоро все переменится, и тогда уже окружающим придется оправдываться перед вами.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Весов Оставьте свой менторский тон по отношению к близким. Неосторожным замечанием вы способны вызвать раздражение у коллег и родственников. Ожидается некая прибыль, но выразится ли она в денежном эквиваленте, сказать трудно. Во всяком случае, ждите приятных известий.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Скорпионов Вам кажется, что окружающие вас недооценивают? Возможно, вы и правы. Однако скоро ситуация переменится. Вам могут предложить новый проект или должность, это повысит вашу самооценку и поможет не только залатать бреши в бюджете, но появится возможность позволить себе лишнее.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Стрельцов Вас ожидают перемены к лучшему. Но многое будет зависеть от вас. Приводите себя «в боевую готовность», будьте начеку. В тот момент, когда фортуна пожелает вас одарить, постарайтесь не упустить свой шанс. Главное - оказаться в нужное время в нужном месте.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Козерогов Привычное течение жизни может быть нарушено кем-то из близких людей. Как воспринимать неожиданные изменения? Помните, что пессимист говорит: «Стакан наполовину пуст», а оптимист: «Стакан наполовину полон»... А кем себя считаете вы?

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 29 апреля 2020 для Водолеев Могут поступить новые интересные предложения, касающиеся работы. Однако прежде чем отрезать, семь раз отмерьте. Возьмите тайм-аут и принимайте решение в конце дня. Однако его нужно хорошо обдумать.