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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля 2020 года
07:39 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2020 года, принесет немало суеты, связанной с близкими людьми, впрочем хлопоты будут радостными.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 29 апреля 2020 для Овнов 

    День будет достаточно спокойным. Звезды настроены доброжелательно по отношению к представителям этого знака зодиака. В начале дня лучше не начинать дел, рассчитанных на перспективу. Это время больше подходит не для созидания, а для планирования будущего.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 29 апреля 2020 для Тельцов 

    Этот период можно охарактеризовать как расцвет ваших сил. Энергии хватит на то, чтобы горы свернуть, главное приложить ее в нужном направлении. Однако помните, что такое состояние не может быть бесконечным. Поберегите себя, ведь даже за механизмами с большим запасом прочности нужно ухаживать, что же говорить о человеческом организме...

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 29 апреля 2020 для Близнецов 

    В этот день лучше избегать шумных компаний. Пришло время разобраться в себе. Постарайтесь не предъявлять повышенных требований к своим близким. И поменьше критических замечаний. Желая сделать окружающий мир лучше, начать стоит с самого себя.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 29 апреля 2020 для Раков

    Постарайтесь избегать необдуманных трат, возможно, вскоре деньги вам понадобятся на по-настоящему важное дело. Сейчас стоит задуматься о том, как укрепить свой авторитет среди коллег. Не исключено, что вскоре кто-то начнет интриговать против вас. Но, как мы знаем, кто предупрежден, тот вооружен.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 29 апреля 2020 для Львов   

    Не стоит слишком выкладываться на работе. Похоже, вам не удалось как следует отдохнуть и полностью восстановить свои силы. Позвольте себе расслабиться еще на некоторое время. Пользуясь общественным транспортом, держите портмоне в безопасном месте.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 29 апреля 2020 для Дев  

    В этот день ситуация начнет складываться в вашу пользу. Но в этот день старайтесь не конфликтовать с начальством и коллегами. В случае чего не оправдывайтесь и не выдвигайте обвинений, сейчас лучше отмолчаться. Скоро все переменится, и тогда уже окружающим придется оправдываться перед вами.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 29 апреля 2020 для Весов 

    Оставьте свой менторский тон по отношению к близким. Неосторожным замечанием вы способны вызвать раздражение у коллег и родственников. Ожидается некая прибыль, но выразится ли она в денежном эквиваленте, сказать трудно. Во всяком случае, ждите приятных известий.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 29 апреля 2020 для Скорпионов 

    Вам кажется, что окружающие вас недооценивают? Возможно, вы и правы. Однако скоро ситуация переменится. Вам могут предложить новый проект или должность, это повысит вашу самооценку и поможет не только залатать бреши в бюджете, но появится возможность позволить себе лишнее.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 29 апреля 2020 для Стрельцов 

    Вас ожидают перемены к лучшему. Но многое будет зависеть от вас. Приводите себя «в боевую готовность», будьте начеку. В тот момент, когда фортуна пожелает вас одарить, постарайтесь не упустить свой шанс. Главное - оказаться в нужное время в нужном месте.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 29 апреля 2020 для Козерогов

    Привычное течение жизни может быть нарушено кем-то из близких людей. Как воспринимать неожиданные изменения? Помните, что пессимист говорит: «Стакан наполовину пуст», а оптимист: «Стакан наполовину полон»... А кем себя считаете вы?

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 29 апреля 2020 для Водолеев

    Могут поступить новые интересные предложения, касающиеся работы. Однако прежде чем отрезать, семь раз отмерьте. Возьмите тайм-аут и принимайте решение в конце дня. Однако его нужно хорошо обдумать.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 29 апреля 2020 для Рыб

    Не стоит принимать поспешных решений. даже если от вас это будут требовать и подгонять: скорей, скорей! Спокойно взвесьте все «за» и «против» и, лишь хорошо подумав, говорите свое веское слово. В конце дня возможны приятные известия, которых вы никак не ожидали.

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