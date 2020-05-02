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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 мая 2020 года
07:23 Сегодня Телеграф

День удачный для чтения книг, интеллектуального творчества или генерации идей.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 2 мая 2020 для Овнов 

    Этот день нельзя назвать неудачным, но он потребуют максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, но при их решении уйдет много времени и энергии. Зато компенсацией могут послужить любовные отношения и даже новое романтическое увлечение.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 2 мая 2020 для Тельцов 

    Сейчас вы сами будете искусственно создавать трудности на своем пути, а затем мужественно их преодолевать. Из-за этого можете столкнуться с обидами и упреками. В большей степени это относится к отношениям с противоположным полом. Нужно воздержаться от любых искушений.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 2 мая 2020 для Близнецов 

    Обстоятельства будут ставить перед вами то одну, то другую задачу, и на их решение уйдет много времени и энергии. Зато в отношении любви дела могут обстоять гораздо лучше. Данный день располагает к романтическому ужину при свечах, да и вообще, к гармоничным отношениям с любимым человеком.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 2 мая 2020 для Раков

    Любые ваши начинания будут сопровождаться большим эмоциональным подъемом, добавляя вам уверенности в собственных силах. Не беспокойтесь о текущих делах, даже если они развиваются не совсем гладко. Материальные, профессиональные и домашние вопросы решатся, если вы не будете поддаваться негативным эмоциям.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 2 мая 2020 для Львов   

    Этот день может подарить вам немало приятных мгновений. Вы можете погрузиться в бурю страстей, а можете плыть по течению любви. Хотя сейчас время более благоприятное для активного проявления чувств. Чем больше вы будете отдавать тепла, тем больше получите взамен.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 2 мая 2020 для Дев  

    Этот день благоприятен для воплощения в жизнь своих идей. Вы будете полны энтузиазма, с удовольствием возьметесь за любую работу. Но помните, что ответственность за содеянное ляжет на вас. Все начатое в этот день нужно доводить до конца. Удачными и интересными будут поездки, встречи с друзьями, родственниками.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 2 мая 2020 для Весов 

    Вы сможете на своем пути свернуть любые горы, если только во всем проявите выдержку и целеустремленность. Сейчас не разменивайтесь по мелочам, а выберите одно направление и четко следуйте ему. Переговоры, договоры и подписание важных бумаг должны пройти на высоком уровне.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 2 мая 2020 для Скорпионов 

    Вы сможете осуществить многое из задуманного. Но если почувствуете, что где-то не все гладко получается - не идите напролом. Силой вы вряд ли добьетесь результата. Удачное время для новых романтических знакомств. А если у вас уже есть своя половинка, то день подарит немало приятных часов от общения друг с другом.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 2 мая 2020 для Стрельцов 

    День подходит для обсуждения любых деловых вопросов. Вы точно знаете, чего хотите и на какие уступки готовы пойти. Сейчас придется затрачивать гораздо больше энергии на дела, которые раньше давались с легкостью. Но не переживайте из-за этого. Хоть успеете вы сделать несколько меньше, зато качество окажется превосходным.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 2 мая 2020 для Козерогов

    В личной жизни многих семейных представителей этого знака этот день будет периодом борьбы. Если в поведении любимого человека вам что-то придется не по нраву, не уходите в себя. Лучше попытайтесь спокойно объяснить, что задело вас за живое. Но избегайте выяснения отношений на повышенных тонах.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 2 мая 2020 для Водолеев

    Сейчас нужно проявить себя хорошим стратегом. Не стойте упрямо на своем, но и не позволяйте руководить собой. Остерегайтесь смешивать личные и деловые отношения. Стоит вспомнить о старых связях. Они могут оказаться для вас полезными. Но напоминать о себе нужно тактично.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 2 мая 2020 для Рыб

    Не следует быть слишком откровенными даже с близкими людьми, так как все сказанное может обернуться против вас. Не стоит брать в деловые партнеры людей, к которым вы питаете чувства большие, чем просто симпатию. В этом случае вы станете абсолютно необъективными, и от этого может пострадать дело.

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