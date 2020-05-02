Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 2 мая 2020 для Овнов Этот день нельзя назвать неудачным, но он потребуют максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, но при их решении уйдет много времени и энергии. Зато компенсацией могут послужить любовные отношения и даже новое романтическое увлечение.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 2 мая 2020 для Тельцов Сейчас вы сами будете искусственно создавать трудности на своем пути, а затем мужественно их преодолевать. Из-за этого можете столкнуться с обидами и упреками. В большей степени это относится к отношениям с противоположным полом. Нужно воздержаться от любых искушений.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 2 мая 2020 для Близнецов Обстоятельства будут ставить перед вами то одну, то другую задачу, и на их решение уйдет много времени и энергии. Зато в отношении любви дела могут обстоять гораздо лучше. Данный день располагает к романтическому ужину при свечах, да и вообще, к гармоничным отношениям с любимым человеком.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 2 мая 2020 для Раков Любые ваши начинания будут сопровождаться большим эмоциональным подъемом, добавляя вам уверенности в собственных силах. Не беспокойтесь о текущих делах, даже если они развиваются не совсем гладко. Материальные, профессиональные и домашние вопросы решатся, если вы не будете поддаваться негативным эмоциям.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 2 мая 2020 для Львов Этот день может подарить вам немало приятных мгновений. Вы можете погрузиться в бурю страстей, а можете плыть по течению любви. Хотя сейчас время более благоприятное для активного проявления чувств. Чем больше вы будете отдавать тепла, тем больше получите взамен.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 2 мая 2020 для Дев Этот день благоприятен для воплощения в жизнь своих идей. Вы будете полны энтузиазма, с удовольствием возьметесь за любую работу. Но помните, что ответственность за содеянное ляжет на вас. Все начатое в этот день нужно доводить до конца. Удачными и интересными будут поездки, встречи с друзьями, родственниками.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 2 мая 2020 для Весов Вы сможете на своем пути свернуть любые горы, если только во всем проявите выдержку и целеустремленность. Сейчас не разменивайтесь по мелочам, а выберите одно направление и четко следуйте ему. Переговоры, договоры и подписание важных бумаг должны пройти на высоком уровне.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 2 мая 2020 для Скорпионов Вы сможете осуществить многое из задуманного. Но если почувствуете, что где-то не все гладко получается - не идите напролом. Силой вы вряд ли добьетесь результата. Удачное время для новых романтических знакомств. А если у вас уже есть своя половинка, то день подарит немало приятных часов от общения друг с другом.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 2 мая 2020 для Стрельцов День подходит для обсуждения любых деловых вопросов. Вы точно знаете, чего хотите и на какие уступки готовы пойти. Сейчас придется затрачивать гораздо больше энергии на дела, которые раньше давались с легкостью. Но не переживайте из-за этого. Хоть успеете вы сделать несколько меньше, зато качество окажется превосходным.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 2 мая 2020 для Козерогов В личной жизни многих семейных представителей этого знака этот день будет периодом борьбы. Если в поведении любимого человека вам что-то придется не по нраву, не уходите в себя. Лучше попытайтесь спокойно объяснить, что задело вас за живое. Но избегайте выяснения отношений на повышенных тонах.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 2 мая 2020 для Водолеев Сейчас нужно проявить себя хорошим стратегом. Не стойте упрямо на своем, но и не позволяйте руководить собой. Остерегайтесь смешивать личные и деловые отношения. Стоит вспомнить о старых связях. Они могут оказаться для вас полезными. Но напоминать о себе нужно тактично.