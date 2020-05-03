Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 мая 2020 года

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 3 мая 2020 для Овнов
У вас будет получаться буквально все, за что ни возьметесь. Однако, если вы планируете пройтись по магазинам, то либо не берите с собой крупную сумму, либо пригласите человека, который сумеет вас удержать от ненужных трат. Сейчас не стоит брать долгосрочные кредиты.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 3 мая 2020 для Тельцов
Данный день вряд ли окажется значимым. Но от вашего поведения будут зависеть взаимоотношения с окружающими. Сейчас вы можете своим невниманием или холодностью обидеть близкого человека и из-за этого потом испытывать неловкость. А если проявите душевную теплоту, то не столкнетесь с упреками в свой адрес.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Гороскоп на 3 мая 2020 для Близнецов
Постарайтесь в ближайшее время заняться теми делами, которые вам приятны. Если с каким-то человеком отношения сейчас не складываются, не пытайтесь до него достучаться. Лучше отложите на время решение вопроса. В противном случае разгорающийся конфликт не позволит найти выход из положения.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 3 мая 2020 для Раков
Очень многому из того, что вы запланировали на этот день, сбыться не суждено. На пути к цели появятся неожиданные препятствия, а у вас не хватит выдержки и терпения, чтобы их преодолеть. Не совсем удачным образом дела могут складываться и на личном фронте.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 3 мая 2020 для Львов
Вам нужно уделять больше внимания и заботы своим близким. Сейчас вы можете как-то ущемить их интересы. Следует быть внимательнее с финансами. Не угодите в кабалу, взяв долгосрочный и экономически неоправданный кредит, а также сами пока не давайте в долг.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 3 мая 2020 для Дев
Не давайте никаких обещаний и не слишком верьте на слово окружающим. Не занимайтесь тем, о чем имеете смутное представление. А также не посещайте мест, где можете угодить под чье-либо негативное воздействие. Если будете соблюдать эти рекомендации, день сложится вполне удачно.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 3 мая 2020 для Весов
На пути может возникнуть целый ряд преград, преодолеть которые окажется довольно трудно. На данном этапе воздержитесь от любых проявлений злости и агрессии. Как только вы будете выходить из себя, сразу же почувствуете вокруг атмосферу непонимания и противостояния.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 3 мая 2020 для Скорпионов
Возможна небольшая ссора с любимым человеком или старшим членом семьи. Эта размолвка будет порождена не принципиальными разногласиями, а простым нежеланием выслушать и понять друг друга. Делать первый шаг к примирению придется вам. В данный период вы можете, как магнит, притягивать к себе непорядочных людей.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 3 мая 2020 для Стрельцов
День благоприятеный во многих отношениях. Если хотите этот день сделать незабываемым, инициативу придется брать в свои руки. Идет удачное время для покупок. Кроме того, нужно больше времени уделять своему здоровью и физической форме.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 3 мая 2020 для Козерогов
Энергия сейчас в вас будет бить ключом. Вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом окружающих. Некоторых представителей данного знака ждет новая любовь или просто интересное знакомство.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 3 мая 2020 для Водолеев
Вы можете проявить излишние эмоции и тем самым доставить много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительным родом занятий.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 3 мая 2020 для Рыб
Плодотворными могут оказаться встречи с друзьями и знакомыми, а также различные поездки. Если есть возможность, то отправляйтесь в небольшое путешествие. Насущными проблемами займетесь тогда, когда появятся время и желание. Сейчас можно позволить себе расслабиться и отдохнуть. На любовном фронте вас ожидают приятные сюрпризы.