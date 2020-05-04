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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 мая 2020 года
08:01 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2020 года, предполагает успех и везение для Овнов, Львов и Близнецов, но и другим представителям знака гороскоп принесет немало приятного.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 4 мая 2020 для Овнов 

    Очень полезной будет способность быстро ориентироваться в обстановке, вовремя менять планы и находить решение возникших вопросов. Сейчас нужно больше слушать и меньше говорить. На любовном фронте ваши позиции становятся более прочными. По крайней мере, у вас появляется возможность диктовать свои условия.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 4 мая 2020 для Тельцов 

    Не стройте на данный день серьезных планов, не давайте обещаний своим деловым партнерам, а также не берите кредиты, так как обстоятельства могут складываться не слишком благоприятным образом. Не пренебрегайте советами более опытных людей.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 4 мая 2020 для Близнецов 

    Этот день подходит для обсуждения долгосрочных планов, серьезных разговоров. Старайтесь формулировать свою точку зрения предельно ясно. Займитесь поиском интересующей информации. Вы можете найти что-то очень нужное. Держите свои эмоции при себе, тогда вы сможете отстоять свою точку зрения. День, удачный для новых знакомств.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 4 мая 2020 для Раков

    Могут возникнуть вопросы, касающиеся работы. Решать их придется в одиночку. Не горячитесь и не принимайте поспешных решений. В этот день никому не хвастайтесь своими успехами, новыми знакомыми и даже покупками. Вы можете столкнуться с черной завистью.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 4 мая 2020 для Львов   

    Этот день благоприятен для того, чтобы привести свой внутренний мир в гармоничное состояние. На работу пока можно не затрачивать много энергии и времени. Некоторые вопросы решатся сами собой. Общение с любимым человеком доставит радость.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 4 мая 2020 для Дев  

    В профессиональной деятельности все сложится хорошо. Вы обладаете свободой действий и можете использовать знания и время по своему усмотрению. Если вы не удовлетворены взаимоотношениями с любимым человеком, то сначала стоит разобраться в себе. Для новых знакомств этот день не подходит.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 4 мая 2020 для Весов 

    Берегите силы и здоровье, избегайте стрессовых ситуаций и действий, связанных с сильным умственным напряжением. Помните, что спокойствие во всех ситуациях поможет вам сберечь свои силы, которые понадобятся в будущем. Можно и нужно размышлять на профессиональные темы. На ум придут интересные идеи и неожиданные ответы на вопросы, которые давно вас беспокоят.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 4 мая 2020 для Скорпионов 

    В этот день не переусердствуйте с требованиями к партнерам и подчиненным. Свои обязанности не перекладывайте на чужие плечи, так как сейчас с ними вряд ли кто-то справится лучше, чем вы сами. Новые любовные увлечения пойдут вам на пользу.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 4 мая 2020 для Стрельцов 

    В данный период вам потребуется помощь близких людей, и вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными окажутся дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Также день благоприятный для всего, что связано с любовью. Не исключены новые многообещающие знакомства.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 4 мая 2020 для Козерогов

    Сейчас вы не слишком энергичны. Чтобы восстановить силы, нужно хорошенько отдохнуть. Не избегайте приятных компаний. Если у вас намечаются серьезные встречи, переговоры или дела, то лучше их перенести на некоторое время.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 4 мая 2020 для Водолеев

    Если вам предложат сейчас дело, сулящее хороший заработок, проверьте - не является ли это предприятие авантюрным. Иначе можете получить результат, противоположный ожидаемому. Зато для сферы нежных чувств период очень благоприятный.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 4 мая 2020 для Рыб

    Благоприятный день для начала новых дел. Сейчас вы будете полны энергии и сможете реально оценивать создавшееся положение. На обещания со стороны не слишком рассчитывайте - это окажется пустым сотрясением воздуха. В отношениях с любимым человеком вас ожидают только положительные эмоции.

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