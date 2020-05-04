Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Если в Украине преждевременно смягчить карантин, то погибнут 120 тыс человек
Зеленский: Если в Украине преждевременно смягчить карантин, то погибнут 120 тыс человек
ООС: боевики четыре раза нарушали "тишину"
ООС: боевики четыре раза нарушали "тишину"
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
На месте не сидится: Принц Гарри готов переехать к теще
На месте не сидится: Принц Гарри готов переехать к теще

Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 5 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 5 мая 2020 года
19:03 Сегодня Телеграф

Удачный день для шеринга, покупок вскладчину, обмена оригинальными услугами, знаками внимания, уникальными вещами. Желательно знать меру, видеть границы допустимого, играть на равных. Любое завышение запросов переведет приятное ровное партнерство в статус рискованной авантюры. Напряженность в отношениях может нагнетать давняя обида или претензия, нереализованный потенциал власти, ревность.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 5 мая 2020 для Овнов 

    Если вдруг на пути появятся какие-то неприятные проблемы, стоит обратиться за помощью к друзьям и близким. Вечер желательно посвятить домашним делам и побыть в уединении, спокойствии. Утром астрологи не советуют лениться и откладывать на потом важные нерешенные дела.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 5 мая 2020 для Тельцов 

    Ваши близкие будут нуждаться в поддержке, так что лучше не отказывать им в просьбах. В начале дня желательно заниматься домашними делами, делать любую работу по дому. Если не будет на это времени и сил, можно перенести уборку и готовку на вечер. День также полезен для смены обстановки.

  • 3

    Близнецы (25 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 5 мая 2020 для Близнецов 

    В такой день возможно появление случайной прибыли. В работе и бизнесе ожидаются приятные изменения, появление новых клиентов. Астрологи советуют никому не рассказывать о своих планах на будущее и ближайших намерениях. Полезными будут знакомства в интернете.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 5 мая 2020 для Раков

    В этот день особое внимание стоит уделить финансовой стороне жизни. Можно отправиться за покупками в торговый центр, но астрологи не советуют брать или давать деньги в долг. На работе и в бизнесе желательно фокусироваться на самых важных проблемах, которые требуют скорого решения.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 5 мая 2020 для Львов   

    Старайтесь обсуждать все проблемы дома и на работе спокойно, без обид. В такие дни не стоит искать виноватых - нужно пытаться всё исправить своими силами. В финансовой сфере пришло время для принятия решений и поиска мотивации. Не упустите свой шанс.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 5 мая 2020 для Дев  

    День хорошо подходит для покупки электроники, гаджетов, мебели для дома и офиса. В начале дня астрологи советуют не обходить стороной проблемы близких людей, стараясь помогать в их решении. Можно попробовать себя во флирте, назначить на вечер свидание.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 5 мая 2020 для Весов 

    В этот день стоит быть ближе к семье, родным, друзьям и второй половинке. Звезды и планеты в довольно благоприятном положении, поэтому можно посвятить время домашним делам, как следует отдохнуть, заняться спортом. Свежий воздух и физические упражнения - источник удачи.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 5 мая 2020 для Скорпионов 

    Завтра важно не давать пустых обещаний и не разбрасываться громкими фразами. Лучше действовать, а не говорить. Энергия звезд отлично подойдет для любого типа работы. Также день хорош для оздоровительных процедур и прогулок. Вечером полезно будет сменить обстановку.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 5 мая 2020 для Стрельцов 

    Завтра возможна некоторая внутренняя дисгармония с самого утра, поэтому лучше не тратить время зря. Необходимо сразу браться за самые важные дела и задачи. Главное - не наломать дров, ведь звезды не в лучшем настроении. Стоит избегать зависти, а также научиться прощать людей.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 5 мая 2020 для Козерогов

    День благоприятен для того, чтобы окунуться в дела. Старайтесь не упускать деталей, обращая внимание на любые мелочи вокруг вас. Что касается амурной сферы, то тут возможны внеплановые изменения в отношениях, причем они могут быть далеко не самыми приятными.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 5 мая 2020 для Водолеев

    В такие дни, как этот, о вас могут распускать слухи. Кто-то будет делать это намеренно, чтобы запятнать вашу репутацию. Старайтесь учитывать только факты и не наживать себе недоброжелателей. В качестве отдыха лучше выбрать что-нибудь вроде чтения или просмотра фильмов.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 5 мая 2020 для Рыб

    В такие дни многие проблемы решаются сами собой. Это не значит, что можно расслабиться и плыть по течению. Наоборот, необходимо посвятить себя делам, забыв о второстепенном и напускном. В качестве отдыха можно выбрать шопинг, общение с друзьями, легкие домашние хлопоты.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (04.05.- 10.05.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (04.05. - 10.05.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (04.05. - 10.05.2020): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на завтра, Гороскоп на 5 мая, 5 мая, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
02 В Киеве перекроют еще один путепровод
03 Проклов день: приметы и обряды на 4 мая
04 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
05 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отчет МВД: сколько в Украине сотрудников структур, которые болеют Covid-19
Отчет МВД: сколько в Украине сотрудников структур, которые болеют Covid-19
Президент Украины назначил стипендии для дефлимпийцев и паралимпийцев
Зеленский назначил стипендии для паралимпийцев
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Витамин D: может ли он защитить от заражения коронавирусом
Витамин D: может ли он защитить от заражения коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь