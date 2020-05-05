Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 6 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 6 мая 2020 для Овнов Первая половина дня может принести трудности, но они вас не напугают. Совсем наоборот: вы с энтузиазмом возьметесь за сложные дела, постараетесь преодолеть преграды, возникшие на пути. Не исключено, что придется отказаться от каких-то старых привычек; это окажется даже проще, чем вы ожидали. Во второй половине дня стоит быть осторожнее. Вы склонны к чрезмерной самоуверенности, это может обернуться неприятностями. Овнам, которые решат вести себя скромно, будет проще завоевать симпатию новых знакомых.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 6 мая 2020 для Тельцов Многие события этого дня вам не по душе, но лучше сохранять самообладание. Избежать споров трудно, но в ваших силах вести их конструктивно, не допуская перехода на личности и обмена упреками. Будьте осторожны с людьми, которые важны для вас: есть опасность сказать что-то лишнее, больно ранить случайным замечанием. В делах лучше рассчитывать только на свои силы, едва ли вам удастся вовремя получить помощь. Старайтесь не отказывать тем, кто обращается к вам за поддержкой или советами. То, что вы сегодня делаете для других, идет на пользу и вам.

3 Близнецы (25 мая – 20 июня) Гороскоп на 6 мая 2020 для Близнецов Благоприятный день для общения. Вам легко будет заинтересовать окружающих своими идеями, кто-то совершенно бескорыстно поможет вам в осуществлении задуманного. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение. Новые отношения будут развиваться стремительно, подарят много ярких впечатлений. Нежелательно заниматься составлением важных документов, а также любой работой, требующей точности, аккуратности, внимания к деталям. Сосредоточиться вам будет нелегко, вероятность ошибок велика.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 6 мая 2020 для Раков Вас ждет благоприятный день. Он подходит для того, чтобы вернуться к каким-то старым идеям – у вас будет шанс воплотить их в жизнь, хотя и не в первоначальном виде. Охотно помогают давние знакомые, можно восстановить деловые связи, которые когда-то были вам полезны. Полезно учиться новому, есть шанс получить много полезной информации сразу. Будет возможность провести время в приятной компании, пообщаться с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Не исключены романтические сюрпризы. Вы будете им очень рады.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 6 мая 2020 для Львов Вам сопутствует удача. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы довести до конца какие-то сложные и важные дела, решить проблемы, которые в последнее время не давали вам покоя. Очень приятным будет общение со старыми знакомыми, а на новых вы без труда произведете самое лучшее впечатление. Удачными будут публичные выступления, вы легко заинтересуете слушателей. Этот день подходит для романтических свиданий. Вы найдете способ порадовать и поддержать любимого человека, приятно удивите его неожиданным подарком или смелым предложением.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 6 мая 2020 для Дев Вы часто нервничаете, сами не понимая, что заставляет вас беспокоиться. Это мешает заниматься даже самыми простыми делами. То и дело отвлекаясь, вы упускаете что-то из виду, забываете о каких-то мелких деталях. Позже придется потратить немало времени на то, чтобы исправить все ошибки. Немало времени отнимают домашние дела. В них лучше рассчитывать только на собственные силы. Близкие будут стараться помочь вам, но это приведет лишь к дополнительным хлопотам. Полезно подумать о будущем: планы, которые вы сейчас строите, наверняка удастся реализовать.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 6 мая 2020 для Весов День будет напряженным. Часто приходится спорить с окружающими, отстоять свою точку зрения оказывается нелегко. Порой вас просто не слышат, и вам приходится снова и снова повторять одно и то же. Кто-то другой в таких обстоятельствах непременно рассердился бы, а вы все же сохраните спокойствие, не потеряете головы. Это позволит избежать конфликтов, сохранить хорошие отношения со всеми. Этот день очень хорошо подходит для творчества. Сейчас полезно дать волю фантазии, отвлечься от чисто практических задач.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 6 мая 2020 для Скорпионов Будьте очень осторожны, это позволит избежать многих проблем. Сейчас лучше избегать любого риска и не полагаться на удачу. Обстоятельства могут складываться не самым благоприятным образом. Но интуиция подскажет, как лучше действовать, а жизненный опыт позволит не совершить серьезных ошибок. Окружающие часто поддерживают самые смелые ваши начинания, но только вам решать, какие из идей можно осуществить сейчас, а какие могут подождать. Никому не позволяйте давить на вас или злоупотреблять вашей добротой.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 6 мая 2020 для Стрельцов Начало дня будет легким и приятным. Многое складывается именно так, как вам хочется. Можно довести до конца какие-то сложные дела, решить важные вопросы. Вероятны хорошие новости, а также интересные предложения, которые вы примете без долгих размышлений. Со многими удается найти общий язык, разногласия и споры маловероятны. Менее удачной будет вторая половина дня. В это время вы часто принимаете решения в спешке, и не всегда они оказываются верными. Лучше не торопиться. Спокойно оцените ситуацию, и вы поймете, как лучше поступить.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 6 мая 2020 для Козерогов Лучше не спешить. Начало дня может быть напряженным, не исключено, что вы столкнетесь с трудностями, которых совсем не ожидали. Но ситуация меняется к лучшему, и вскоре у вас появятся поводы для радости. Будет возможность договориться о чем-то важном с близкими, вместе решить серьезные вопросы. Во второй половине дня полезно делиться своими идеями, проявлять инициативу во всех сферах жизни. Это время подходит для поездок, смена обстановки вдохновит вас, поможет по-новому взглянуть на многие вещи.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 6 мая 2020 для Водолеев Вас ждет плодотворный день. Благодаря удачному стечению обстоятельств вы успеете сделать гораздо больше, чем планировали. Возможны необычные знакомства, встречи, которые поднимут вам настроение. Будет шанс поговорить с близким человеком о том, что важно для вас обоих; откровенная беседа пойдет на пользу отношениям. Можно провести время с друзьями, повеселиться в большой компании. Вы наверняка окажетесь в центре внимания и получите от этого удовольствие. Вторая половина дня принесет хорошие новости.