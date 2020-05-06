Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 6 мая 2020 для Овнов Не допускайте конфликтов и выяснения отношений с коллегами по работе, родными и просто с окружающими вас людьми. Если вы сейчас сможете держать себя в руках, то скоро ваши дела пойдут на поправку, а если сорветесь, то конфликт может принять затяжной характер.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 6 мая 2020 для Тельцов Вам могут поступить заманчивые предложения, касающиеся профессиональной сферы деятельности и творчества. Удачно будут складываться переговоры, и вы сможете достигнуть желаемых результатов. Избегайте конфликтов с любимым человеком, не изводите его своими придирками.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 6 мая 2020 для Близнецов Постарайтесь сделать так, чтобы в повседневной жизни было больше оптимизма. Судьба не готовит вам никаких трудностей или испытаний. Вероятность ошибок есть, но вы их заметите и исправите раньше, чем возникнут проблемы. Не обижайте близких людей своим невниманием или брошенными сгоряча словами.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 6 мая 2020 для Раков Данный день благоприятен как для увеселительных мероприятий, так и для деловых встреч и переговоров. Если вы соберетесь в гости с любимым человеком, постарайтесь не обидеть его невниманием. Такое ваше поведение станет первой трещиной в фундаменте ваших отношений.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 6 мая 2020 для Львов Вам нужно устоять перед заманчивыми деловыми предложениями, даже если они покажутся перспективными. Если все же это такие предложения, от которых невозможно отказаться, проконсультируйтесь со знающими людьми. День будет удачным во всем, что касается личной жизни и новых знакомств.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 6 мая 2020 для Дев Данный период похож на экзамен, и оттого, как вы его сдадите, будут зависеть дальнейшие события. Избегайте кардинальных перемен в любых областях своей деятельности. Пока постарайтесь не давать и не брать в долг, иначе в скором времени могут возникнуть финансовые трудности.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 6 мая 2020 для Весов Вас ожидают приятные встречи, новые знакомства и предложения. Главное, не сидеть сложа руки, а действовать. На профессиональном поприще могут появиться интересные перспективы. Постарайтесь не выяснять отношений с коллегами и не занимайтесь делами, связанными с риском.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 6 мая 2020 для Скорпионов В этот день можно начинать новые дела, заниматься наболевшими вопросами, озвучивать важные решения в семье и на работе. Это прекрасное время, чтобы объясниться, помириться, обсудить планы на будущее. Постарайтесь никому не навязывать свои правила игры. Лучше уступите.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 6 мая 2020 для Стрельцов На профессиональном поприще не предпринимайте важных шагов. Откажитесь от новых, даже перспективных деловых знакомств. Вас будут посещать сомнения. Из-за этого внутреннее напряжение и раздражение начнут нарастать. Только не пытайтесь справиться со своим состоянием при помощи горячительных напитков - они только усугубят ситуацию.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 6 мая 2020 для Козерогов Данный период не слишком благоприятен для заключения сделок, а также подписания контрактов и договоров. Сейчас лучше заняться делами, до которых давно руки не доходили. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. Постарайтесь не давать и не брать в долг, не берите ипотеку.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 6 мая 2020 для Водолеев Важные дела на некоторое время лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться. Не старайтесь оставить последнее слово за собой, прислушайтесь к мнению близких людей. Зато в отношениях с дорогим вам человеком будет царить взаимопонимание.