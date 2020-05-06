Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 7 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 7 мая 2020 для Овнов Не торопитесь. Первая половина дня складывается гораздо труднее, чем вам хотелось бы. Лучше не планировать на это время ничего важного. Трудно будет сдержать обещания, которые вы дали раньше, но вы сделаете все, что от вас зависит. Старайтесь не проявлять легкомыслия даже в мелочах. Чем серьезнее вы настроены, тем охотнее окружающие помогают вам. Влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом, вечер обещает быть очень приятным и интересным. Он подходит для романтических свиданий. Любимый человек найдет способ вас порадовать.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 7 мая 2020 для Тельцов Вы полны идей, энергии и энтузиазма. День обещает быть очень насыщенным и интересным, скучать не придется. Если на пути вдруг возникают преграды, вы не отступаете, если что-то идет не так - не теряетесь. Ваши поступки нравятся окружающим, многие захотят познакомиться с вами поближе. Не исключено, что сегодня у вас появятся новые друзья. Благоприятный день для физического труда и занятий спортом, а также для долгих прогулок. Любая работа, которая в другое время показалась бы утомительной, сейчас дается легко. Вы почти не чувствуете усталости.

3 Близнецы (25 мая – 20 июня) Гороскоп на 7 мая 2020 для Близнецов В первой половине дня возможны неожиданности, и не только приятные. Но никакие происшествия не испортят вам настроения. Вы точно знаете, что ситуация скоро изменится к лучшему, и не ошибаетесь. Лучше не торопиться с обсуждением важных вопросов. Вам нужно немного времени, чтобы подумать, что именно вы хотите сказать, и как лучше это сделать, чтобы вас правильно поняли. Вечер принесет много хорошего. В это время вероятны радостные известия, хорошие новости издалека. Можно отправляться в поездки, они подарят массу приятных впечатлений.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 7 мая 2020 для Раков Удачный день. Утро отлично подходит для того, чтобы завершить какие-то давние дела, подвести итоги. Можно заниматься оформлением документов: вы аккуратны, внимательны к деталям и не допускаете ошибок. Важные деловые и личные вопросы лучше обсудить до полудня. Не исключено, что в это время вы получите какие-то заманчивые предложения о сотрудничестве. Позже наступит благоприятное время для отдыха, посещения светских мероприятий, а также поездок и экскурсий. Вам полезно будет сменить обстановку, побывать в новых местах, развеяться.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 7 мая 2020 для Львов

6 День проходит напряженно. Будет много утомительных и скучных дел, ни одно из которых вы не сможете ни отложить на потом, ни поручить кому-нибудь другому. Возможны незначительные, но досадные финансовые потери, неудачные покупки. Ситуация начнет меняться к лучшему, если вы постараетесь взглянуть на нее с иной точки зрения. Станет ясно, как нужно действовать, чтобы быстрее достичь нужного результата. Некоторым Львам пригодится опыт друзей и хороших знакомых, другие же будут полагаться только на собственный здравый смысл. В обоих случаях важно не торопиться с решениями и поступками. Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 7 мая 2020 для Дев День не лишен трудностей, но вы чувствуете, что влияние позитивных тенденций преобладает, и не ошибаетесь. Чтобы достичь поставленных целей, нужно проявить настойчивость и упорство. Именно благодаря этим качествам вы добьетесь того, что прежде считали почти невозможным. Обаяние помогает ладить с людьми, помогает успешно проводить деловые переговоры и другие важные встречи. Вы рады новым союзникам, но не торопитесь доверять им. Это очень разумный подход. Недоброжелатели не смогут вам навредить, а конкуренты - воспользоваться вашей слабостью.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 7 мая 2020 для Весов Удачный день, полный приятных сюрпризов и радостных событий. Можно решить какие-то старые проблемы, помириться с людьми, с которыми вы были в ссоре. Не бойтесь экспериментировать, пробовать что-то совершенно новое. Самые смелые идеи оказываются удачными, не откладывайте их реализацию на потом. Хорошо проходят деловые переговоры, можно обсуждать и планы на будущее, и вопросы, касающиеся краткосрочного сотрудничества. Очень важно не смешивать рабочие и личные отношения, не полагаться на собственные симпатии и антипатии там, где дело касается бизнеса.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 7 мая 2020 для Скорпионов В начале дня придется поволноваться, вряд ли это время пройдет без неприятных неожиданностей. Появятся поводы для переживаний и волнений. Важно держать эмоции под контролем. Если не удается сохранять хладнокровие, постарайтесь хотя бы сделать вид, что не особенно беспокоитесь, чтобы недоброжелатели не смогли воспользоваться ситуацией. Позже наступит благоприятный период для общения, официальных и неформальных встреч. Возможны полезные знакомства, будет шанс обзавестись полезными деловыми связями или подружиться с очень необычными людьми.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 7 мая 2020 для Стрельцов Будьте осторожны утром. В это время легко допустить ошибки, которые могут иметь неприятные последствия. Кто-то может пытаться обмануть вас или использовать ваши таланты в своих интересах; будьте начеку. Не рискуйте, действуйте проверенными методами, и вы добьетесь отличных результатов. Позже усилится влияние благоприятных тенденций. Всего за несколько часов вы справитесь с несколькими сложными делами, найдете ответы на важные вопросы и профессионального, и личного характера. Также будет возможность хорошо отдохнуть, интересно провести время.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 7 мая 2020 для Козерогов День складывается удачно, хоть и не обходится без мелких неприятностей. Вероятны успешные деловые встречи, плодотворные переговоры. Возможны интересные предложения о смене работы или долгосрочном сотрудничестве. Будет шанс заметно улучшить свое финансовое положение, заключив выгодные сделки. Особенно повезет представителям знака, деятельность которых связана с распространением информации. Гармонично складываются личные отношения, не возникает поводов для разногласий и споров с близкими, часто вы с полуслова понимаете тех, кто вам дорог.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 7 мая 2020 для Водолеев Вас ждет насыщенный день. Дел и событий будет гораздо больше, чем обычно, но вас это порадует: все происходящее кажется интересным и захватывающим, вы ни за что не хотели бы остаться в стороне от таких событий. Благоприятный день для общения с близкими, укрепления дружеских и семейных отношений. Будет возможность порадовать любимого человека приятным сюрпризом или хорошей новостью. Вероятны незапланированные поездки, они сложатся удачно. Неожиданные деловые встречи тоже пройдут очень хорошо, даже если вы не будете к ним готовы.