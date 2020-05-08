Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 8 мая 2020 для Овнов Непростой день с точки зрения общения, вам может быть непросто понять даже старых знакомых. Иногда причиной разногласий становятся пустяки, на которые в другое время никто не обратил бы внимания. Сгладить острые углы оказывается трудно, и даже после того, как все вопросы улажены, взаимное недовольство остается. Если вы планируете заняться чем-то важным, лучше никого не просить о помощи, а делать все самостоятельно. Так у вас будет возможность реализовать собственные идеи, и не придется переубеждать тех, кто сомневается в их гениальности.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 8 мая 2020 для Тельцов День проходит плодотворно и интересно, приносит много ярких эмоций. Будет возможность вернуться к каким-то старым делам, довести их до конца. После этого вы почувствуете себя гораздо свободнее и увереннее. Общение с единомышленниками вдохновляет. Обсудите с ними планы на будущее, и вы перестанете сомневаться в успехе своих начинаний. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы, увлекательные поездки и хороший отдых в компании друзей или других близких людей. Удачными будут незапланированные покупки. Вы безошибочно выбираете вещи, которые долго будут радовать.

3 Близнецы (28 мая – 20 июня) Гороскоп на 8 мая 2020 для Близнецов Чем внимательнее вы будете, тем лучше пройдет этот день. Любая мелочь может иметь значение, поэтому старайтесь ничего не упускать из виду. Не забывайте смотреть по сторонам, замечать чужие ошибки - они помогут избежать собственных. Постарайтесь воздержаться от необдуманных поступков и поспешных решений. Будьте особенно внимательны там, где дело касается отношений с близкими людьми. Если возникнут разногласия, придется приложить немало усилий, чтобы обо всем договориться. Это не лучшее время для того, чтобы делиться идеями, которые вы пока не продумали: вряд ли вас поймут правильно.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 8 мая 2020 для Раков День хоть и не безоблачный, но довольно удачный. Порой возникают проблемы, но решить их удается быстро. Главное - не унывать и не думать, что весь мир ополчился против вас. Рядом есть друзья, на которых можно положиться, к которым можно обратиться за помощью или советом. Это благоприятный день для укрепления любых связей, деловых и романтических отношений. Могут напомнить о себе старые знакомые, вы будете этому очень рады. Разногласия с близкими вряд ли возникнут, а если это все же произойдет, ссоры вы не допустите.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 8 мая 2020 для Львов Многое дается легко. Вы успеете даже больше, чем запланировали, потому что постараетесь действовать быстро, а в неоднозначных ситуациях проявите находчивость. Возможны интересные деловые предложения; ваши таланты и умения оценят по достоинству. Порадуют встречи со старыми друзьями, вместе с ними вы отлично проведете время. Вероятны интересные знакомства. Вы легко завоевываете симпатии, но и сами быстро теряете голову, можете влюбиться в кого-то с первого взгляда. Чувства, вероятно, будут взаимными, но их едва ли удастся сохранить надолго.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 8 мая 2020 для Дев Начало дня благоприятно, обещает много удачных совпадений и позитивных эмоций. Вероятны хорошие новости, касающиеся самых близких вам людей. Некоторые Девы поймут, как исправить свои и чужие ошибки, и постараются сделать это как можно быстрее. Будет шанс научиться чему-то полезному, получить полезный опыт. Позже наступит время сложных дел и ответственных решений. Не все будет идти так, как хотелось бы, но вы все же сохраните душевное равновесие. В самые напряженные моменты вас поддержат близкие люди, с их помощью вы преодолеете все трудности.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 8 мая 2020 для Весов День требует осторожности и предусмотрительности. Особенно важны эти качества для Весов, занятых важными делами. Будьте разборчивы в общении, тщательно выбирайте союзников. Многое будет зависеть от того, какие люди вас окружают. Важные вопросы стоит обсуждать только с теми, в чьем здравомыслии вы не сомневаетесь. Секретами и переживаниями лучше и вовсе ни с кем не делиться - если, конечно, вы не хотите, чтобы о них стало известно всем. С покупками не спешите: сейчас они вряд ли будут удачными, время выгодных сделок наступит чуть позже.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 8 мая 2020 для Скорпионов Очень плодотворный день, вы быстро справляетесь со многими делами, даже самыми сложными. Становится ясно, как решить старые проблемы и куда двигаться дальше. Полезно обсуждать вопросы, касающиеся работы и бизнеса: есть шанс узнать что-то полезное. Возможны неожиданные визиты старых друзей или дальних родственников; вы будете рады и тем, и другим. Во второй половине дня избегайте перегрузок, жизненный потенциал в это время снижен, возможны недомогания. Нежелательно отправляться в далекие поездки в одиночестве.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 8 мая 2020 для Стрельцов Спокойный день, подходящий для того, чтобы заниматься привычными делами. Вы ничего не забываете и не путаете, в любых обстоятельствах сохраняете равновесие, многим подаете хороший пример. Можно вернуться к каким-то старым задачам. Они окажутся проще, чем вы думали, решение найдется быстро. Удачными будут любые встречи, но особую радость принесет общение со старыми друзьями. Благоприятен день и для влюбленных: они понимают друг друга с полуслова. Можно обсуждать общие планы на будущее; тут разногласий не возникнет.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 8 мая 2020 для Козерогов Многое дается труднее, чем обычно. Лучше не планировать на этот день важных встреч. Может быть трудно найти общий язык со старыми знакомыми, не исключено, что они предъявят вам какие-то претензии. Старайтесь любые вопросы решать мирно - если сейчас отношения испортятся, наладить их будет трудно. Вы часто непоследовательны в своих действиях, бросаете дела незаконченными. А ведь в них часто можно добиться успеха, если проявить немного больше настойчивости. Возможны напрасные расходы, неудачные инвестиции и покупки. Денежные поступления окажутся меньше, чем вы ожидали.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 8 мая 2020 для Водолеев День обещает большие успехи. Особенно благоприятен он для тех, кто решит заняться полезными делами: вы блестяще справляетесь с самыми сложными задачами. Не упустите шанс повидаться с людьми, которые могут оказаться полезными, помочь или дать совет. Вероятны денежные поступления, подарки, приятные сюрпризы. Порадуют неожиданные визиты давних знакомых. У вас будет возможность восстановить какие-то старые деловые связи, обсудить с прежними партнерами новые совместные проекты. Помните, что такие договоренности носят предварительный характер.