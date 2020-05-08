Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 9 мая 2020 года

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 9 мая 2020 для Овнов
День, когда во внешнем мире появятся ответы на вопросы, которые были заданы давно. Звезды советуют оставаться чуткими, прислушиваться к себе и к тому, что происходит вокруг. Особенно ценными окажутся подсказки на темы денег, карьеры и будущих перспектив.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 9 мая 2020 для Тельцов
Завтра звезды пошлют сигнал, который поможет разглядеть направление. Нужно мягко, без спешки и рывков начать движение к цели. Кстати, позитивные установки сейчас усилят энергию денег: отличный повод, чтобы выучить несколько аффирмаций.
Близнецы (29 мая – 20 июня)
Гороскоп на 9 мая 2020 для Близнецов
За прошедшие недели многие уже накопили силы: завтра их может посетить сильная потребность в действии. Если это ваш случай, астрологи советуют включить интуицию, наметить стратегию и сделать решительный шаг в выбранном направлении - это все, что потребуется, чтобы достичь цели.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 9 мая 2020 для Раков
В этот день важно составить план и прекратить перебирать другие варианты. Приветствуется решительность и умение видеть перспективу. Очень активна будет внутренняя энергия. Если не хотите терять время даром, лучше поставить полезные мелочи на паузу и заняться важным.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 9 мая 2020 для Львов
День может начаться с суеты и мелких неприятных проблем. Но не стоит драматизировать ситуацию: хотя в начале и придется решить несколько заковыристых вопросов, уже к вечеру многие затяжные дела могут завершиться, причем максимально удачно.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 9 мая 2020 для Дев
Завтра придется смириться с неопределенностью. Не стоит форсировать события, пытаться выслужиться или втереться в доверие. На волне внезапной уверенности можно пойти на риск, что чревато конфузом. Вначале желательно потренироваться и проверить свои возможности.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 9 мая 2020 для Весов
Астрологи советуют в этот день поберечь свои силы. В списке первостепенных задач сейчас дела, которые являются наиболее важными и сулят практический успех. Поэтому разумнее всего отказаться от иллюзий и многообещающих целей, сконцентрировав силы на том, чего возможно достичь в конкретный момент.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 9 мая 2020 для Скорпионов
День информативен, но суть любого вопроса скрыта под густым туманом. Возможны инциденты при попытке что-то уточнить, получить помощь, решить давно мучивший вопрос. Эти "сбои" можно использовать с пользой: порой полезно отвлечься от происходящего, чтобы яснее разглядеть выход из критичного положения.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 9 мая 2020 для Стрельцов
День лучше провести в уединении или с самыми близкими людьми. Хоть и появляются условия, чтобы одержать победу, сейчас вы окажетесь куда нужнее тем, кто рядом. Своевременно протянутая рука помощи поможет укрепить отношения и наладить их, а может и вывести их на новый уровень доверия.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 9 мая 2020 для Козерогов
Самое ценное для завтрашнего дня - готовность меняться и умение сохранять внутреннюю гармонию перед лицом перемен. В делах лучше довериться судьбе: следовать потоку вместо того, чтобы ему сопротивляться.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 9 мая 2020 для Водолеев
День лучше посвятить укреплению тылов: вечером позовет долг или появится насущная необходимость решать нестандартный вопрос. Чтобы не встретить следующий день в ворохе обязанностей и свалившихся дел, важно без отлагательств приступить к делу, не оттягивая момент.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 мая 2020 для Рыб
Завтра вас ожидает творческий подъем. Креативный подход к делу непременно пригодится всем, причем в самых неожиданных обстоятельствах. Астрологи советуют воспользоваться методом планирования, чтобы не потеряться в делах, думая о высоких материях.