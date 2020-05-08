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Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 9 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 9 мая 2020 года
19:00 Сегодня Телеграф

9 мая всюду будет звучать нота неопределенности. Хорошо иметь нематериальный источник вдохновения, идти вслед за мечтой, идеалом. Можно получить "искру" от музыки, фильма, символического ритуала, посещения сакральных мест.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 9 мая 2020 для Овнов 

    День, когда во внешнем мире появятся ответы на вопросы, которые были заданы давно. Звезды советуют оставаться чуткими, прислушиваться к себе и к тому, что происходит вокруг. Особенно ценными окажутся подсказки на темы денег, карьеры и будущих перспектив.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 9 мая 2020 для Тельцов 

    Завтра звезды пошлют сигнал, который поможет разглядеть направление. Нужно мягко, без спешки и рывков начать движение к цели. Кстати, позитивные установки сейчас усилят энергию денег: отличный повод, чтобы выучить несколько аффирмаций.

  • 3

    Близнецы (29 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 9 мая 2020 для Близнецов 

    За прошедшие недели многие уже накопили силы: завтра их может посетить сильная потребность в действии. Если это ваш случай, астрологи советуют включить интуицию, наметить стратегию и сделать решительный шаг в выбранном направлении - это все, что потребуется, чтобы достичь цели.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 9 мая 2020 для Раков

    В этот день важно составить план и прекратить перебирать другие варианты. Приветствуется решительность и умение видеть перспективу. Очень активна будет внутренняя энергия. Если не хотите терять время даром, лучше поставить полезные мелочи на паузу и заняться важным.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 9 мая 2020 для Львов   

    День может начаться с суеты и мелких неприятных проблем. Но не стоит драматизировать ситуацию: хотя в начале и придется решить несколько заковыристых вопросов, уже к вечеру многие затяжные дела могут завершиться, причем максимально удачно.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 9 мая 2020 для Дев  

    Завтра придется смириться с неопределенностью. Не стоит форсировать события, пытаться выслужиться или втереться в доверие. На волне внезапной уверенности можно пойти на риск, что чревато конфузом. Вначале желательно потренироваться и проверить свои возможности.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 9 мая 2020 для Весов 

    Астрологи советуют в этот день поберечь свои силы. В списке первостепенных задач сейчас дела, которые являются наиболее важными и сулят практический успех. Поэтому разумнее всего отказаться от иллюзий и многообещающих целей, сконцентрировав силы на том, чего возможно достичь в конкретный момент.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 9 мая 2020 для Скорпионов 

    День информативен, но суть любого вопроса скрыта под густым туманом. Возможны инциденты при попытке что-то уточнить, получить помощь, решить давно мучивший вопрос. Эти "сбои" можно использовать с пользой: порой полезно отвлечься от происходящего, чтобы яснее разглядеть выход из критичного положения.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 9 мая 2020 для Стрельцов 

    День лучше провести в уединении или с самыми близкими людьми. Хоть и появляются условия, чтобы одержать победу, сейчас вы окажетесь куда нужнее тем, кто рядом. Своевременно протянутая рука помощи поможет укрепить отношения и наладить их, а может и вывести их на новый уровень доверия.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 9 мая 2020 для Козерогов

    Самое ценное для завтрашнего дня - готовность меняться и умение сохранять внутреннюю гармонию перед лицом перемен. В делах лучше довериться судьбе: следовать потоку вместо того, чтобы ему сопротивляться.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 9 мая 2020 для Водолеев

    День лучше посвятить укреплению тылов: вечером позовет долг или появится насущная необходимость решать нестандартный вопрос. Чтобы не встретить следующий день в ворохе обязанностей и свалившихся дел, важно без отлагательств приступить к делу, не оттягивая момент.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 9 мая 2020 для Рыб

    Завтра вас ожидает творческий подъем. Креативный подход к делу непременно пригодится всем, причем в самых неожиданных обстоятельствах. Астрологи советуют воспользоваться методом планирования, чтобы не потеряться в делах, думая о высоких материях.

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