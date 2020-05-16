Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 16 мая 2020 для Овнов Предстоит беспокойный день, загруженный различными делами и встречами до отказа. Обнаружится отличная возможность показать себя с самой выгодной стороны. Только все возникающие вопросы старайтесь решать мирным путем.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 16 мая 2020 для Тельцов Успех всех ваших начинаний зависит от правильности выбранного направления. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем действовать. Такая тактика справедлива как в рабочих делах, так и в любовной сфере. Не придирайтесь к любимым по мелочам, не провоцируйте ссоры, ни на кого не оказывайте давления.

3 Близнецы (29 мая – 20 июня) Гороскоп на 16 мая 2020 для Близнецов

4 Высока вероятность крутых перемен как в деловой, так и в личной жизни. Есть все основания полагать, что они окажутся весьма позитивными. Ожидаются интересные и многообещающие знакомства. А вот с деньгами требуется особое внимание: бездумные покупки серьезно ударят по вашему бюджету. Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 16 мая 2020 для Раков Придерживайтесь активной позиции, берите инициативу в свои руки и настойчиво добивайтесь своей цели, какой бы сферы жизни она ни касалась. Не замыкайтесь в себе, чаще бывайте на людях, не избегайте легкого и ни к чему не обязывающего общения. Не отказывайте нуждающимся в помощи.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 16 мая 2020 для Львов Удачный период для официального оформления деловых соглашений, подписания важных документов и сбора информации. Однако делайте все не спеша и вдумчиво. Никому ничего не обещайте без достаточных на то оснований. Постарайтесь никого не обижать неосторожным словом.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 16 мая 2020 для Дев Глобальных событий в этот день не предвидится. Но это не значит, что нужно сложить руки и сидеть на месте. Хорошее время для поездок, поиска информации, налаживания полезных связей и ведения деловых переговоров. В лице родных и любимых людей удастся найти поддержку.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 16 мая 2020 для Весов

8 Сегодня благоприятный день для осуществления новых планов и идей. Работоспособности и умения находить золотую середину у вас сейчас более чем достаточно. В отношениях с дорогим сердцу человеком никаких отрицательных изменений не предвидится. Будьте внимательны к состоянию своего здоровья. Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 16 мая 2020 для Скорпионов Не принимайте судьбоносных решений. В любовных отношениях может наблюдаться некоторый спад. Сейчас неблагоприятный период для того, чтобы в свою команду взять лицо, к которому вы испытываете больше чем симпатию. Вы не сможете быть объективными по отношению к этому человеку, и пострадает дело.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 16 мая 2020 для Стрельцов

10 Вы можете наметить серьезные дела, за которые долго не хотели браться. Если кто-то попросит у вас совета или помощи, не откажите человеку в услуге, если, конечно, это будет в ваших силах и компетенции. Избегайте серьезных трат. Не следует брать кредиты и давать деньги в долг. Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 16 мая 2020 для Козерогов Идет удачное время как для профессиональной деятельности, так и для любовных отношений. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Если какие-то встречи срываются, значит, так и должно быть. Старайтесь больше времени проводить со своим любимым человеком.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 16 мая 2020 для Водолеев Расслабляться не придется, иначе рискуете потерять свои позиции на деловом фронте. Вас могут расстроить неприятности на работе или в личной жизни. Если вы не отличаетесь богатырским здоровьем, то в этот день силы могут иссякнуть. Берегите себя!