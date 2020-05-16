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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 мая 2020 года
07:22 Сегодня Телеграф

Все возникающие сегодня проблемы надо решать молниеносно, ничего нельзя откладывать "на завтра", так как завтра проблемы вырастут и решать их будет гораздо сложнее.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Овнов 

    Предстоит беспокойный день, загруженный различными делами и встречами до отказа. Обнаружится отличная возможность показать себя с самой выгодной стороны. Только все возникающие вопросы старайтесь решать мирным путем.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Тельцов 

    Успех всех ваших начинаний зависит от правильности выбранного направления. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем действовать. Такая тактика справедлива как в рабочих делах, так и в любовной сфере. Не придирайтесь к любимым по мелочам, не провоцируйте ссоры, ни на кого не оказывайте давления.

  • 3

    Близнецы (29 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Близнецов 

  • 4

    Высока вероятность крутых перемен как в деловой, так и в личной жизни. Есть все основания полагать, что они окажутся весьма позитивными. Ожидаются интересные и многообещающие знакомства. А вот с деньгами требуется особое внимание: бездумные покупки серьезно ударят по вашему бюджету.

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Раков

    Придерживайтесь активной позиции, берите инициативу в свои руки и настойчиво добивайтесь своей цели, какой бы сферы жизни она ни касалась. Не замыкайтесь в себе, чаще бывайте на людях, не избегайте легкого и ни к чему не обязывающего общения. Не отказывайте нуждающимся в помощи.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Львов   

    Удачный период для официального оформления деловых соглашений, подписания важных документов и сбора информации. Однако делайте все не спеша и вдумчиво. Никому ничего не обещайте без достаточных на то оснований. Постарайтесь никого не обижать неосторожным словом.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Дев  

    Глобальных событий в этот день не предвидится. Но это не значит, что нужно сложить руки и сидеть на месте. Хорошее время для поездок, поиска информации, налаживания полезных связей и ведения деловых переговоров. В лице родных и любимых людей удастся найти поддержку.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Весов 

  • 8

    Сегодня благоприятный день для осуществления новых планов и идей. Работоспособности и умения находить золотую середину у вас сейчас более чем достаточно. В отношениях с дорогим сердцу человеком никаких отрицательных изменений не предвидится. Будьте внимательны к состоянию своего здоровья.

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Скорпионов 

    Не принимайте судьбоносных решений. В любовных отношениях может наблюдаться некоторый спад. Сейчас неблагоприятный период для того, чтобы в свою команду взять лицо, к которому вы испытываете больше чем симпатию. Вы не сможете быть объективными по отношению к этому человеку, и пострадает дело.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Стрельцов 

  • 10

    Вы можете наметить серьезные дела, за которые долго не хотели браться. Если кто-то попросит у вас совета или помощи, не откажите человеку в услуге, если, конечно, это будет в ваших силах и компетенции. Избегайте серьезных трат. Не следует брать кредиты и давать деньги в долг.

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Козерогов

    Идет удачное время как для профессиональной деятельности, так и для любовных отношений. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Если какие-то встречи срываются, значит, так и должно быть. Старайтесь больше времени проводить со своим любимым человеком.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Водолеев

    Расслабляться не придется, иначе рискуете потерять свои позиции на деловом фронте. Вас могут расстроить неприятности на работе или в личной жизни. Если вы не отличаетесь богатырским здоровьем, то в этот день силы могут иссякнуть. Берегите себя!

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Рыб

    В этот день нужно заниматься поиском информации, советоваться с окружающими, помогать друг другу. Щедро одаривайте тех, кто вам дорог, знаками внимания - что-то приятное обязательно придет взамен. Следите за состоянием здоровья, правильно питайтесь и не переутомляйтесь. Благоприятное действие окажут занятия спортом.

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