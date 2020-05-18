Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 18 мая 2020 для Овнов Избегайте перемен в любых областях деятельности, так как они могут обернуться неожиданной стороной. Можно положиться на старые связи - они откроют для вас новые перспективы. Следует сглаживать конфликты и все вопросы решать миром.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 18 мая 2020 для Тельцов Профессиональные и домашние заботы займут вас целиком и полностью, но это не будет тяготить. В этот день не позволяйте себе заниматься делами, имеющими сомнительный характер. Сейчас не следует употреблять крепкие спиртные напитки.

3 Близнецы (29 мая – 20 июня) Гороскоп на 18 мая 2020 для Близнецов

4 Проявляйте больше инициативы во всем, что касается вашей профессиональной деятельности. Но если видите, что на пути возникла непреодолимая стена, то не пытайтесь ее пробить. Займитесь лучше тем, что вам по плечу. Избегайте конфликтов. Противостоять натиску энергетически сильного человека вам будет сложно, хотя и возможно. Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 18 мая 2020 для Раков Смело планируйте серьезные дела. Вы сможете с ними справиться. Сейчас вам просто необходимы романтические встречи, развлечения и отдых. Благодаря положительным эмоциям вы сможете набраться сил и подарить немало прекрасных мгновений любимому человеку.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 18 мая 2020 для Львов На работе могут возникнуть проблемы, с которыми справиться окажется затруднительно. Но не стоит огорчаться и бросаться в крайности, а тем более выяснять отношения с руководством. Сейчас благоприятное время для встреч, поездок, а также для общения с друзьями.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 18 мая 2020 для Дев Этот день может оказаться для вас противоречивым. С одной стороны, вы будете активны и полны желания добиться результатов, но с другой, поступающие предложения могут оказаться не такими интересными, какими их будут вам представлять. Откровенность может пойти вам на пользу.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 18 мая 2020 для Весов

8 Сейчас нужно проявить себя хорошим стратегом. Не стойте упрямо на своем, но и не позволяйте полностью руководить собой. Остерегайтесь смешивать личные и деловые отношения. Вспомните о старых связях. Они могут оказаться полезными. Но напоминать о себе нужно тактично. Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 18 мая 2020 для Скорпионов Предстоит много общения, интересных знакомств и необычных встреч. Можно планировать деловые переговоры, подписание важных бумаг. Но не стоит рассчитывать на скорые материальные выгоды от всего этого. Более того, звезды рекомендуют вообще исключить корыстные мотивы в чем бы то ни было.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 18 мая 2020 для Стрельцов

10 Пришло время инициатив и активных действий. Ранее неподъемные и сложные вопросы решатся легко и непринужденно. Важно лишь не лениться и надеяться только на себя. В личном плане обойдется без разочарований и печали. Есть вероятность судьбоносной встречи или триумфального возврата старых отношений. Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 18 мая 2020 для Козерогов Идите на поводу своих желаний и дерзновенных стремлений. Поддержка любимых людей гарантирована. В профессиональной области существенных перемен не ожидается. Все идет своим чередом - без авралов и сверхурочных работ. И это как раз кстати - звезды запланировали много встреч со старыми друзьями.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 18 мая 2020 для Водолеев Потребуется много душевных и физических сил для устройства самых разных дел. Возможно, придется принимать ответственные решения. Желательно избегать участия в спорах и конфликтах. А вот походы по магазинам доставят много радости и удовольствия. Только постарайтесь обойтись без долгов.