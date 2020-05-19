Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 19 мая 2020 для Овнов Принимая решения, не сомневайтесь в своей правоте. С осторожностью отнеситесь к советам посторонних людей - они могут быть продиктованы корыстью. Хороший период для любых начинаний - и в деловом, и в любовно-романтическом плане. Также можно заняться обустройством своего дома.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 19 мая 2020 для Тельцов Вырисовываются заманчивые перспективы в карьере, но не хватайтесь за все одновременно. Делайте ставку на собственный профессионализм. Выделите время для занятий спортом. Можно начать цикл упражнений для улучшения физической формы.

3 Близнецы (29 мая – 20 июня) Гороскоп на 19 мая 2020 для Близнецов

4 Не обижайте родных и близких равнодушием к их делам и переживаниям. С осторожностью отнеситесь к новым деловым предложениям и партнерам, сулящим златые горы. В отношениях с любимым человеком проявите терпимость, не рубите с плеча и не делайте скоропалительных выводов. Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 19 мая 2020 для Раков Предстоит благоприятный во всех отношениях период. В рабочих делах проявляйте инициативу, идите со своими идеями к начальству, дерзайте на высокооплачиваемую должность. А вот в личной жизни предпочтительней занять выжидательную позицию и во всем довериться партнерам по браку и любимым.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 19 мая 2020 для Львов Ожидаются волнения в профессиональной деятельности. Но ничего не принимайте слишком близко к сердцу - что бы ни происходило, сохраняйте внутреннее равновесие. Неоценимую помощь и эмоциональную поддержку окажут близкие и родные люди.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 19 мая 2020 для Дев Удачное время для общения, различных переговоров, подписания деловых бумаг. Благодаря умению лавировать в сложных и неоднозначных ситуациях легко решатся любые спорные вопросы. Уделите особое внимание финансовым делам. Избегайте рискованных сделок, не доверяйте денежные средства малознакомым людям - велик риск стать жертвой мошенников.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 19 мая 2020 для Весов

8 Отличное время, чтобы приступить к воплощению идей и задумок. Но не усердствуйте и не берите на себя повышенных обязательств, дабы не перегореть. Противопоказаны любые излишества и всяческая чрезмерность, в том числе в еде и алкоголе. Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 19 мая 2020 для Скорпионов Звезды складываются удачно, благоприятствуя делам по всем фронтам и направлениям. Так что день пройдёт отлично, без каких-либо неприятных сюрпризов. Ну а если все-таки возникнут сложности, родные и близкие люди обязательно подставят плечо. Одиноким судьба готовит важную встречу.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 19 мая 2020 для Стрельцов

10 Не слишком благоприятное время для подписания контрактов и договоров. Сейчас лучше заняться делами, до которых давно не доходили руки. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. Повремените с тем, чтобы давать деньги в долг. И запомните на будущее: звезды не советуют откладывать дела в долгий ящик. Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 19 мая 2020 для Козерогов На всех дорогах горит зеленый свет. Ни к чему не принуждайте себя, выбирайте и делайте только то, что нравится. Но не замыкайтесь в себе - одиночество противопоказано. Залог хорошего настроения - приятное и необременительное общение. Можно экспериментировать и просто радоваться жизни.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 19 мая 2020 для Водолеев Позитивный во всех отношениях день. Благодаря старым связям откроются новые профессиональные перспективы. Поэтому не избегайте встреч и разговоров с давними знакомыми. У свободных, не семейных людей возможны также подвижки в личной жизни - есть шанс повстречать свою вторую половинку.