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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 мая 2020 года
07:12 Сегодня Телеграф

Гороскоп 2020 на сегодня 19 мая для всех знаков Зодиака сулит довольно напряженный день, склонный к конфликтам и проявлению агрессии.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 19 мая 2020 для Овнов 

    Принимая решения, не сомневайтесь в своей правоте. С осторожностью отнеситесь к советам посторонних людей - они могут быть продиктованы корыстью. Хороший период для любых начинаний - и в деловом, и в любовно-романтическом плане. Также можно заняться обустройством своего дома.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 19 мая 2020 для Тельцов 

    Вырисовываются заманчивые перспективы в карьере, но не хватайтесь за все одновременно. Делайте ставку на собственный профессионализм. Выделите время для занятий спортом. Можно начать цикл упражнений для улучшения физической формы.

  • 3

    Близнецы (29 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 19 мая 2020 для Близнецов 

  • 4

    Не обижайте родных и близких равнодушием к их делам и переживаниям. С осторожностью отнеситесь к новым деловым предложениям и партнерам, сулящим златые горы. В отношениях с любимым человеком проявите терпимость, не рубите с плеча и не делайте скоропалительных выводов.

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 19 мая 2020 для Раков

    Предстоит благоприятный во всех отношениях период. В рабочих делах проявляйте инициативу, идите со своими идеями к начальству, дерзайте на высокооплачиваемую должность. А вот в личной жизни предпочтительней занять выжидательную позицию и во всем довериться партнерам по браку и любимым.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 19 мая 2020 для Львов   

    Ожидаются волнения в профессиональной деятельности. Но ничего не принимайте слишком близко к сердцу - что бы ни происходило, сохраняйте внутреннее равновесие. Неоценимую помощь и эмоциональную поддержку окажут близкие и родные люди.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 19 мая 2020 для Дев  

    Удачное время для общения, различных переговоров, подписания деловых бумаг. Благодаря умению лавировать в сложных и неоднозначных ситуациях легко решатся любые спорные вопросы. Уделите особое внимание финансовым делам. Избегайте рискованных сделок, не доверяйте денежные средства малознакомым людям - велик риск стать жертвой мошенников.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 19 мая 2020 для Весов 

  • 8

    Отличное время, чтобы приступить к воплощению идей и задумок. Но не усердствуйте и не берите на себя повышенных обязательств, дабы не перегореть. Противопоказаны любые излишества и всяческая чрезмерность, в том числе в еде и алкоголе.

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 19 мая 2020 для Скорпионов 

    Звезды складываются удачно, благоприятствуя делам по всем фронтам и направлениям. Так что день пройдёт отлично, без каких-либо неприятных сюрпризов. Ну а если все-таки возникнут сложности, родные и близкие люди обязательно подставят плечо. Одиноким судьба готовит важную встречу.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 19 мая 2020 для Стрельцов 

  • 10

    Не слишком благоприятное время для подписания контрактов и договоров. Сейчас лучше заняться делами, до которых давно не доходили руки. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. Повремените с тем, чтобы давать деньги в долг. И запомните на будущее: звезды не советуют откладывать дела в долгий ящик.

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 19 мая 2020 для Козерогов

    На всех дорогах горит зеленый свет. Ни к чему не принуждайте себя, выбирайте и делайте только то, что нравится. Но не замыкайтесь в себе - одиночество противопоказано. Залог хорошего настроения - приятное и необременительное общение. Можно экспериментировать и просто радоваться жизни.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 19 мая 2020 для Водолеев

    Позитивный во всех отношениях день. Благодаря старым связям откроются новые профессиональные перспективы. Поэтому не избегайте встреч и разговоров с давними знакомыми. У свободных, не семейных людей возможны также подвижки в личной жизни - есть шанс повстречать свою вторую половинку.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 19 мая 2020 для Рыб

    Сейчас не планируйте ничего серьезного и не берите на себя повышенных обязательств. В крайнем случае, занимайтесь только неотложными делами. Хорошо отдохните. Предпочтителен активный отдых, дающий позитивные эмоции. Встречайтесь с друзьями, посещайте выставки.

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