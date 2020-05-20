Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 21 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 21 мая 2020 для Овнов Овнам не стоит экономить на еде и на «вечных» ценностях. День подходит для шоппинга и пополнения запасов, помогает стабилизировать бюджет. Если экспериментальный план получения дохода в доработке, выручит прежний неисчерпанный ресурс, так как почва для денежных поступлений и материальных удач этого дня создана в прошлом. Можно получить премию или задержанную выплату, удачно сбыть излишки.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 21 мая 2020 для Тельцов

3 Тельцов вплоть до ночи сопровождает удача. За вас могут вступиться мощные силы (возможно, без вашего ведома, просьбы или прямого участия). Возрастает вероятность получить поддержку из-за рубежа, от идейных единомышленников, от влиятельного друга или наставника. Не стоит ставить предел своей вере и границы своему энтузиазму. Наоборот, постарайтесь успеть сделать в течение суток как можно больше. Близнецы (29 мая – 20 июня) Гороскоп на 21 мая 2020 для Близнецов

4 Близнецам лучше свести к минимуму свое активное внешнее самовыражение, что вовсе не означает отказа от этой идеи. Звезды советуют всего лишь сместить акценты и заняться укреплением материальной базы для нее. День подходит для обращения к ранее созданным резервам и ценностям в твердой валюте. Не стоит тратить накопленное, отменять старые налоговые и платежные схемы, закрывать старые счета. Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 21 мая 2020 для Раков Раки преуспевают за счет коллективных ресурсов, материальной либо идейной поддержки друзей. Положительную роль сыграет ваша причастность к тому или иному движению, проекту, сообществу. Она будет волной, которая несет вас к успеху или стеной, которая ограждает вас от проблем. Возможна отдача от проверенных временем отношений, вещей и активов. Инвестировать в новые проекты не рекомендуется.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 21 мая 2020 для Львов В этот день звезды советуют Львам опираться на проверенные временем планы и программы, на верных помощников. Ситуация требует основательности и прагматизма, нацеливает на конкретный наглядный результат. Успех вероятнее на прежней должности, в привычном статусе. В знакомых делах будет чаще помогать чутье. Развивать новые направления стоит лишь в том случае, если для них готова материальная база.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 21 мая 2020 для Дев Дев мотивируют революционные перемены. Источник вдохновения вероятнее вдали от дома. Но далеко не всем Девам-революционерам стоит увлекаться идеей хаоса и анархии. Лучше ориентироваться на главную цель: учебу, карьеру, поправку здоровья, успех исследования. Важно уже с утра соблюдать дисциплину, следовать плану или приказу, выполнять обязанности, держать дистанцию, уважать субординацию.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 21 мая 2020 для Весов

8 Многое мешает Весам жить в мире своих идеалов. Обстановка окажет на вас «заземляющее» воздействие и сделает вас прагматиком. Но внимание к прозе жизни окупится. Возрастает вероятность получить компенсацию, дополнительный процент от вклада, продажи или сделки. Это подходящий момент для операций с недвижимостью, наследством, семейным активом (если вы за рубежом, то с владениями на родине). Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 21 мая 2020 для Скорпионов В этот день звезды советуют Скорпионам использовать чужое внимание к себе. Люди, в которых вы заинтересованы, тоже будут нуждаться в вас. Это хороший момент для восстановления взаимовыгодных отношений. Ваши позиции будут достаточно сильны в переговорах. Не стоит стесняться напомнить о себе и тем, кто забыл про ваши прошлые заслуги, пытается обесценить ваш вклад в события и списать вас со счетов.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 21 мая 2020 для Стрельцов

10 Звезды советуют Стрельцам углубиться в дела практические и не жалеть на них денег. Темой дня может стать модернизация бизнеса, хозяйства, рабочего места, забота о здоровье, доме, пропитании, материальной базе планов. Не стоит бояться, что у вас не хватит средств на необходимые обновления: все, что нужно, уже имеется в вашем распоряжении, важно лишь правильно распорядиться этим капиталом. Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 21 мая 2020 для Козерогов События дня поддерживают в Козерогах уверенность, оптимизм и творческий дух. Но звезды не советуют приступать на этой волне к новым начинаниям. Хорошие чувства будут приправлены долей негатива (усталости, скепсиса, разочарования). Вы рискуете перенести их в будущее и снова повторить свои ошибки. Лучше наслаждаться достигнутым успехом: это ваш процент с прежних вкладов и компенсация за вредность.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 21 мая 2020 для Водолеев Звезды советуют Водолеям поставить на первое место основы своего бытия: дом, семью, личные или совместные владения. По возможности, лучше побыть в спокойной обстановке. День заставляет стремиться к стабильности и защищенности, располагает к лени, инертности, гостеприимству, чревоугодию, может усилить ваш тайный инстинкт собственника, повысить внимание к быту, прошлому, традициям, предкам.