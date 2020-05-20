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Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 21 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 21 мая 2020 года
19:02 Сегодня Телеграф

В этот день Луна в Тельце склоняет к основательности, настойчивости, а порой и к упрямству в самых отчаянных начинаниях.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Овнов 

    Овнам не стоит экономить на еде и на «вечных» ценностях. День подходит для шоппинга и пополнения запасов, помогает стабилизировать бюджет. Если экспериментальный план получения дохода в доработке, выручит прежний неисчерпанный ресурс, так как почва для денежных поступлений и материальных удач этого дня создана в прошлом. Можно получить премию или задержанную выплату, удачно сбыть излишки.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Тельцов 

  • 3

    Тельцов вплоть до ночи сопровождает удача. За вас могут вступиться мощные силы (возможно, без вашего ведома, просьбы или прямого участия). Возрастает вероятность получить поддержку из-за рубежа, от идейных единомышленников, от влиятельного друга или наставника. Не стоит ставить предел своей вере и границы своему энтузиазму. Наоборот, постарайтесь успеть сделать в течение суток как можно больше.

    Близнецы (29 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Близнецов 

  • 4

    Близнецам лучше свести к минимуму свое активное внешнее самовыражение, что вовсе не означает отказа от этой идеи. Звезды советуют всего лишь сместить акценты и заняться укреплением материальной базы для нее. День подходит для обращения к ранее созданным резервам и ценностям в твердой валюте. Не стоит тратить накопленное, отменять старые налоговые и платежные схемы, закрывать старые счета.

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Раков

    Раки преуспевают за счет коллективных ресурсов, материальной либо идейной поддержки друзей. Положительную роль сыграет ваша причастность к тому или иному движению, проекту, сообществу. Она будет волной, которая несет вас к успеху или стеной, которая ограждает вас от проблем. Возможна отдача от проверенных временем отношений, вещей и активов. Инвестировать в новые проекты не рекомендуется.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Львов   

    В этот день звезды советуют Львам опираться на проверенные временем планы и программы, на верных помощников. Ситуация требует основательности и прагматизма, нацеливает на конкретный наглядный результат. Успех вероятнее на прежней должности, в привычном статусе. В знакомых делах будет чаще помогать чутье. Развивать новые направления стоит лишь в том случае, если для них готова материальная база.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Дев  

    Дев мотивируют революционные перемены. Источник вдохновения вероятнее вдали от дома. Но далеко не всем Девам-революционерам стоит увлекаться идеей хаоса и анархии. Лучше ориентироваться на главную цель: учебу, карьеру, поправку здоровья, успех исследования. Важно уже с утра соблюдать дисциплину, следовать плану или приказу, выполнять обязанности, держать дистанцию, уважать субординацию.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Весов 

  • 8

    Многое мешает Весам жить в мире своих идеалов. Обстановка окажет на вас «заземляющее» воздействие и сделает вас прагматиком. Но внимание к прозе жизни окупится. Возрастает вероятность получить компенсацию, дополнительный процент от вклада, продажи или сделки. Это подходящий момент для операций с недвижимостью, наследством, семейным активом (если вы за рубежом, то с владениями на родине).

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Скорпионов 

    В этот день звезды советуют Скорпионам использовать чужое внимание к себе. Люди, в которых вы заинтересованы, тоже будут нуждаться в вас. Это хороший момент для восстановления взаимовыгодных отношений. Ваши позиции будут достаточно сильны в переговорах. Не стоит стесняться напомнить о себе и тем, кто забыл про ваши прошлые заслуги, пытается обесценить ваш вклад в события и списать вас со счетов.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Стрельцов 

  • 10

    Звезды советуют Стрельцам углубиться в дела практические и не жалеть на них денег. Темой дня может стать модернизация бизнеса, хозяйства, рабочего места, забота о здоровье, доме, пропитании, материальной базе планов. Не стоит бояться, что у вас не хватит средств на необходимые обновления: все, что нужно, уже имеется в вашем распоряжении, важно лишь правильно распорядиться этим капиталом.

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Козерогов

    События дня поддерживают в Козерогах уверенность, оптимизм и творческий дух. Но звезды не советуют приступать на этой волне к новым начинаниям. Хорошие чувства будут приправлены долей негатива (усталости, скепсиса, разочарования). Вы рискуете перенести их в будущее и снова повторить свои ошибки. Лучше наслаждаться достигнутым успехом: это ваш процент с прежних вкладов и компенсация за вредность.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Водолеев

    Звезды советуют Водолеям поставить на первое место основы своего бытия: дом, семью, личные или совместные владения. По возможности, лучше побыть в спокойной обстановке. День заставляет стремиться к стабильности и защищенности, располагает к лени, инертности, гостеприимству, чревоугодию, может усилить ваш тайный инстинкт собственника, повысить внимание к быту, прошлому, традициям, предкам.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Рыб

    Рыбы могут надеяться на счастливый поворот событий и успешное завершение своей инициативы. Стоит учесть, что мероприятия сегодня легко приобретают незапланированный масштаб. В вас неожиданно может проснуться авантюрист, коллективист, упрямый экспериментатор. Не исключено, что к вашим приключениям присоединятся друзья, соседи или родственники - или, наоборот, вы решите подключиться к их действиям.

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