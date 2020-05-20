Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 21 мая 2020 года

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 21 мая 2020 для Овнов
Овнам не стоит экономить на еде и на «вечных» ценностях. День подходит для шоппинга и пополнения запасов, помогает стабилизировать бюджет. Если экспериментальный план получения дохода в доработке, выручит прежний неисчерпанный ресурс, так как почва для денежных поступлений и материальных удач этого дня создана в прошлом. Можно получить премию или задержанную выплату, удачно сбыть излишки.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 21 мая 2020 для Тельцов
Тельцов вплоть до ночи сопровождает удача. За вас могут вступиться мощные силы (возможно, без вашего ведома, просьбы или прямого участия). Возрастает вероятность получить поддержку из-за рубежа, от идейных единомышленников, от влиятельного друга или наставника. Не стоит ставить предел своей вере и границы своему энтузиазму. Наоборот, постарайтесь успеть сделать в течение суток как можно больше.
Близнецы (29 мая – 20 июня)
Гороскоп на 21 мая 2020 для Близнецов
Близнецам лучше свести к минимуму свое активное внешнее самовыражение, что вовсе не означает отказа от этой идеи. Звезды советуют всего лишь сместить акценты и заняться укреплением материальной базы для нее. День подходит для обращения к ранее созданным резервам и ценностям в твердой валюте. Не стоит тратить накопленное, отменять старые налоговые и платежные схемы, закрывать старые счета.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 21 мая 2020 для Раков
Раки преуспевают за счет коллективных ресурсов, материальной либо идейной поддержки друзей. Положительную роль сыграет ваша причастность к тому или иному движению, проекту, сообществу. Она будет волной, которая несет вас к успеху или стеной, которая ограждает вас от проблем. Возможна отдача от проверенных временем отношений, вещей и активов. Инвестировать в новые проекты не рекомендуется.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 21 мая 2020 для Львов
В этот день звезды советуют Львам опираться на проверенные временем планы и программы, на верных помощников. Ситуация требует основательности и прагматизма, нацеливает на конкретный наглядный результат. Успех вероятнее на прежней должности, в привычном статусе. В знакомых делах будет чаще помогать чутье. Развивать новые направления стоит лишь в том случае, если для них готова материальная база.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 21 мая 2020 для Дев
Дев мотивируют революционные перемены. Источник вдохновения вероятнее вдали от дома. Но далеко не всем Девам-революционерам стоит увлекаться идеей хаоса и анархии. Лучше ориентироваться на главную цель: учебу, карьеру, поправку здоровья, успех исследования. Важно уже с утра соблюдать дисциплину, следовать плану или приказу, выполнять обязанности, держать дистанцию, уважать субординацию.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 21 мая 2020 для Весов
Многое мешает Весам жить в мире своих идеалов. Обстановка окажет на вас «заземляющее» воздействие и сделает вас прагматиком. Но внимание к прозе жизни окупится. Возрастает вероятность получить компенсацию, дополнительный процент от вклада, продажи или сделки. Это подходящий момент для операций с недвижимостью, наследством, семейным активом (если вы за рубежом, то с владениями на родине).
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 21 мая 2020 для Скорпионов
В этот день звезды советуют Скорпионам использовать чужое внимание к себе. Люди, в которых вы заинтересованы, тоже будут нуждаться в вас. Это хороший момент для восстановления взаимовыгодных отношений. Ваши позиции будут достаточно сильны в переговорах. Не стоит стесняться напомнить о себе и тем, кто забыл про ваши прошлые заслуги, пытается обесценить ваш вклад в события и списать вас со счетов.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 21 мая 2020 для Стрельцов
Звезды советуют Стрельцам углубиться в дела практические и не жалеть на них денег. Темой дня может стать модернизация бизнеса, хозяйства, рабочего места, забота о здоровье, доме, пропитании, материальной базе планов. Не стоит бояться, что у вас не хватит средств на необходимые обновления: все, что нужно, уже имеется в вашем распоряжении, важно лишь правильно распорядиться этим капиталом.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 21 мая 2020 для Козерогов
События дня поддерживают в Козерогах уверенность, оптимизм и творческий дух. Но звезды не советуют приступать на этой волне к новым начинаниям. Хорошие чувства будут приправлены долей негатива (усталости, скепсиса, разочарования). Вы рискуете перенести их в будущее и снова повторить свои ошибки. Лучше наслаждаться достигнутым успехом: это ваш процент с прежних вкладов и компенсация за вредность.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 21 мая 2020 для Водолеев
Звезды советуют Водолеям поставить на первое место основы своего бытия: дом, семью, личные или совместные владения. По возможности, лучше побыть в спокойной обстановке. День заставляет стремиться к стабильности и защищенности, располагает к лени, инертности, гостеприимству, чревоугодию, может усилить ваш тайный инстинкт собственника, повысить внимание к быту, прошлому, традициям, предкам.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 21 мая 2020 для Рыб
Рыбы могут надеяться на счастливый поворот событий и успешное завершение своей инициативы. Стоит учесть, что мероприятия сегодня легко приобретают незапланированный масштаб. В вас неожиданно может проснуться авантюрист, коллективист, упрямый экспериментатор. Не исключено, что к вашим приключениям присоединятся друзья, соседи или родственники - или, наоборот, вы решите подключиться к их действиям.