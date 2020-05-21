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Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 22 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 22 мая 2020 года
18:57 Сегодня Телеграф

В этот день появится напряженность, возрастут риски, усилится импульсивность, обидчивость, конфликтность, потенциальная травматичность. Возможен технический сбой, срочное дело, столкновение интересов. Небезопасны поспешные начинания, вечерние и ночные разъезды. Важно исключить нервозность и суету.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Овнов 

    Энергии дня запустят "большую уборку" внешних событий. Могут быть затронуты все области: отношения, карьера, быт, личные дела. Астрологи советуют осознанно настроиться на волну обновления - тогда с самых разных сторон начнет поступать неожиданная удача, которая поможет открыть запертые двери.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Тельцов 

    Завтра нужно искать и использовать новую информацию, активно заботиться о своих интересах, укреплять границы, отстаивать права. Сутки благоприятны для урегулирования личных и деловых споров. В случае нервного напряжения прекрасно сработают практики энергетической подзарядки - медитация и йога.

  • 3

    Близнецы (222 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Близнецов 

    Завтра поведением большинства будут управлять импульсы нетерпения - следите, чтобы не оказаться вовлеченными в беспорядки. Стоит очертить круг занятий, мыслей и действий - и сохранять его целостность до конца дня. В противном случае можно усугубить ситуацию, добавив ей непредсказуемости.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Раков

    Предостережение от астрологов: постарайтесь завтра - даже случайно - никого не ввести в заблуждение, да и к собственным иллюзиям относитесь как можно строже. Поддержать внутренний баланс поможет душевная щедрость и бескорыстная помощь, а также любые виды активности тела и бодрящая музыка.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Львов   

    Завтра стоит сделать ставку на общение. Желательно не откладывать разговоры, если есть что сказать, так как возможностей высказаться в подходящей обстановке будет немного. Возможны моменты заблуждения, обольщения, обмана, поэтому осмотрительность и осторожность в словах - залог хорошего дня.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Дев  

    День лучше всего начать с удовлетворения личных нужд. Все, что требует долг или к чему зовет душа, стоит успеть сделать до обеда. Вторая половина дня переключит внимание на многообразие возможностей и бурно развивающихся событий. Найдутся точки опоры, чтобы улучшить жизнь.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Весов 

    Звезды советуют завтра не зацикливаться на личных проблемах и по мере сил поддерживать контакт с миром. Потребуется гармоничный способ встроиться в социальную жизнь и ощутить причастность к общим интересам. Если реальность ранит, можно позволить себе ненадолго уйти в мечты.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Скорпионов 

    Завтра сомнения, которые тормозили дела в последнее время, понемногу сойдут на нет и сменятся полной ясностью происходящего. И в себе, и вокруг многие обнаружат перемены. День благоприятен для коллективной работы, творчества, общения, установления контактов и связей - хотя бы онлайн.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Стрельцов 

    В этот день планеты пробудят здоровый азарт, стремление бороться и получать результат. Астрологи советуют поймать импульс и воспользоваться им по максимуму. Очень необходимы будут физические ресурсы: практикуйте все, что дает внутренние силы - забота о здоровье, медитации, спорт.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Козерогов

    Несмотря на боевое настроение и готовность к действиям, не торопитесь приступить к реализации целей. Какой бы ни была продуманной позиция, все же стоит выслушать советы надежных людей. Это тот самый момент, когда компромисс разных мнений сработает лучше самостоятельных решений.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Водолеев

    Завтра может подвести упрямство, поэтому лучше заранее продумать несколько вариантов, чтобы важные дела и деловое общение не зашли в тупик. Но есть и хорошие новости: день подарит прекрасные шансы осуществить любые романтические планы, которые обязательно притянут позитивные перемены в личную жизнь.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Рыб

    День удачен, и не только в моменте. Проявив предприимчивость и просчитывая каждый шаг, можно не только приятно провести время, но и заложить прочную базу для будущего успеха. Любое дело в такой день может стать прекрасным поводом для обучения и расширения кругозора.

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