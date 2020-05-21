Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 22 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 22 мая 2020 для Овнов Энергии дня запустят "большую уборку" внешних событий. Могут быть затронуты все области: отношения, карьера, быт, личные дела. Астрологи советуют осознанно настроиться на волну обновления - тогда с самых разных сторон начнет поступать неожиданная удача, которая поможет открыть запертые двери.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 22 мая 2020 для Тельцов Завтра нужно искать и использовать новую информацию, активно заботиться о своих интересах, укреплять границы, отстаивать права. Сутки благоприятны для урегулирования личных и деловых споров. В случае нервного напряжения прекрасно сработают практики энергетической подзарядки - медитация и йога.

3 Близнецы (222 мая – 20 июня) Гороскоп на 22 мая 2020 для Близнецов Завтра поведением большинства будут управлять импульсы нетерпения - следите, чтобы не оказаться вовлеченными в беспорядки. Стоит очертить круг занятий, мыслей и действий - и сохранять его целостность до конца дня. В противном случае можно усугубить ситуацию, добавив ей непредсказуемости.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 22 мая 2020 для Раков Предостережение от астрологов: постарайтесь завтра - даже случайно - никого не ввести в заблуждение, да и к собственным иллюзиям относитесь как можно строже. Поддержать внутренний баланс поможет душевная щедрость и бескорыстная помощь, а также любые виды активности тела и бодрящая музыка.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 22 мая 2020 для Львов Завтра стоит сделать ставку на общение. Желательно не откладывать разговоры, если есть что сказать, так как возможностей высказаться в подходящей обстановке будет немного. Возможны моменты заблуждения, обольщения, обмана, поэтому осмотрительность и осторожность в словах - залог хорошего дня.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 22 мая 2020 для Дев День лучше всего начать с удовлетворения личных нужд. Все, что требует долг или к чему зовет душа, стоит успеть сделать до обеда. Вторая половина дня переключит внимание на многообразие возможностей и бурно развивающихся событий. Найдутся точки опоры, чтобы улучшить жизнь.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 22 мая 2020 для Весов Звезды советуют завтра не зацикливаться на личных проблемах и по мере сил поддерживать контакт с миром. Потребуется гармоничный способ встроиться в социальную жизнь и ощутить причастность к общим интересам. Если реальность ранит, можно позволить себе ненадолго уйти в мечты.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 22 мая 2020 для Скорпионов Завтра сомнения, которые тормозили дела в последнее время, понемногу сойдут на нет и сменятся полной ясностью происходящего. И в себе, и вокруг многие обнаружат перемены. День благоприятен для коллективной работы, творчества, общения, установления контактов и связей - хотя бы онлайн.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 22 мая 2020 для Стрельцов В этот день планеты пробудят здоровый азарт, стремление бороться и получать результат. Астрологи советуют поймать импульс и воспользоваться им по максимуму. Очень необходимы будут физические ресурсы: практикуйте все, что дает внутренние силы - забота о здоровье, медитации, спорт.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 22 мая 2020 для Козерогов Несмотря на боевое настроение и готовность к действиям, не торопитесь приступить к реализации целей. Какой бы ни была продуманной позиция, все же стоит выслушать советы надежных людей. Это тот самый момент, когда компромисс разных мнений сработает лучше самостоятельных решений.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 22 мая 2020 для Водолеев Завтра может подвести упрямство, поэтому лучше заранее продумать несколько вариантов, чтобы важные дела и деловое общение не зашли в тупик. Но есть и хорошие новости: день подарит прекрасные шансы осуществить любые романтические планы, которые обязательно притянут позитивные перемены в личную жизнь.