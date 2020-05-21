Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 22 мая 2020 года

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 22 мая 2020 для Овнов
Энергии дня запустят "большую уборку" внешних событий. Могут быть затронуты все области: отношения, карьера, быт, личные дела. Астрологи советуют осознанно настроиться на волну обновления - тогда с самых разных сторон начнет поступать неожиданная удача, которая поможет открыть запертые двери.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 22 мая 2020 для Тельцов
Завтра нужно искать и использовать новую информацию, активно заботиться о своих интересах, укреплять границы, отстаивать права. Сутки благоприятны для урегулирования личных и деловых споров. В случае нервного напряжения прекрасно сработают практики энергетической подзарядки - медитация и йога.
Близнецы (222 мая – 20 июня)
Гороскоп на 22 мая 2020 для Близнецов
Завтра поведением большинства будут управлять импульсы нетерпения - следите, чтобы не оказаться вовлеченными в беспорядки. Стоит очертить круг занятий, мыслей и действий - и сохранять его целостность до конца дня. В противном случае можно усугубить ситуацию, добавив ей непредсказуемости.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 22 мая 2020 для Раков
Предостережение от астрологов: постарайтесь завтра - даже случайно - никого не ввести в заблуждение, да и к собственным иллюзиям относитесь как можно строже. Поддержать внутренний баланс поможет душевная щедрость и бескорыстная помощь, а также любые виды активности тела и бодрящая музыка.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 22 мая 2020 для Львов
Завтра стоит сделать ставку на общение. Желательно не откладывать разговоры, если есть что сказать, так как возможностей высказаться в подходящей обстановке будет немного. Возможны моменты заблуждения, обольщения, обмана, поэтому осмотрительность и осторожность в словах - залог хорошего дня.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 22 мая 2020 для Дев
День лучше всего начать с удовлетворения личных нужд. Все, что требует долг или к чему зовет душа, стоит успеть сделать до обеда. Вторая половина дня переключит внимание на многообразие возможностей и бурно развивающихся событий. Найдутся точки опоры, чтобы улучшить жизнь.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 22 мая 2020 для Весов
Звезды советуют завтра не зацикливаться на личных проблемах и по мере сил поддерживать контакт с миром. Потребуется гармоничный способ встроиться в социальную жизнь и ощутить причастность к общим интересам. Если реальность ранит, можно позволить себе ненадолго уйти в мечты.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 22 мая 2020 для Скорпионов
Завтра сомнения, которые тормозили дела в последнее время, понемногу сойдут на нет и сменятся полной ясностью происходящего. И в себе, и вокруг многие обнаружат перемены. День благоприятен для коллективной работы, творчества, общения, установления контактов и связей - хотя бы онлайн.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 22 мая 2020 для Стрельцов
В этот день планеты пробудят здоровый азарт, стремление бороться и получать результат. Астрологи советуют поймать импульс и воспользоваться им по максимуму. Очень необходимы будут физические ресурсы: практикуйте все, что дает внутренние силы - забота о здоровье, медитации, спорт.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 22 мая 2020 для Козерогов
Несмотря на боевое настроение и готовность к действиям, не торопитесь приступить к реализации целей. Какой бы ни была продуманной позиция, все же стоит выслушать советы надежных людей. Это тот самый момент, когда компромисс разных мнений сработает лучше самостоятельных решений.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 22 мая 2020 для Водолеев
Завтра может подвести упрямство, поэтому лучше заранее продумать несколько вариантов, чтобы важные дела и деловое общение не зашли в тупик. Но есть и хорошие новости: день подарит прекрасные шансы осуществить любые романтические планы, которые обязательно притянут позитивные перемены в личную жизнь.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 22 мая 2020 для Рыб
День удачен, и не только в моменте. Проявив предприимчивость и просчитывая каждый шаг, можно не только приятно провести время, но и заложить прочную базу для будущего успеха. Любое дело в такой день может стать прекрасным поводом для обучения и расширения кругозора.