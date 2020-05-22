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Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 23 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 23 мая 2020 года
18:46 Сегодня Телеграф

В этот день легко заблудиться, поддаться соблазну, стать жертвой внушения или игры воображения, получить ложный знак, неверно истолковать поданный сигнал.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Овнов 

    В этот день не стоит начинать новых дел, потому что скорее всего они принесут больше забот и неприятностей, нежели пользы. Старайтесь помогать сегодня окружающим, но не превращайте это в альтруизм. Помните о своих собственных проблемах и нуждах.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Тельцов 

    Во взаимоотношениях с людьми настало время занять оборонительную позицию. Не стоит идти на поводу у чужих желаний. Нужно сосредоточиться на своих переживаниях и нуждах. Астрологи советуют поднимать боевой дух и не ждать у моря погоды: пришло время действовать.

  • 3

    Близнецы (223 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Близнецов 

    Астрологи советуют не делиться своими планами с окружающими: это может привести к их срыву. В конце дня можно ждать приятных сюрпризов в личной жизни. Вполне возможно, что одиноким людям удастся найти вторую половинку, а тем, кто давно в отношениях, получить внимание партнера.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Раков

    В такие дни полезно строить совместные планы на будущее с друзьями, родственниками, второй половинкой. Камнем преткновения может быть неуступчивость. Попробуйте пойти навстречу — это укрепит дружбу, любовь и партнерские отношения.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Львов   

    Абсолютно ко всем делам завтра стоит проявлять рациональный подход. Не стоит рисковать или полагаться на случайности. Старайтесь быть хладнокровными, расчетливыми, мотивированными и трудолюбивыми. Не исключено, что в начале дня вам очень поможет интуиция.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Дев  

    В такие дни важно соблюдать дисциплину во всем. Это поможет избежать неприятностей и не допустить фиаско в работе и делах. Важно следовать правилам и принятым на этот день планам. Звезды могут испытать вас на прочность различными неурядицами, так что будьте осторожнее.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Весов 

    Утром на радаре могут возникнуть новые проблемы, но с ними легко будет справиться при должном уровне спокойствия и уверенности. Не переживайте по мелочам и помните о том, что вы на верном пути. В любви вас ждет большая удача, так как звезды повысят вашу харизму.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Скорпионов 

    Остерегайтесь мелких ошибок и недочетов. Даже малая халатность может привести к большим финансовым потерям и проблемам в работе, в любви. Астрологи советуют не менять планы в последнюю секунду. Сохраняйте спокойствие и будьте начеку.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Стрельцов 

    Если утром могут появиться некоторые неурядицы, то вечером звезды и планеты будут максимально позитивными. Старайтесь следовать планам, но не доводить дело до фанатизма. Не принимайте скоропалительных решений и не проявляйте импульсивность в отношении близких.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Козерогов

    В делах и финансовой сфере вы можете столкнуться с мощной оппозицией в лице недоброжелателей. Найти отдушину можно будет в любви. Если второй половинки нет, подойдет просто флирт. Также можно отлично отдохнуть и в уединении, с книгой в руках.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Водолеев

    Старайтесь следовать своим жизненным принципам и не слушать советы, которых вы не просили. В течение дня можно разочароваться в некоторых людях из-за мелких предательств и лжи, но не нужно концентрироваться на обидах. Полезными будут развлечения и шопинг.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Рыб

    Одиноким людям можно начать легкий служебный роман или познакомиться с кем-то в транспорте, на улице, в социальных сетях. В работе ожидается небольшой спад мотивации. Возможны неприятные вести. Не стоит паниковать раньше времени.

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