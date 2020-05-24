Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 24 мая 2020 для Овнов Преобладает влияние позитивных тенденций. Звезды обещают успехи и перемены к лучшему во всех сферах жизни. Но все хорошее не происходит само собой. Вам нужно действовать, и действовать решительно. Обычно это дается легко, но сегодня могут возникать сомнения. Гоните их прочь - уверенность сопутствует успеху. День благоприятен для общения. Хорошо складываются отношения с деловыми партнерами, с близкими людьми вы тоже отлично ладите. Можно обсуждать важные вопросы: наверняка найдутся решения, которые устроят всех.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 24 мая 2020 для Тельцов Полагайтесь на интуицию: сегодня она ведет вас к цели. Вы хорошо понимаете чувства других людей, без труда догадываетесь об их истинных намерениях и мотивах. Не исключено, что вам станет известно нечто важное о соперниках и конкурентах. Именно эта информация поможет одержать над ними верх. День будет полным интересных дел, а вечером ничто не помешает вам насладиться общение с любимым человеком или приятно провести время в компании друзей. Вы обязательно найдете способ порадовать близких. Вероятны удачные покупки, в том числе незапланированные.

3 Близнецы (224 мая – 20 июня) Гороскоп на 24 мая 2020 для Близнецов Насыщенный день. Можно добиться успеха в новых делах, удачно реализовать творческие замыслы. Неожиданно удачными оказываются любые решения, касающиеся финансов, заключенные сделки приносят прибыль. С точки зрения личных отношений этот день будет особенно благоприятным для юных представителей знака. Их ждут приятные сюрпризы. Взрослые Близнецы тоже вряд ли будут жаловаться: в личной жизни вполне вероятны перемены к лучшему. Но для того, чтобы они произошли скорее, нужно будет проявить инициативу.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 24 мая 2020 для Раков В первой половине дня не исключены трудности, какие-то неприятные происшествия. Часто они возникают из-за того, что вы неправильно оцениваете свои силы и возможности людей, которые вам помогают. Кроме того, старые знакомые могут быть заняты собственными делами - тогда вам придется в спешке искать новых союзников. Вторая половина дня куда лучше. Она дарит много приятных моментов, больших и маленьких поводов для радости. Будет возможность весело провести время с близкими, чем-то их порадовать. Не исключено, что появится повод для праздника.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 24 мая 2020 для Львов Первая половина дня складывается удачно. В дальнейшем влияние негативных тенденций будет усиливаться, поэтому поторопитесь довести до конца самые важные дела. Лучше не откладывать встречи, особенно если для вас важно произвести хорошее впечатление: чем ближе вечер, тем сложнее оказывается понравиться. Во второй половине дня станет труднее сосредоточиться, вы можете что-то забыть, упустить из виду. Это время хорошо подходит для отдыха, каких-то простых и неутомительных дел, любимых творческих занятий.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 24 мая 2020 для Дев Отложите все дела, кроме самых срочных, и посвятите день отдыху. Возможно, окружающие вас не поймут, но даже их молчаливое осуждение не должно заставить вас выбиваться из последних сил, чтобы достичь скромных успехов. Предпринимать что бы то ни было стоит лишь в том случае, если вы сами этого хотите. Можно делать небольшие покупки, крупных расходов лучше избегать, особенно если они не были запланированы. Отложите решение серьезных финансовых вопросов и даже советов, связанных с деньгами, старайтесь никому не давать.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 24 мая 2020 для Весов Отличный день. Вы успеете и в собственных делах навести порядок, и другим помочь, если в этом возникает необходимость. Будет шанс заключить выгодные сделки или найти новый источник дохода. День подходит для инвестиций и покупок, вы находите своим деньгам достойное применение. Осторожнее во второй половине дня: ваша самоуверенность может привести к неприятностям. В это время лучше избегать откровенных разговоров, держаться подальше от тех, кто задает слишком много вопросов. Не стоит рассказывать и о своих идеях - чем меньше людей о них знает, тем проще будет реализовать задуманное.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 24 мая 2020 для Скорпионов Интересный и плодотворный день. Ваша задача - найти дело, которым по-настоящему захочется заниматься. Нельзя сидеть сложа руки, витать в облаках: все это плохо сказывается на эмоциональном состоянии. Стоит вам чем-то увлечься, и настроение улучшается. Окружающим по душе многие ваши затеи и планы, наверняка найдутся желающие познакомиться поближе. Можно отправляться на прогулки и в поездки, встречаться с друзьями. Во второй половине дня могут возникнуть разногласия с родителями или другими старшими родственниками.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 24 мая 2020 для Стрельцов Утро требует осторожности. Возможны неудачные совпадения, недоразумения, проблемы в делах. Возникает целый ряд непростых ситуаций, поэтому действуйте осмотрительно, старайтесь всегда иметь запасной план и оставлять пути к отступлению. Не доверяйте тем, кто слишком настойчиво пытается завоевать вашу симпатию. Позже ситуация изменится к лучшему, появятся основания для оптимизма. Вечером можно заниматься оформлением документов, встречаться с важными для вас людьми, а также решать финансовые вопросы.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 24 мая 2020 для Козерогов Спокойный приятный день. Большие достижения маловероятны, но вы едва ли будете переживать по этому поводу. Можно разобраться с мелкими делами, довести до конца то, что вы начали раньше. Не торопитесь: лучше лишний раз все проверить, это позволит избежать неприятностей в будущем. Отдых помогает восстановить силы, забыть о проблемах, надо которыми пришлось много размышлять в последнее время. Вероятны неожиданные визиты друзей, в компании которых вы отлично проведете время. Можно поговорить о делах, но не стоит погружаться в них с головой. Лучше найти занятия, которые поднимут настроение.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 24 мая 2020 для Водолеев Вы настроены решительно, поскольку чувствуете, что способны на многое. Что ж, тут интуиция не подводит. Смело ставьте самые высокие цели: вы действительно сможете их достичь. Соперники и недоброжелатели, увидев, как решительно вы настроены, предпочтут уйти с дороги и держаться от вас подальше. Возможны денежные поступления, подарки от родственников или старых знакомых. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с самыми близкими людьми. Забудутся разногласия и споры, вы хорошо проведете время вместе.