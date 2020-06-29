Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 30 июня 2020 для Овнов Особых перемен ждать не стоит. Сейчас лучше заняться составлением планов на будущее. Возможно, стоит попробовать себя в новом деле. Отношения с любимым человеком будут носить спокойный характер. Вы сможете расслабиться и слегка отдохнуть.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 30 июня 2020 для Тельцов Предстоит много работы. Идет удачное время для расширения ранее начатых дел, встреч и переговоров. В личных отношениях все немного хуже. Вы способны обидеть близких людей или ущемить их интересы. Из-за этого могут всплыть давние обиды.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 30 июня 2020 для Близнецов День пролетит, и вы даже не успеете этого заметить. Дела, которые не приносят удовлетворения, лучше на некоторое время отложить. Поступающую информацию проверяйте самостоятельно и никому не верьте на слово. В отношениях с любимым человеком возьмите на себя организацию совместного досуга.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 30 июня 2020 для Раков Профессиональные вопросы потребуют вашего активного участия. Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы. Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями или просто хорошими знакомыми. Могут завязаться новые романтические отношения.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 30 июня 2020 для Львов Сейчас вы достаточно сильны. Главная ваша задача - решить, куда эту силу направить. Не огорчайтесь, если заметите, что позиция родственников, коллег, руководства или любимого человека будет отличаться от вашей. Постарайтесь доставлять себе и своим близким больше приятных эмоций.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 30 июня 2020 для Дев Сейчас идет благоприятный период для профессиональной деятельности. Вы будете ставить перед собой конкретные задачи и постепенно осуществлять их. Если накопились дела, до которых долгое время не доходили руки, настал подходящий момент с ними разделаться. Сейчас не стоит оказывать людям услуги, особенно если вас об этом не просят.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 30 июня 2020 для Весов Любые вопросы старайтесь решать мирным путем. Нужных людей вы сможете убедить в своей правоте, если подготовитесь к предстоящему разговору. Занимайтесь оформлением документов и приводите в порядок дела. При желании изменить свою личную жизнь в лучшую сторону, вы сможете преуспеть.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 30 июня 2020 для Скорпионов Вы многое успеете сделать, если не будете ставить чересчур сложных задач. Не вступайте в серьезные споры и конфликты с руководящими лицами. Для новых романтических увлечений время подходящее. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 30 июня 2020 для Стрельцов В свою профессиональную деятельность попробуйте внести элемент творчества. Однако не увлекайтесь игрой воображения. Проявите осторожность в отношении новых деловых предложений. Сейчас нельзя принимать участие в авантюрных мероприятиях. Проявляйте заботу о близких и родных.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 30 июня 2020 для Козерогов Стоит заняться наведением порядка в своих делах и бумагах. При правильном распределении времени вы успеете за короткий срок сделать очень многое. Могут возникнуть острые ситуации, недовольство, обиды. Но нужно держать себя в руках.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 30 июня 2020 для Водолеев Внимательно относитесь ко всем идеям и предложениям. От вас могут потребоваться быстрые и оригинальные решения. В вопросах, которые кажутся второстепенными, лучше довольствоваться малым. В отношении близких людей нужно проявить терпимость.