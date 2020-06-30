Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 1 июля 2020 для Овнов Яркий и насыщенный день, полный интересных событий. Вы интересуетесь тем, что происходит вокруг, стараетесь принимать участие в самых разных мероприятиях, проявлять инициативу, когда ситуация это позволяет. Не стесняйтесь говорить о себе. Ваши таланты и способности не останутся незамеченными, а знания и опыт могут пригодиться многим. Не исключено, что к концу дня вы получите предложения, от которых не захочется отказываться. Возможны перемены к лучшему в финансовой сфере, крупные денежные поступления.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 1 июля 2020 для Тельцов Будьте предельно осторожны в решении финансовых вопросов, особенно если речь идет о крупных суммах. Сейчас вы склонны относиться к деньгам легкомысленно, тратить их на то, без чего можно обойтись. Особенно опасно торопиться с крупными покупками: они могут оказаться неудачными. Брать кредиты не стоит. Вероятны успехи в работе. Особенно хорошо вам даются дела, которые требуют творческого подхода и нестандартного взгляда на вещи. Друзья охотно помогают во всем, стоит только попросить, а иногда и сами проявляют инициативу. Возможны неожиданные романтические признания.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 1 июля 2020 для Близнецов Благоприятный день для знакомств, деловых переговоров, встреч с потенциальными союзниками и работодателями. Вам нетрудно будет произвести хорошее впечатление, показать себя с лучшей стороны. Удастся заинтересовать своими идеями тех, кто может помочь в их реализации. Правда, тут от вас могут потребоваться долгие объяснения; будьте терпеливы. В отношениях, которые сейчас начинаются как чисто профессиональные, позже могут появиться романтические нотки, и вы будете этому рады. Не исключены приятные сюрпризы, неожиданные новости, которые поднимут настроение.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 1 июля 2020 для Раков День не так уж плох. Но вы слишком раздражительны и нетерпеливы, рискуете поссориться со всеми вокруг и порой сами создаете себе проблемы. Трудно не идти на поводу у эмоций, сдерживать свои порывы. Не всегда удается удержаться от язвительных замечаний или шуток, которые могут кому-то показаться обидными. Если вы сохраните самообладание, то увидите, что день приносит немало хорошего, а окружают вас люди, с которыми можно иметь дело. В конце дня некоторые Раки получат приятные известия от тех, с кем давно не виделись.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 1 июля 2020 для Львов Трудно сосредоточиться на делах, могут раздражать суета и неразбериха. Решение многих вопросов требует больше усилий, чем обычно, это заставляет вас сердиться, выбивает из колеи. Но чем раньше вы восстановите душевное равновесие, тем больше полезного сможете сделать в этот день, так что не давайте воли эмоциям. Первая половина дня подходит для решения простых привычных задач, а вот во второй стоит заняться тем, что требует творческого подхода. Не стоит тратить деньги на исполнение мимолетных желаний, лучше быть экономнее.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 1 июля 2020 для Дев Противоречивый день, неровный и напряженный. Окружающие часто раздражают вас неуместными замечаниями, критикой и непрошеными советами. Однако вы сохраните самообладание и сможете избежать ссор. Вряд ли неблагоприятные обстоятельства помешают вам сделать все, что было запланировано, вовремя довести до конца дела. За помощью стоит обращаться только к надежным, проверенным союзникам. Не торопитесь доверять новым знакомым, особенно если речь идет о каком-то важном финансовом вопросе: они могут подвести. Во второй половине дня вероятны недомогания, старайтесь избегать перегрузок.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 1 июля 2020 для Весов Отличный плодотворный день, можно многое успеть. Вы хорошо справляетесь даже с самыми сложными делами, находите выход из неоднозначных ситуаций. Часто помогает опыт, полученный раньше. На этот раз вы не сделаете ошибки, примете единственно верное решение. Удастся помочь близкому человеку, решить проблему, которая в последнее время не давала ему покоя. Вы стараетесь не отказывать тем, кто обращается за поддержкой, но не забываете и о собственных интересах. Могут появиться новые увлечения, друзья разделят их с вами.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 1 июля 2020 для Скорпионов Чем бы вы ни занимались, рассчитывайте на собственные силы. Договориться с кем бы то ни было о сотрудничестве сегодня будет труднее, чем обычно. Возможны проблемы в общении со старшими родственниками, а также другими людьми, которые прежде не раз поддерживали вас. Можно планировать на этот день поездки: они окажутся интересными, поднимут настроение и подарят много позитивных эмоций. В дороге старайтесь быть очень наблюдательными. Будет шанс получить информацию, которая вскоре пригодится в работе.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 1 июля 2020 для Стрельцов Важно не переоценивать свои возможности, особенно когда дело касается финансовых дел. Если вы будете смотреть на вещи реально, то не окажетесь в тупике, найдете выход из любой неоднозначной ситуации. Многим Стрельцам проявленная сегодня предусмотрительность поможет избежать ненужных расходов в будущем. Не исключены разногласия с родственниками, трудно будет поладить с теми, кто младше вас. Но вы постараетесь сгладить все острые углы, не допустить серьезного конфликта. Старайтесь не давать обещаний.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 1 июля 2020 для Козерогов Благоприятный день, который принесет много новых идей. На многие вещи вы смотрите не так, как окружающие, это неизменно вызывает интерес. На вас обратят внимание люди, которые раньше никого, кроме себя, не замечали. Не исключены приятные знакомства, некоторые из которых получат романтическое продолжение, если вам этого захочется. Не нужно прикладывать усилия, чтобы понравиться окружающим: достаточно быть собой, вести себя естественно. Возможны приятные сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 1 июля 2020 для Водолеев В первой половине дня придется заниматься чужими делами, исправлять ошибки, допущенные другими людьми. Но это не покажется утомительным, не вызовет раздражения. Вы рады будете помочь окружающим, позаботиться о тех, кто оказался в трудном положении. Позже ситуация изменится к лучшему. Многие проблемы, над которыми вы размышляли в последнее время, решатся как будто сами собой, без всяких усилий. Ваши идеи могут заинтересовать влиятельных людей. Не исключено, что будет шанс вернуться к каким-то старым планам. Реализовать их окажется проще, чем вы думали.